Comme chaque année, du 1er au 7 août Semaine mondiale de l’allaitement et ce 2020, le thème se concentre sur l’alimentation du nourrisson dans le respect de l’environnement.

La campagne mondiale coordonnée par l’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel (WABA) vise à sensibiliser et à stimuler l’action sur les questions liées à l’allaitement maternel. Le thème de cette année est «Soutenir l’allaitement pour une planète plus saine».

Dans le cadre de Semaine mondiale de l’allaitement, Henrietta H.Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF et Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont lancé un message à cet égard:

L’allaitement offre à tous les enfants le meilleur départ possible dans la vie, car il apporte des avantages pour la santé, la nutrition et les émotions des enfants et des mères. Et cela fait partie d’un système alimentaire durable. Maintenant, bien que l’allaitement soit un processus naturel, ce n’est pas toujours facile. Les mères ont besoin de soutien à la fois pour initier la lactation et pour la maintenir », ont-elles affirmé, et annoncé certaines actions des deux organisations pour soutenir ce type d’alimentation.