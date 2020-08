L’administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, a annoncé la dernière annulation des règles de l’ère Obama sur le méthane lors d’un voyage hier à Pittsburgh.

Cette décision a marqué le point culminant d’une lutte de 3 ans et demi de la part de l’administration Trump pour annuler les règles d’émissions établies à la fin du deuxième mandat du président Obama. Cette suppression est intervenue malgré le soutien d’un segment important de l’industrie pétrolière et gazière.

«Les changements réglementaires d’aujourd’hui suppriment la paperasse redondante, s’alignent sur la Clean Air Act et donnent aux entreprises la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de contrôle des fuites en se conformant à des règles d’État équivalentes», a déclaré Wheeler à un public local, selon les remarques fournies par l’EPA après l’événement.

Au début de l’administration Trump, les responsables ont tenté de tuer la règle avec une résolution de la loi sur la révision du Congrès, puis par le biais d’un litige. Mais à la fin, il a été contraint d’achever une réglementation complète.

Les règles remplaçant la norme Obama fournissent des exigences plus laxistes sur la manière dont les opérations de production et de traitement de pétrole et de gaz nouvelles et modifiées doivent trouver et réparer les fuites de méthane, un facteur important du changement climatique. Les propriétaires d’infrastructures de transport et de stockage, qui ont fait face aux exigences de la règle Obama, sont exemptés de la norme.

Les nouvelles règles sont conçues pour ignorer les considérations climatiques et interdire à jamais les futures règles relatives aux infrastructures plus anciennes et présentant des fuites.

Enfin, dans un mouvement que les écologistes promettaient d’être contesté, les règles tentent de contrecarrer les projets potentiels de réglementation des polluants provenant de nouvelles catégories de sources en exigeant qu’ils subissent d’abord une conclusion spéciale de «contribution significative».

Un haut responsable de l’EPA a déclaré aux journalistes hier que l’administration Obama avait commis une erreur en ne faisant pas une telle constatation lorsqu’elle a promulgué sa règle en 2016 – une des raisons pour lesquelles la transmission et le stockage doivent désormais être exemptés de la réglementation.

L’EPA a fait un constat de «contribution significative» pour le méthane des installations pétrolières et gazières en 2016 dans le cadre de sa règle. Le pétrole et le gaz sont la principale source industrielle d’émissions de méthane aux États-Unis.

Le responsable de l’EPA a déclaré que l’agence publierait bientôt des critères pour ce qui doit être inclus dans les conclusions de contributions importantes.

Les écologistes ont déclaré qu’il n’y avait aucune justification dans la Clean Air Act exigeant de l’EPA de compléter une telle constatation avant de promulguer une règle.

«Il semble que l’EPA essaie de rendre plus difficile la réglementation des gaz à effet de serre à l’avenir», a déclaré Sarah Smith du Clean Air Task Force.

Le collègue de Smith, l’avocat Jay Duffy, a noté que l’EPA n’a pas inclus sa position sur l’exigence de la conclusion dans le projet de règle de 2019 pour les nouvelles sources – un fait qui pourrait mériter une réprimande devant le tribunal.

La refonte du mandat d’Obama par l’EPA s’est déplacée en deux parties pour rendre les contestations juridiques plus difficiles.

Les premières exigences allégées pour les producteurs et transformateurs de pétrole et de gaz ont trait à la surveillance et à la réparation des fuites. Le changement le plus important prévoyait une exemption totale pour les puits à faible production qui produisent 15 barils de pétrole par jour ou moins.

Wheeler a déclaré que le changement supprimerait les « charges réglementaires » qui « pèsent lourdement sur les petites et moyennes entreprises énergétiques ».

Mais Peter Zalzal, un avocat du Fonds de défense de l’environnement, a déclaré que les recherches de son groupe montrent que les puits à faible production pourraient encore libérer des quantités importantes de méthane dans l’atmosphère.

«Ce que la science et les données nous montrent, c’est que ces puits peuvent avoir des émissions aussi élevées que des puits à haut rendement, et souvent, ces puits ont des taux de perte encore plus élevés», a-t-il déclaré.

Étant donné que la plupart des plates-formes de puits américaines sont à faible production, l’exemption pourrait considérablement nuire aux réductions d’émissions en vertu de la règle.

Des têtes de puits et des compresseurs à haut rendement seraient nécessaires pour surveiller et réparer les fuites deux fois par an, en baisse par rapport aux trimestres selon la règle d’Obama.

La deuxième règle que l’EPA a finalisée hier supprime la réglementation directe du méthane en faveur du ciblage des composés organiques volatils, ou COV, précurseurs du smog.

Le méthane peut être capturé comme sous-produit de la lutte contre les COV pour la production et le traitement du pétrole et du gaz naturel. Mais le ciblage des COV permet à l’EPA d’exempter les installations de transport et de stockage de la réglementation, même si les deux sont des sources importantes de méthane.

Cela permet également à l’administration Trump de faire valoir que, comme aucune règle pour les nouvelles sources pétrolières et gazières de méthane n’a été promulguée, l’EPA ne déclenche pas les exigences de la Clean Air Act pour proposer des règles pour les infrastructures plus anciennes qui seraient indéfiniment exemptes de réglementation.

La décision d’hier marque le dernier recul majeur par Trump d’une règle climatique de l’ère Obama.

Ellen Kurlansky, qui a été analyste politique et conseillère au Bureau de l’air et des radiations de l’EPA pendant deux décennies avant de partir en 2018, a déclaré que le programme de déréglementation de Trump mettrait des années à s’inverser.

« Annuler le mal sera une grande partie de ce [former Vice President Joe] Biden va devoir se demander si Biden est élu, mais ce ne sera pas facile et ce ne sera pas rapide », a-t-elle déclaré.

Pourtant, le fait que ces règles soient définitives dans la seconde moitié de 2020 signifie que si Biden, le candidat démocrate présumé à la présidence, bat Trump en novembre, son administration pourrait avoir des options pour inverser la règle plus rapidement. Un Congrès contrôlé par les démocrates pourrait l’invalider par le biais de la Congressional Review Act, ou la nouvelle administration pourrait refuser de la défendre devant les tribunaux.

Les écologistes préviennent que l’action d’hier pourrait avoir un impact immense sur le climat.

Le méthane, qui représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine aux États-Unis, est plus de 80 fois plus contraignant pour le climat que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans.

Alors que l’EPA a vanté des réductions du méthane à l’aide de données fournies par les producteurs, un rapport publié dans Nature le mois dernier a montré que le méthane mondial était à un niveau record, la production de gaz aux États-Unis jouant un rôle.

L’Environmental Defence Fund estime que les règles d’hier se traduiront par 4,5 millions de tonnes métriques supplémentaires de méthane par an par rapport au régime Obama qu’elles remplacent. Cela aurait le même impact sur le climat que d’avoir 100 centrales électriques au charbon supplémentaires chaque année, a déclaré EDF.

Alors que les majors pétrolières avaient exhorté l’EPA à maintenir les règles fédérales sur le méthane en place, les compagnies pétrolières indépendantes et les groupes commerciaux qui les représentent ont applaudi la réglementation d’hier.

Lee Fuller, vice-président exécutif de l’Independent Petroleum Association of America, a qualifié la règle technique de «corrections importantes qui sont nécessaires pour corriger les programmes défectueux résultant de la précipitation politique pour achever les règlements de 2016».

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.