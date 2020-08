Dans une victoire éclatante, l’activiste progressiste Cori Bush a battu mardi le représentant William Lacy Clay lors de la première primaire démocrate du district du Congrès du Missouri.

Clay a représenté le district pendant les 20 dernières années, et avant cela, son père, William Lacy Clay Sr., a occupé le siège pendant trois décennies. Bush a couru contre le titulaire en 2018, mais a perdu par une marge de 20 points. Mardi, avec 100 pour cent des circonscriptions rapportant, Bush a 48,6 pour cent des voix, comparé à Clay avec 45,5 pour cent.

Bush a été approuvé par le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) Et appelle à des soins de santé universels, à une augmentation du salaire minimum et à une réforme de la police. Dans un discours de victoire, Bush a déclaré que le 1er district du Congrès du Missouri « a décidé qu’une approche progressive ne fonctionnera plus. Nous avons décidé que nous, les gens, avons les réponses, et nous dirigerons depuis les premières lignes. »

