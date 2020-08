MADRID, 16 août (EUROPA PRESS) –

Esther Morales, sœur de l’ancien président bolivien Evo Morales, est décédée à 70 ans des suites de la maladie causée par le coronavirus, comme l’a rapporté ce dimanche l’ancien président lui-même sur son compte Twitter.

La sœur de l’ancien président était admise dans un hôpital de la région bolivienne d’Oruro, dans l’aile des soins intensifs, depuis le 9 août, car elle avait des complications médicales de base.

Morales, qui se trouve en Argentine après avoir démissionné de force de son poste lors d’une déclaration à la fin de l’année dernière, a rendu hommage à sa sœur aînée et a déploré l’impossibilité de pleurer sa mort en Bolivie.

« Pourquoi tant de haine, de racisme et de persécution politique qui m’empêchent de voir ma seule sœur pour la dernière fois. Pour moi, Esther, c’était ma mère. L’histoire jugera », a tweeté le président déchu.

« Esther était une mère. Quand j’ai été arrêtée et confinée en tant que chef, elle m’a défendu et a exigé ma liberté. Elle m’a accompagnée dans les moments les plus difficiles malgré les représailles. Elle n’a jamais occupé de fonction publique, malgré le fait que lors du coup d’État de 2019, sa maison a brûlé. et ils l’ont persécutée », a ajouté le président.

« Cela me fait mal de ne pas dire au revoir à ma sœur, qui était une mère pour moi, de la remercier pour son amour, son honnêteté et son courage qui m’accompagnent et subit même des arrestations, comme à Oruro, en 2002, pour avoir demandé ma liberté », at-il conclu.

La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a présenté ses condoléances sur Twitter. « Esther Morales, la sœur d’Evo Morales, est décédée. Mon sentiment de solidarité pour sa famille. La santé, la vie ou la tristesse du départ sont des choses qui dépassent la politique », écrit-il.