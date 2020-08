Par une nuit sans lune, une équipe de chercheurs est montée à bord d’un bateau pneumatique rigide dans la ville côtière de Plymouth, en Angleterre. Alors qu’ils quittaient la ville illuminée à environ trois kilomètres derrière eux et pénétraient dans l’obscurité de la rivière Lynher, l’idée que la pollution lumineuse pouvait atteindre profondément sous la surface de l’eau semblait douteuse au début. Mais les scientifiques ont vite réalisé que le ciel n’était pas si sombre après tout. «Nous pouvions voir la lumière de la ville se refléter sur tous les nuages ​​tout en haut, juste au-dessus de nous, juste au-dessus [the] au-dessus de nous et au loin », déclare Thomas Davies, un défenseur de l’environnement marin à l’Université de Plymouth. À ce moment-là, dit-il, l’étendue de la pollution lumineuse dans la région «a vraiment frappé à la maison» pour lui et son équipe.

La lumière artificielle nocturne a longtemps été soupçonnée de perturber les écosystèmes terrestres et d’affecter la santé humaine. La lumière des villes et des navires repousse ou attire également de nombreuses espèces de poissons, met en tension les récifs coralliens et perturbe les rythmes circadiens des poux des bois sur les plages de sable. Mais Davies dit que lui et ses collègues sont les premiers à quantifier la pollution lumineuse qui atteint le fond marin près des villes côtières. Ils ont trouvé que jusqu’à trois quarts des fonds marins du détroit de Plymouth et de l’estuaire de Tamar sont baignés d’une lumière artificielle suffisamment brillante pour avoir un impact sur l’écosystème. Les résultats ont été publiés en juillet dans Scientific Reports.

« Il est grand temps que nous commencions à examiner [light pollution] du point de vue des fonds marins », déclare Jørgen Berge, biologiste marin à l’UiT – l’Université de l’Arctique de Norvège. «Son importance est bien plus grande que l’attention qu’elle reçoit réellement.» Berge étudie comment les animaux marins au-dessus du cercle polaire arctique réagissent à la pollution lumineuse et n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude.

Davies et ses collègues ont mesuré la lumière artificielle au-dessus et au-dessous de la surface de l’eau à l’aide de radiomètres océanographiques montés sur leur bateau. En combinant leurs mesures avec des modèles bien établis de la façon dont la lumière se déplace à travers la colonne d’eau, les chercheurs ont pu déterminer la quantité de lumière bleue, verte et rouge qui atteindrait le fond marin. La vue relativement faible des humains ne percevrait pas la lumière artificielle à ces profondeurs. Mais de nombreuses créatures marines ont développé une «sensibilité incroyable» à la lumière, dit Davies. Par exemple, de minuscules crustacés appelés copépodes migrent verticalement chaque jour en réponse au clair de lune, qu’ils peuvent détecter à plus de 80 mètres sous la surface.

Dans leur analyse, les chercheurs ont considéré que tout niveau de lumière que les copépodes peuvent détecter était potentiellement biologiquement significatif. Ils ont constaté que les nuits nuageuses, une lumière verte significative atteindrait 76% de la surface du fond marin à marée basse, tandis que le bleu atteindrait 70%. Les nuits sans nuages, ces chiffres ont chuté à 46 et 43%, respectivement. «Il fait plus clair dans des conditions plus nuageuses car une plus grande partie de la lumière de la ville est réfléchie vers le sol par les nuages», dit Davies.

Dans des conditions nuageuses et claires, la lumière rouge biologiquement significative a pénétré jusqu’à moins de 1 pour cent du fond marin, principalement parce que ces longueurs d’onde s’atténuent plus rapidement dans l’eau que la lumière verte et bleue. En plus de cet effet, les copépodes et autres organismes marins ont tendance à s’appuyer davantage sur la lumière verte et bleue et ne détectent pas la lumière rouge aussi facilement.

Bien que l’étude se soit concentrée sur une ville, les scientifiques s’attendent à ce que les résultats dans les communautés côtières du monde entier soient similaires ou pires. Raz Tamir, chercheur sur la pollution lumineuse à l’Université de Tel Aviv, qui n’a pas participé aux nouveaux travaux, note que les estuaires ont tendance à être assombris de sédiments. Et l’étude de Davies a coïncidé avec une prolifération de phytoplancton qui a peut-être diminué la quantité de lumière atteignant le fond marin. (La prolifération a été incluse dans le modèle de l’étude.) Dans les systèmes de récifs coralliens qu’il étudie, dit Tamir, la clarté de l’eau pourrait exposer jusqu’à 100% des fonds marins à une lumière artificielle néfaste.

Maintenant que Davies et ses collègues ont établi la nécessité d’étudier la pollution lumineuse sur le fond marin, «nous essayons d’étendre notre processus de modélisation à une échelle mondiale afin de mieux comprendre la distribution mondiale de la lumière artificielle», dit-il.

À ces efforts s’ajoutent des études sur la manière dont la pollution lumineuse affecte les espèces individuelles, ainsi que sur les interactions à l’échelle de l’écosystème. Dans le laboratoire, Davies étudie comment des animaux tels que les crabes, les balanes et les moules réagissent à la lumière artificielle. Et il est membre d’une nouvelle collaboration internationale, appelée Global Artificial Light Ocean Network (GLOW), qui prévoit de mesurer les effets de la pollution lumineuse sur les algues et les invertébrés côtiers. Les chercheurs avaient l’intention de commencer les mesures cette année, mais n’ont pas été en mesure de le faire en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré Cristián Duarte, un collaborateur de GLOW et biologiste marin à l’Université nationale Andrés Bello au Chili.

À mesure que les villes côtières continuent de croître – plus d’un milliard de personnes devraient vivre dans les zones côtières d’ici 2060 – la pollution lumineuse augmentera probablement également. La transition des incandescentes jaunes aux LED blanches aggrave le problème car ces dernières contiennent davantage de longueurs d’onde bleues et vertes qui peuvent pénétrer profondément dans l’eau, dit Davies.

Davies encourage les gens à se poser quatre questions au moment de décider comment utiliser la lumière artificielle: «Premièrement, en ai-je besoin? Deuxièmement, de combien ai-je besoin? Troisièmement, quand en ai-je besoin? Et quatrièmement, de quelle couleur cela peut-il être? Ces considérations, espère-t-il, aideront les communautés à atténuer les effets néfastes de la pollution lumineuse.