Les membres d'équipage de SpaceX Crew-1 assis dans le vaisseau spatial Crew Dragon de la société pendant la formation sur l'interface de l'équipement. De gauche à droite, les astronautes de la NASA Shannon Walker, spécialiste de mission; Victor Glover, pilote; et Mike Hopkins, commandant de l'équipage Dragon; ainsi que l'astronaute de la JAXA Soichi Noguchi, spécialiste de mission.

La NASA a annoncé vendredi que sa prochaine mission avec SpaceX ne serait lancée que fin octobre au plus tôt.

La mission, appelée Crew-1, transportera quatre astronautes vers la station spatiale et retour: Victor Glover, Shannon Walker, Mike Hopkins et Soichi Noguchi.

Il devait initialement être lancé dès septembre, mais la NASA a déclaré que le changement tenait compte des horaires des autres astronautes à destination et en provenance de la Station spatiale internationale.

SpaceX et la NASA lanceront leur prochain lot d’astronautes sur la Station spatiale internationale « au plus tôt » le 23 octobre, a annoncé vendredi l’agence spatiale.

Cela repousse la date de début prévue de la mission Crew-1, qui devait initialement être lancée dès la fin septembre.

Crew-1 est techniquement la première mission officielle d’astronaute sous contrat de SpaceX pour la NASA, car celle qu’il a récemment achevée était une démonstration. La réussite de ce test, appelé Demo-2, a ouvert la voie à au moins six autres missions ISS prévues dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA.

La NASA a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle avait repoussé le lancement « pour répondre au mieux aux besoins de la Station spatiale internationale » en se coordonnant avec les horaires des autres astronautes à destination et en provenance de l’ISS. Cela inclut l’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, qui devraient décoller sur une fusée russe Soyouz le 14 octobre. La mission Crew-1 attendra également l’astronaute de la NASA Chris Cassidy et les cosmonautes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner de revenir sur Terre depuis la station spatiale le 22 octobre.

De plus, le nouveau calendrier permettra au séjour des astronautes de l’équipage 1 sur l’ISS de croiser celui des membres de la mission Crew-2 prévue pour le printemps.

La NASA a également déclaré qu’elle terminait toujours les examens des données et les processus de certification à la suite de la mission Demo-2, une étape clé dans la préparation de Crew-1.

Jim Bridenstine / NASA

De haut à gauche: Shannon Walker, Soichi Noguchi, Victor Glover et Michael Hopkins posent avec le fondateur de SpaceX Elon Musk et l'administrateur de la NASA Jim Bridenstine.

Rencontrez l’équipage Crew-1

Crew-1 comprend les astronautes de la NASA Shannon Walker, Mike Hopkins et Victor Glover, ainsi que l’astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Soichi Noguchi. Hopkins devrait être le commandant de la mission, Glover le pilote et les spécialistes de la mission Walker et Noguchi.

L’équipe prévoit de rester sur l’ISS pendant les six mois standard, au cours desquels ils effectueront des promenades dans l’espace, feront des expériences scientifiques et travailleront à l’entretien régulier de la station.

En partenariat avec SpaceX, la NASA réduit sa dépendance à l’égard du vaisseau spatial russe Soyouz, qui a récemment coûté jusqu’à 90 millions de dollars par siège. La NASA n’a pas été en mesure de lancer ses propres astronautes dans les systèmes américains depuis 2011, date à laquelle elle a mis fin au programme de la navette spatiale. Un siège sur une navette SpaceX devrait coûter 55 millions de dollars, bien que ce chiffre n’inclue pas le financement que la NASA a accordé à la société pour développer son nouveau vaisseau spatial Crew Dragon en premier lieu.

