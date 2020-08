Photo d’archive: Un Boeing 757 de United Airlines à l’aéroport de Newark.

Gary Hershorn / .

La police a rencontré dimanche un vol United Airlines atterrissant à Newark après qu’une passagère eut déclaré qu’elle pensait qu’il y avait une bombe à bord.

La police n’a pas trouvé de bombe et pense que le passager hallucine sous l’influence de la marijuana et d’Adderall.

La vidéo et les photos de la scène montrent un essaim de policiers autour de l’avion, avec des chiens vérifiant les bagages déchargés.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Un vol United de Los Angeles à Newark a été contraint de s’arrêter avant la porte quand il a atterri dimanche, après qu’une femme sur le vol s’est levée et a dit qu’elle pensait qu’il y avait une bombe à bord.

Le vol a été accueilli par la police sur le tarmac de Newark à 16h30, selon The Daily News. L’incident a déclenché une intervention d’urgence massive, avec des voitures et des camions de police entourant l’avion.

Des images et des vidéos publiées par The Lakewood Scoop du New Jersey montrent des policiers fouillant l’avion avec des passagers toujours à bord, et déchargeant chaque bagage dans l’avion pour être vérifié par des unités canines.

Le Daily News, citant des sources policières, rapporte que le passager qui a parlé de la bombe aurait été sous l’influence de la marijuana et d’Adderall, et aurait eu des hallucinations.

Un porte-parole de United a confirmé à Business Insider qu’il y avait eu une « urgence médicale à bord » pendant le vol, ce qui a conduit à la peur de la sécurité.

« Lors de l’urgence médicale à bord, le passager a fait une remarque qui a créé un problème de sécurité potentiel », a déclaré le porte-parole, Kimberly Gibbs, dans un communiqué. « Le vol a atterri en toute sécurité et le client a été transporté vers un hôpital local. »

Un porte-parole de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, qui exploite l’aéroport, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lire l’article original sur Business Insider