La prétendue « évasion » d’Annabelle a suscité la peur sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent en 2020, la « fuite » d’Annabelle a été une autre crise pour de nombreux utilisateurs. Un parent des Warren a dû faire face à la prétendue « évasion » par Annabelle.

Hier, vendredi, de nombreux internautes ont été alarmés par la supposée « fuite » de la terrifiante poupée Annabelle. Mais c’est vrai? Ici, nous vous disons ce qui s’est réellement passé.

Si vous aimez les films d’horreur, vous avez sûrement vu au moins l’un des films qui composent la saga de The Conjuring (The Conjuring), où la diabolique poupée Annabelle effraie même les plus courageux. Par conséquent, la «nouvelle» qu’il s’était «échappé» du musée dans lequel il est hébergé en inquiète beaucoup, d’autant plus que 2020 n’a pas été la meilleure année jusqu’à présent.

Mais si vous ne le savez pas déjà, Annabelle est une poupée maléfique et enchantée qui ressemble à la version féminine du redoutable Chucky.

Donc, s’ils vous disent qu’Annabelle « s’est échappée » du musée d’occultisme de la famille Warren dans le Connecticut, où elle est depuis des années, plus d’un d’entre eux met les mains sur la tête.

Et c’est pourquoi, lorsque les utilisateurs de Twitter ont découvert qu’Annabelle s’était «échappée» du musée, beaucoup ont répliqué le message et ont paniqué.

Mais la vérité est qu’il n’y a rien à craindre, puisque la même chaîne officielle de la famille Warren sur YouTube a nié l’événement.

La page USA Today’s For The Win indique qu’Annabelle ne vit même plus dans ce musée parce que l’endroit est fermé depuis 2019. Donc, techniquement, elle n’aurait pas pu s’échapper d’un endroit où elle ne se trouve plus.

Cependant, d’autres médias, tels que King5, ont fourni plus d’informations sur la mystérieuse «évasion» d’Annabelle qui en a surpris beaucoup vendredi, et ont souligné que la poupée était saine et sauve à la maison.