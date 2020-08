Le premier grand navire de croisière à mettre les voiles en Méditerranée était sur le point de partir de Gênes dimanche, alors que l’industrie du voyage en difficulté en Italie espère regagner du terrain après une interruption du coronavirus.

Le départ du MSC Grandiosa de la ville portuaire du nord-ouest à 19 h 30, heure locale (17 h 30 GMT), représente un test à enjeux élevés pour le secteur mondial sur le marché clé de la Méditerranée et au-delà.

L’industrie internationale des croisières a été battue non seulement par la crise sanitaire actuelle qui, en mars, a forcé l’échouement mondial de ses navires, mais aussi par des accusations de gestion bâclée de l’épidémie à ses débuts.

Les compagnies de croisière espèrent que de nouveaux protocoles plus stricts leur permettront de contrôler la menace toujours persistante du coronavirus à bord de ses navires tout en offrant aux voyageurs une expérience de croisière qui ne déçoit pas.

Le Grandiosa fait partie de la flotte de MSC Croisières privées, fondée à Naples mais maintenant basée à Genève. Le navire se rendra aux ports de Civitavecchia près de Rome, Naples, Palerme et La Valette, Malte au cours de la croisière de sept jours.

Le concurrent Costa Cruises, propriété de Carnival, a choisi de reporter le redémarrage de ses croisières en Méditerranée jusqu’en septembre, avec des départs de Trieste et de Gênes pour les clients uniquement italiens. La société a déclaré que la mesure était conçue pour « garantir une sécurité maximale pour les invités, l’équipage et les communautés locales ».

– Moins de passagers –

Beaucoup dépend de la décision de redémarrer les croisières. L’Italie représente l’essentiel de l’industrie des croisières en Europe, récoltant 14,5 milliards d’euros de revenus par an (17 milliards de dollars) et soutenant près de 53 000 emplois, selon la Cruise Lines International Association (CLIA).

Le groupe a estimé que la perte économique potentielle des croisières suspendues dans toute l’Europe pourrait s’élever à environ 25,5 milliards d’euros.

La semaine dernière, le gouvernement italien, qui s’efforce de relancer l’économie moribonde du pays après un verrouillage de plus de deux mois, a donné aux opérateurs de croisière le feu vert pour reprendre leurs activités à partir du 15 août.

MSC a déclaré que pour l’instant, ses navires navigueraient à environ 70% de la capacité normale de passagers.

Tous les yeux de l’industrie seront tournés vers le Grandiosa après qu’un petit opérateur de croisière, le norvégien Hurtigruten, ait été contraint au début du mois de suspendre son service nouvellement redémarré après que des dizaines de passagers et d’équipages aient été testés positifs au COVID-19.

Les autorités sanitaires mondiales ont critiqué la lenteur de la réponse de l’industrie à la propagation du virus au début de la crise plus tôt cette année avant que les navires ne soient échoués en mars, de la surveillance laxiste de l’équipage au fonctionnement continu des buffets et des gymnases en libre-service, en passant par le manque de équipement de protection individuelle.

– Tests au terminal –

Au 11 juin, 3047 personnes ont été infectées et 73 personnes sont décédées à bord de 48 navires de croisière affiliés au groupe commercial Cruise Lines International Association (CLIA), selon les données de l’Université Johns Hopkins fournies par CLIA.

Les Centers for Disease Control des États-Unis, qui ont prolongé en juillet une ordonnance d’interdiction de naviguer dans les eaux américaines jusqu’au 30 septembre, ont déclaré que des espaces de vie et de travail étroits pour l’équipage, ainsi que des environnements partiellement fermés, contribuaient à un « plus grand risque » d’infection lors des croisières. que dans d’autres lieux.

MSC a suspendu le reste de ses croisières en Méditerranée jusqu’en octobre, à l’exception d’une croisière du 29 août au départ du port de Bari, dans le sud de l’Italie.

La société a déclaré que son nouveau protocole de sécurité dépassait les normes nationales et industrielles. Au terminal avant l’embarquement, les passagers et l’équipage subiront un test sanguin COVID-19 et les températures seront prises quotidiennement. Pour les excursions, les passagers seront escortés en groupes contrôlés pour éviter les interactions avec les autres.

La nourriture du buffet, moment fort de l’expérience de croisière, sera servie aux tables des passagers.

