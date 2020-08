Rédaction MundoHispánico

La tempête tropicale Isaías a fait au moins quatre morts et plusieurs blessés en traversant la côte Est. Elle a provoqué une tornade dévastatrice qui a dévasté un parc de maisons mobiles dans le comté de Bertie. De fortes pluies ont fini par laisser quelque 3,3 millions de personnes sans électricité.

La tempête tropicale Isaías a fait au moins quatre morts et plusieurs blessés sur son chemin le long de la côte est des États-Unis.

Ce phénomène a généré des tornades dévastatrices et de fortes pluies qui ont fini par laisser quelque 3,3 millions de personnes sans électricité.

Hier soir, lorsqu’il a touché terre près d’Ocean Isle Beach, en Caroline du Nord, il a été considéré comme un ouragan.

Il est toujours puissant et se déplace avec de forts vents de 65 mph le long de la côte est, mais a été rétrogradé en tempête tropicale.

Le National Weather Service a signalé des tornades dans le Delaware, la Virginie, le Maryland et le New Jersey.

Ils ont averti que d’autres pourraient être générés dans les heures suivantes. « Ils se répandront au nord à travers le sud et le centre de la Nouvelle-Angleterre. »

De cette manière, le risque de tornade et d’inondation est maintenu dans la nuit de ce mardi.

La tempête tropicale Isaías laisse au moins quatre morts et des millions sans lumière

Jusqu’à présent, le rapport le plus grave a été la mort de quatre personnes.

Roy Cooper, gouverneur de la Caroline du Nord, a rapporté qu’une tornade a frappé un parc de maisons mobiles dans le comté de Bertie, tuant deux personnes et faisant d’autres blessés, a rapporté USA Today.

Au milieu de la tempête, deux autres personnes du Maryland et de New York ont ​​perdu la vie à cause d’arbres tombés, ont indiqué les autorités.

De plus, plus de 3,3 millions d’habitants du New Jersey, de New York, du Connecticut et de Pennsylvanie étaient sans électricité, selon le portail poweroutage.us.

Les États qui reçoivent maintenant l’assaut d’Isaïe sont le New Jersey, New York, le Vermont et le Maine.