Ce matin, l’ancien président de Bolivie, Evo Morales, a confirmé que sa sœur, Esther Morales, est décédé ce dimanche des complications de la COVID-19[feminine, dans un hôpital de la ville bolivienne d’Oruro, à l’âge de 70 ans.

Pourquoi tant de haine, de racisme et de persécution politique qui m’empêchent de voir ma seule sœur pour la dernière fois. Pour moi, Esther, c’était ma mère. L’histoire jugera. pic.twitter.com/PBEmWJssak – Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 16 août 2020

L’ex-président exilé en Argentine a partagé des images sur les réseaux sociaux en compagnie de sa sœur, a écrit un texte dans lequel il avouait ressentir un grand regret de ne pas avoir pu dire au revoir à qui il était pour lui en tant que mère.

«Ça me fait mal de ne pas dire au revoir à ma sœur, qui était une mère pour moi, de la remercier pour son amour, son honnêteté et son courage qui m’accompagnent et subit même des arrestations, comme à Oruro, en 2002, pour avoir demandé ma liberté», écrit-il.

Esther était une mère. Quand j’ai été arrêté et confiné en tant que chef, elle m’a défendu et a exigé ma liberté. Il m’a accompagné dans les moments les plus difficiles, indépendamment des représailles. Elle n’a jamais occupé de fonction publique, malgré le fait que lors du coup d’État de 2019, sa maison a été incendiée et persécutée. pic.twitter.com/5lc3Tu0OPi – Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 16 août 2020

Les médias locaux ont indiqué que la sœur de Evo Morales Elle est décédée en raison d’un manque d’oxygène, car elle n’a pas pu être admise à l’hôpital à temps.

Le candidat à la présidence du Mouvement pour le socialisme (MAS), Luis Arce, et le président du Sénat bolivien, Coupe Eva, ont exprimé leurs condoléances, tout comme d’autres représentants du parti, dont l’ancien président mène la campagne électorale depuis l’Argentine.

Cela me fait mal de ne pas dire au revoir à ma sœur, qui était une mère pour moi, de la remercier pour son amour, son honnêteté et son courage qui m’accompagnent et subit même des arrestations, comme à Oruro, en 2002, pour avoir demandé ma liberté. pic.twitter.com/3njIiOcHvH – Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 16 août 2020

Et malgré les désaccords politiques, l’ancien président bolivien Jorge Quiroga a également adressé ses condoléances pour la perte de son adversaire. De même, il a rappelé que Bolivie a perdu plus de 4000 Boliviens à cause de la pandémie de coronavirus.

Les autorités craignent que les manifestations massives qui ont eu lieu dans ce pays d’Amérique latine n’aient accéléré la contagion de COVID-19[feminine.

