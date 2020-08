Les gens marchent sur Ocean Dr à Miami Beach, Floride, États-Unis, 01 août 2020

La Floride se prépare à la tempête tropicale Isaias, qui devrait frapper l’État américain plus tard dimanche.

Isaias, la neuvième tempête nommée de 2020, a été rétrogradée d’un ouragan à une tempête tropicale après avoir frappé les îles Turks & Caicos et les Bahamas.

« Ne vous laissez pas berner par le déclassement », a averti le gouverneur Ron DeSantis. Les autorités de l’État ont ouvert des abris et fermé des plages et des parcs.

La Floride est l’un des États américains les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

Il a enregistré plus de 480000 cas de coronavirus, le deuxième plus grand nombre de tous les États américains après la Californie, qui compte le double de la population.

Les centres de test de coronavirus sont temporairement fermés et on craint que l’ouragan ne frappe les maisons de retraite déjà gravement touchées par le virus Covid-19.

Comment la Floride a-t-elle été touchée jusqu’à présent?

Les premières bandes de fortes pluies ont frappé la côte atlantique de l’État tôt dimanche matin. La tempête se poursuit maintenant le long de la côte avec des vents soufflant jusqu’à 110 km / heure (68 mph).

Graphique montrant la trajectoire prévue de la tempête tropicale Isaias à 07h00 HAE, dimanche 2 août

Un ordre d’évacuation volontaire est en place pour les personnes vivant dans des maisons mobiles ou préfabriquées. Les autorités sont aux prises avec l’ouverture d’abris qui respectent les règles de distanciation sociale et empêchent la propagation du virus.

M. De Santis a dit aux habitants d’anticiper les pénuries d’électricité et de disposer d’une semaine d’approvisionnement en nourriture, en eau et en médicaments.

Isaias a déjà déraciné des arbres, détruit des cultures et des maisons et provoqué des inondations et des glissements de terrain en République dominicaine et à Porto Rico. Au moins deux personnes sont décédées.