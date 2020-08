Myrtle Beach, en Caroline du Sud, est l’une des villes balnéaires touchées par les inondations

La tempête tropicale mortelle Isaias a mis hors tension des millions de personnes sur la côte est des États-Unis après avoir touché terre en Caroline du Nord sous la forme d’un ouragan.

Deux personnes sont mortes lorsqu’une tornade a frappé un parc de maisons mobiles. Au moins deux autres à New York et au Maryland sont également morts.

Le National Hurricane Center (NHC) avait mis en garde contre « le danger d’une onde de tempête potentiellement mortelle ».

La tempête, avec des vents de 65 mph (100 km / h), a traversé l’État de New York mardi après-midi.

C’est la neuvième tempête nommée de l’année.

De la Caroline du Nord à New York, Isaias a laissé plus de 3,4 millions d’habitants sans électricité. Il a engendré des tornades, déraciné des arbres, endommagé des maisons et provoqué des inondations et des incendies.

Isaias a été rétrogradé en tempête tropicale après avoir frappé des îles des Caraïbes la semaine dernière, mais a été reclassé dans la catégorie un ouragan à l’approche des Carolines lundi.

Il a ensuite été rétrogradé en tempête tropicale, mais les avertissements d’ondes de tempête restent en vigueur le long de la côte.

Mardi soir, Isaias se déplaçait vers le nord à 40 mph (65 km / h), a indiqué le NHC. Il devrait suivre une trajectoire vers le nord tout au long de la soirée, atteignant le sud du Canada mardi soir.

Des vents forts, avec des rafales atteignant la force des ouragans, sont attendus le long de la côte médio-atlantique et jusqu’à la Nouvelle-Angleterre mardi.

Mardi après-midi, heure locale, la tempête traversait l’est de New York vers le sud de la Nouvelle-Angleterre avec des vents forts et dommageables. En début de soirée, la surveillance des tornades pour l’est de New York avait été annulée. Alors que la tempête se retirait, le ferry de Staten Island a repris un service limité, a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, avec un service horaire à reprendre pendant la nuit.

Certaines parties de l’État de New York, à travers la vallée de la rivière Hudson, devaient subir des crues soudaines après des heures de fortes pluies.

Avis de tempête tropicale #Isaias 31: Isaias se précipite vers le nord-nord-est dans l’est de New York. Vents violents. Fortes précipitations. Et la menace de tornades se propage vers le nord dans le sud et le centre de la Nouvelle-Angleterre. https://t.co/VqHn0u1vgc – National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 4 août 2020

Un avertissement de tempête tropicale est resté en vigueur le long de la côte nord-est jusqu’au Maine, avec de grandes villes comme Washington, Philadelphie et New York sur le chemin potentiel. Mardi matin, la côte médio-atlantique subissait de fortes pluies avec des avertissements d’inondations soudaines s’étendant du Maryland à la Pennsylvanie.

L’histoire continue

La police de New York a déclaré qu’un arbre était tombé et avait tué un homme à l’intérieur de son véhicule dans le Queens. Une femme du Maryland a également été tuée lorsqu’un arbre est tombé sur sa voiture dans la tempête.

Des tornades étaient encore possibles de New York à la Nouvelle-Angleterre dans la soirée, a déclaré le NHC.

Dans le New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a déclaré l’état d’urgence à partir de 05h00, heure locale, mardi, fermant tous les bureaux de l’État et demandant aux résidents de rester chez eux.

Dans l’État voisin de New York, les autorités de l’État ont déployé des fournitures d’urgence, notamment des pompes, des tronçonneuses, de l’eau en bouteille et des sacs de sable dans tout l’État. Le gouverneur Andrew Cuomo sur Twitter a demandé aux New-Yorkais de faire preuve de prudence et d’éviter les déplacements inutiles, en particulier pour ceux qui se trouvaient sur le chemin de la tempête.

Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, qui a déclaré vendredi l’état d’urgence, a déclaré mardi à l’émission Good Morning America d’ABC: « Dans l’ensemble, cette tempête est arrivée [and] est sorti assez rapidement et c’est un bon signe d’inondation potentielle de la rivière qui, nous l’espérons, ne sera pas grave.

« Nous sommes bien sûr attristés par la seule fatalité que nous savons, au moins, que nous avons, mais nous savons dans l’ensemble [with] cette tempête se déplaçant rapidement, que les dégâts n’étaient pas aussi importants qu’ils auraient pu l’être. «

Le gouverneur a déclaré que les choses étaient «un peu chaotiques en ce moment» mais que l’État était capable de gérer la situation. Il a également noté que la Caroline du Nord était en mesure de suivre des mesures de distanciation sociale dans les efforts de secours en cas de besoin.

Les responsables de l’État dans les régions qui se préparent aux ouragans cette saison se sont également efforcés d’ouvrir des abris conformes aux réglementations de distanciation sociale.

Beaucoup sont sans électricité à Porto Rico après Isaias

Au cours du week-end, la tempête s’est abattue sur la Floride.

Dans le républicain dominicain et à Porto Rico, Isaias a tué au moins deux personnes. Il a déraciné des arbres, détruit des cultures et des maisons et provoqué des inondations et des glissements de terrain.

Faire face à une catastrophe naturelle lors d’une pandémie

Les agences américaines en cas de catastrophe ont mis à jour les directives de préparation et d’évacuation à la lumière de Covid-19.

Les Centers for Disease Control recommandent aux familles d’ajouter des articles Covid-19 à un «kit de départ» en cas de catastrophe qui peut être emporté dans une situation d’urgence:

Voici quelques conseils clés pour vous protéger contre Covid-19 si vous devez évacuer vers un abri:

Lavez-vous souvent les mains

Gardez une distance de 6 pieds de toute personne n’appartenant pas à votre foyer

Si possible, portez un masque facial et lavez-le régulièrement

Évitez de partager de la nourriture et des boissons

Désinfectez fréquemment votre zone dans l’abri (y compris les jouets et l’électronique)