Les images satellite de la tempête tropicale Isaias la montrent au large des côtes géorgiennes alors qu’elle se dirige vers le nord.

NOAA / NESDIS / STAR GOES-Est

La tempête tropicale Isaias a été rétrogradée d’un ouragan samedi après-midi, mais elle devrait toucher terre lundi soir en tant qu’ouragan une fois de plus.

Le centre de la tempête se trouve actuellement au large de la côte nord-est de la Floride, en direction des Carolines.

Isaias était le deuxième ouragan de la saison et la première tempête nommée commençant par « I » dans l’histoire.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

La tempête tropicale Isaias a frappé Porto Rico et d’autres îles des Caraïbes, mais a jusqu’à présent surtout épargné la Floride lors de son voyage vers le nord.

La tempête a été rétrogradée par rapport à un ouragan samedi après-midi, après que ses vitesses de vent soutenues sont tombées en dessous de 74 mph. Les vents maximums soutenus sont maintenant autour de 70 mph.

Mais Isaias (prononcé ees-ah-EE-ahs) pourrait à nouveau devenir un ouragan alors qu’il se dirige vers les Carolines, a averti lundi le National Hurricane Center. Isaias devrait atterrir en Caroline du Sud lundi soir.

La trajectoire probable de la tempête tropicale Isaias, ainsi que les avertissements météorologiques actuels et les heures d’arrivée prévues.

NOAA / NWS

Suivi d’Isaias

Lundi à 11 h 00 HE, Isaias planait au large des côtes de la Géorgie, se dirigeant vers le nord à 13 mi / h.

Des vents violents et de la pluie sont attendus en Caroline du Sud. Un avertissement d’ouragan est en vigueur pour certaines parties de la côte de la Caroline du Nord et du Sud, et des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour une grande partie de la côte est des États-Unis.

La trajectoire prévue de la tempête tropicale Isaias, ainsi que l’heure d’arrivée prévue des vents et les vitesses probables du vent.

NOAA / NWS

Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré vendredi l’état d’urgence, exhortant les habitants à se préparer et à suivre les directives. Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a exhorté les habitants à se préparer à l’arrivée potentielle d’Isaias, mais n’a pas déclaré d’urgence ni émis d’ordre d’évacuation.

Là où Isaias a déjà frappé

En tant que tempête tropicale, Isaias a balayé la République dominicaine et Porto Rico, où elle a inondé les routes, abattu des arbres et provoqué des glissements de terrain. Cela a entraîné des centaines de milliers de pannes de courant pour les résidents portoricains et causé au moins un décès, selon le New York Times.

Après être devenu un ouragan jeudi, Isaias a battu les Bahamas, abattant des arbres et des lignes électriques et laissant tomber plus d’un pied de pluie dans certaines régions. Il a ensuite brouté la Floride pendant le week-end, frappant la côte avec de la pluie et des vents violents.

L’histoire continue

Isaias a été la première tempête nommée à commencer par « I » à se former lors d’une saison des ouragans. Parce que les tempêtes sont nommées par ordre alphabétique, cela signifie que neuf tempêtes tropicales se sont déjà formées – la première fois que cela s’est produit avant le 1er août depuis que les États-Unis ont commencé à enregistrer des données sur les ouragans au 19ème siècle.

La différence entre une tempête tropicale et un ouragan est la vitesse du vent: les vents d’une tempête tropicale soufflent à une vitesse soutenue de 39 à 73 mph, alors que les vents d’un ouragan sont de 74 mph ou plus.

Le premier ouragan de la saison, Hanna, a touché terre le 25 juillet dans le sud du Texas, avec des vitesses de vent atteignant 90 mph. Les prévisions pour la saison globale prévoient une activité élevée, avec jusqu’à six tempêtes majeures (catégorie 3 ou plus).

Les États américains sur le chemin d’Isaias luttent contre les épidémies de coronavirus

La Floride lutte contre la deuxième plus grande épidémie de coronavirus du pays. La Caroline du Nord et la Caroline du Sud, quant à elles, ont un total combiné de plus de 216 000 cas confirmés et 3 700 décès.

Le gouverneur Cooper a déclaré dans un point de presse de lundi que bien que les Caroliniens du Nord «sachent surtout quoi faire» lorsqu’ils se préparent aux ouragans, les préparatifs de cette année devraient être différents.

«Cette fois, mettez votre masque et votre désinfectant pour les mains dans votre trousse, et n’oubliez pas de vous éloigner de la société», dit-il. « Les trois W – laver, porter et attendre – sont tout aussi importants pendant une tempête que jamais. »

Le Département de la santé et du contrôle de l’environnement de Caroline du Sud se prépare depuis des mois à l’intersection d’une tempête et de la pandémie, s’efforçant de mettre à la disposition des résidents ayant des besoins médicaux spécifiques, comme des ventilateurs, des options d’abris.

« Nous, comme une grande partie du pays, n’avons jamais mené d’opération contre les ouragans pendant une pandémie, mais nous savons qu’ensemble, avec nos partenaires et avec l’aide de tous les Sud-Caroliniens, nous serons résilients face à ces nouveaux défis », Marshall Taylor, l’avocat général du département, a déclaré dans un communiqué de presse de juin.

Le changement climatique conduit à des ouragans plus forts et plus humides

Les ouragans augmentent en intensité en raison du changement climatique. Parce que les ouragans utilisent l’eau chaude comme carburant, ils ont plus à se nourrir lorsque les océans se réchauffent et ne se dissipent pas aussi rapidement. Une étude de 2013 a révélé que pour chaque degré de réchauffement de la planète au cours des 40 dernières années, la proportion de tempêtes de catégorie 4 et 5 – les ouragans les plus violents – a augmenté de 25 à 30%.

En plus de rendre les ouragans plus forts, le changement climatique les rend également plus lents et plus humides: au cours des 70 dernières années, la vitesse des ouragans et des tempêtes tropicales a ralenti d’environ 10% en moyenne, selon une étude de 2018. Des ouragans plus lents, comme Dorian l’année dernière, peuvent persister dans une zone et causer des dégâts plus importants qu’un ouragan plus rapide.

Alors que la planète continue de se réchauffer, les ouragans devraient devenir encore plus forts et plus fréquents. Les recherches de la National Oceanic and Atmospheric Administration montrent que chaque nouvelle décennie au cours des 40 dernières années a entraîné une augmentation de 8% des chances qu’une tempête se transforme en ouragan majeur.

Ceci est une histoire en développement – revenez pour les mises à jour.

Lire l’article original sur Insider