DETROIT – La police de Detroit a arrêté 42 personnes tôt dimanche lors de leur premier affrontement avec des manifestants depuis la fusillade du 10 juillet sur un homme dans l’ouest de la ville.

L’organisateur de « Detroit Will Breathe », Tristan Taylor, a déclaré que la police en tenue anti-émeute avait attaqué les manifestants entre 12 h 15 et 12 h 30, heure locale, dimanche, après que des manifestants aient bloqué une route au cœur du centre-ville à la circulation automobile.

Taylor a déclaré que le rassemblement était pacifique – voire festif – à la fin d’une nuit de conférenciers et de défilé dans le centre-ville. Quelque temps après minuit, des policiers en tenue anti-émeute sont entrés, tirant des gaz lacrymogènes et procédant à des arrestations massives.

Les manifestants se rassemblent et défilent à Detroit depuis peu de temps après la mort de George Floyd le 25 mai après qu’un policier de Minneapolis ait gardé son genou sur le cou de Floyd. « Detroit Will Breathe » mène des marches depuis plus de 80 jours.

Taylor a déclaré que le programme de samedi soir avait commencé par des discours et des présentations à l’extérieur du bâtiment fédéral McNamara. Il a dit qu’environ 400 manifestants ont défilé dans le centre-ville avant que les quelque 100 autres ne décident « d’occuper » l’avenue Woodward. Taylor a déclaré que le rassemblement était pacifique, avec de la musique jouée par un deejay.

Il a dit que la police en tenue anti-émeute est apparue au sud du rassemblement et a marché vers le nord jusqu’à Woodward.

«En se rapprochant de nous, ils ont commencé à nous lancer des gaz lacrymogènes», a déclaré Taylor. «Puis il y a eu une bombe éclair… Puis ils sont entrés avec des boucliers anti-émeute et des matraques.

Un photographe a posté une photo sur Instagram de trois policiers soumettant un manifestant au sol tandis qu’un quatrième policier a pulvérisé quelque chose sur la tête du manifestant. Des vidéos prises par des manifestants et d’autres personnes, y compris un photographe de Detroit Free Press, montrent des gaz lacrymogènes déployés pendant l’événement.

Un officier est vu pulvériser une substance sur une personne détenue par des policiers lors d’une manifestation au centre-ville de Detroit le 23 août 2020.

La police a déclaré dimanche avoir arrêté 42 personnes pour délits et délits. Parmi les personnes arrêtées, 18 sont des résidents de la ville et les 24 autres venaient de l’extérieur de Detroit, dont un de Californie, a indiqué la police.

Le sergent de police de Detroit. Nicole Kirkwood a déclaré que les manifestants avaient reçu de nombreux avertissements pendant plus d’une heure pour se disperser, car ils avaient fermé les voies de circulation et ne marchaient pas. Kirkwood a déclaré qu’ils avaient fermé la rue et enfreignaient les ordonnances de la ville en le faisant, mais les manifestants ont refusé de démonter.

« Detroit Will Breathe » a récemment commencé à demander le retrait des agents fédéraux envoyés à Detroit pour aider à lutter contre l’éruption de violence armée qui a sévi dans la ville cet été.

Taylor, qui a déclaré qu’il faisait partie des personnes arrêtées, a déclaré qu’il ne pensait pas que les agents fédéraux faisaient partie de ceux qui ont avancé sur les manifestants rassemblés sur Woodward Avenue.

Kirkwood a déclaré qu’un membre des médias avait envoyé une vidéo de la nuit montrant un prétendu usage excessif de la force, qui a été remise au Département des normes professionnelles internes du DPD.

On ne sait pas combien d’agents font l’objet d’une enquête ni de quelle vidéo il s’agit.

Suivez les journalistes M.L. Elrick (@elrick) et Meredith Spelbring (@ mere0415) sur Twitter.

