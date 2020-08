En avril 2018, nous avons décrit dans ce magazine nos efforts pour demander à des collègues de la National Academy of Sciences (NAS) des États-Unis de signer une «Déclaration pour restaurer la politique scientifique au sein du gouvernement». Cette déclaration était un appel urgent à apporter une contribution scientifique à l’élaboration des politiques fédérales.

Maintenant, nous nous trouvons consternés alors que la pandémie du COVID-19 continue d’engloutir la nation – consternation devant les souffrances de nos citoyens qui ont été infectés, ainsi que les difficultés économiques que beaucoup doivent endurer. Mais la consternation reflète également la prise de conscience que si notre gouvernement avait pleinement utilisé la richesse de l’expertise scientifique dont il disposait, au lieu d’ignorer ou de minimiser l’expertise pertinente, une partie de la douleur que le virus nous a infligée aurait pu être évitée.

Notre préoccupation ne se limite pas à la pandémie. Le dénigrement de la science et de l’expertise scientifique par l’administration Trump s’est aggravé à bien des égards depuis avril 2018. Nous avons donc renouvelé nos efforts pour obtenir le soutien des membres du NAS. Nous voulons partager avec les lecteurs la remarquable réponse que nous avons reçue.

Même avant l’élection présidentielle de 2016, il y avait des signes avant-coureurs clairs que les preuves scientifiques étaient de peu d’importance pour le candidat qui deviendrait le 45e président. Cela a été illustré par sa déclaration selon laquelle le changement climatique était un «canular» et par son intention publiquement exprimée de se retirer de l’Accord de Paris. Ces signes avant-coureurs ont incité les membres de la National Academy of Sciences à écrire une lettre ouverte en 2016; son objectif était d’affirmer la réalité et la gravité du changement climatique d’origine humaine et de souligner les conséquences graves et durables d’un éventuel retrait des États-Unis de l’accord. Plus de 370 membres du NAS ont signé la lettre.

La décision de se retirer de l’Accord de Paris était symptomatique d’un problème plus vaste. Depuis janvier 2017, l’administration actuelle a diminué le rôle de la science et des scientifiques dans de nombreux domaines de l’élaboration des politiques publiques, pas seulement dans ceux liés à la science du climat. Les exemples incluent le fait de ne pas pourvoir les postes clés de conseil scientifique; l’exclusion des scientifiques possédant une expertise pertinente des conseils consultatifs scientifiques gouvernementaux; des efforts concertés pour faire reculer la législation relative à l’air pur et à l’eau potable, au détriment de la santé publique; et la perte généralisée de l’expertise scientifique critique de nombreux organismes gouvernementaux. Un rapport de l’Union of Concerned Scientists documente nombre de ces événements.

Ces développements négatifs nous ont incités en avril 2018 à rédiger une «Déclaration pour restaurer la politique scientifique au sein du gouvernement». Tous les membres du NAS ont été invités à signer la déclaration et plus de 1 000 membres, soit environ 38% des membres du NAS, ont choisi de le faire.

Depuis 2018, cette administration a encore sapé le rôle de la science dans des domaines clés de l’élaboration des politiques publiques. La mise à l’écart de l’expertise pertinente en épidémiologie, en santé publique, en économie et en gestion des risques a été manifestement évidente dans la réponse fédérale inadéquate et incohérente à la pandémie.

Le silence est dangereux au milieu d’une pandémie mal gérée, en particulier si vous avez une expertise du domaine. Le silence peut être interprété comme un acquiescement ou comme une peur des conséquences de l’entrée sur la scène publique. Mais les conséquences du silence peuvent être encore plus graves – elles peuvent avoir un coût élevé en santé humaine, en vies humaines et en moyens de subsistance.

Nous avons décidé que nous ne pouvions pas en toute conscience rester «dans nos voies». En juin 2020, nous avons invité les membres du NAS élus en 2019 et 2020 à ajouter leurs noms à la «Déclaration pour restaurer la politique scientifique au sein du gouvernement». Un résultat encourageant et quelque peu inattendu a été l’augmentation remarquable du taux de réponse, passant de 38% en 2018 à 62% de la part de ces nouveaux membres. Nous interprétons cette augmentation comme un signal clair: la réticence passée de nombreux scientifiques à s’exprimer publiquement subit un changement bienvenu.

Notre objectif principal ici est de demander aux lecteurs de Scientific American d’utiliser leur propre voix. Nous avons décrit les pistes pour y parvenir dans notre chronique 2018. L’urgence de l’engagement personnel s’est accrue. Voici quelques-unes des options que nous avons suggérées à l’époque et que nous suggérons à nouveau maintenant:

Recherchez des informations fiables sur des questions scientifiques complexes. Pour obtenir des informations fiables et à jour sur la science du climat, la NASA maintient un excellent site Web. La page d’accueil des Centers for Disease Control and Prevention fournit des informations importantes non seulement sur la pandémie, mais aussi sur les flambées de maladies d’origine alimentaire, les risques sanitaires liés au vapotage et les schémas standard de vaccination.

Partagez des informations avec vos collègues, amis, famille et voisins, et corrigez la désinformation scientifique par le biais de conversations, de lettres aux journaux et des médias sociaux.

Encourager un enseignement scientifique de qualité dans nos écoles et veiller à ce que la science soit enseignée avec précision, que ce soit sur le changement climatique, l’évolution, les énergies renouvelables ou les toxines dans l’environnement.

Soutenir les organisations qui défendent l’importance de la science dans la société.

Surtout, nous pouvons et devons nous impliquer dans le processus politique et élire des représentants qui comprennent la valeur de la science.

Il faut du courage pour signer un document critique de cette administration, pour écrire un éditorial ou même pour parler franchement à ceux qui ne partagent peut-être pas votre compréhension de la valeur de l’expertise scientifique. Mais un public engagé et bien informé a toujours été le fondement de notre démocratie. Nous espérons que ce sera toujours le cas.