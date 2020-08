La société mexicaine GINgroup, l’une des sociétés les plus importantes pour la gestion globale des talents humains en Amérique latine, a annoncé lundi la création d’un partenariat commercial avec les Activos colombiens.

« Dérivé de ce nouveau partenariat stratégique, GINgroup renforce sa présence au niveau mondial et se positionne comme l’une des entreprises les plus représentatives pour intégrer ses services à valeur ajoutée dans plus de 10 pays sur 3 continents », a déclaré la société dans un communiqué.

Il a expliqué que la société Activos est présente sur le marché depuis 38 ans et 10 ans et se maintient comme le numéro un du secteur en Colombie, avec plus de 500 entreprises clientes, 100 000 contrats de travail signés par an et 35 000 temporaires.

Il a déclaré que l’association serait bénéfique étant donné qu’Activos a « la structure et la capacité financière nécessaires pour s’occuper des contrats de sous-traitance des entreprises internationales présentes en Colombie ».

De plus, elle dispose de 25 bureaux opérationnels dans 22 villes, d’une autonomie technologique et de plus de 650 collaborateurs internes pour répondre aux besoins de chaque projet, «étant l’entreprise numéro un en termes de couverture géographique en termes de facturation».

«Ce qui précède facilitera le service des projets des clients de GINgroup au Mexique, aux États-Unis, au Canada et en Espagne, et leur permettra de disposer de la plus grande infrastructure technologique et humaine avec une couverture nationale», a expliqué la société mexicaine.

Il a déclaré que le partenariat entre GINgroup et Activos renforcera l’offre de services d’externalisation et soutiendra l’homologation des normes du travail, afin de «partager les meilleures pratiques de l’industrie».

GINgroup est présent aux États-Unis, en Amérique latine, en Amérique centrale et en Europe, à travers ses différentes sociétés affiliées, et compte plus de 600 000 employés dans son portefeuille stratégique, ce qui en fait l’un des plus grands employeurs.