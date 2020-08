BEYROUTH (AP) – Les dernières nouvelles sur l’explosion à Beyrouth (toutes les heures locales):

17 h 05

Le gouvernement espagnol dit qu’il enverra une aide d’urgence au Liban, y compris des médicaments et des fournitures médicales, pour aider après l’explosion massive de la semaine dernière à Beyrouth.

L’expédition comprendra 10 tonnes de blé données par la Fondation internationale Olof Palme. Plusieurs conteneurs de blé ont été détruits dans l’explosion.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré dans un communiqué que le Liban «aura besoin de beaucoup de soutien pour faire face aux dégâts».

L’Espagne a 610 soldats en mission de la FINUL au Liban, juste derrière l’Italie.

___

16 h 35

La Grande-Bretagne a promis 20 millions de livres (26 millions de dollars) pour aider à nourrir les Libanais après l’explosion massive de la semaine dernière à Beyrouth.

Le gouvernement britannique a annoncé cette aide lors d’une conférence internationale virtuelle des donateurs pour le pays dimanche.

Il dit que l’argent ira au Programme alimentaire mondial pour fournir de la nourriture et des médicaments aux plus vulnérables.

La Grande-Bretagne a déjà promis 5 millions de livres au Liban et envoie des médecins spécialistes et un navire d’enquête de la Royal Navy à Beyrouth. Le navire aidera à évaluer les dommages causés par l’explosion alimentée par des milliers de tonnes de nitrate d’ammonium, qui a nivelé le port de Beyrouth et dévasté une grande partie de la ville.

___

16 h 20

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré que son pays fournira 10 millions d’euros supplémentaires d’aide d’urgence au Liban à la suite de l’explosion qui a tué plus de 150 personnes et blessé des milliers d’autres.

Dans un communiqué dimanche, Maas a déclaré que «même après que le pire des décombres aura été enlevé, il restera beaucoup à faire» car même avant la catastrophe, le Liban était confronté à des «défis écrasants».

Maas a déclaré que «sans les réformes nécessaires d’urgence, il ne peut y avoir ni changement durable ni stabilité».

Berlin est le deuxième donateur bilatéral du Liban, selon le ministère allemand des Affaires étrangères. Depuis 2012, l’Allemagne a fourni plus de 1,2 milliard d’euros d’aide au développement au pays, ainsi que 634 millions d’euros pour l’action humanitaire.

L’histoire continue

___

16 h 20

La France envoie un porte-hélicoptère et un cargo chargé d’aide et de fournitures à Beyrouth alors que le pays organise une conférence internationale des donateurs pour le Liban.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les deux navires viennent en plus des huit vols prévus depuis l’explosion dévastatrice de Beyrouth pour amener des experts, des secouristes et des fournitures.

Le porte-hélicoptère Tonnerre, qui dispose d’un hôpital à bord, quitte dimanche le port de Toulon, sur la côte méditerranéenne française. Il transporte du matériel médical et du personnel, des forces d’ingénierie, des matériaux de construction et une aide alimentaire, notamment de la farine, des aliments pour bébés et de l’eau potable.

Un cargo chargé d’aide quittera également la France dans les prochains jours.

Au total, la France envoie 18 tonnes d’aide médicale comprenant des médicaments, des vaccins et des kits d’hygiène et 663 tonnes d’aide alimentaire, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

___

16 h 10

Un haut responsable de l’USAID a déclaré qu’une aide américaine de 15 millions de dollars en réponse à l’explosion du port de Beyrouth ne sera pas sous le contrôle du gouvernement mais qu’elle est destinée à aller directement à ceux qui en ont le plus besoin.

S’exprimant avant son départ pour Beyrouth, John Barsa a déclaré dimanche que l’aide serait dirigée vers les autorités médicales de l’Université américaine de Beyrouth et de l’Université libanaise américaine.

Les États-Unis fournissent de l’argent au Programme alimentaire mondial pour des repas d’urgence à environ 300000 personnes touchées par l’explosion dans le port de Beyrouth en plus de kits médicaux d’urgence, ont déclaré des responsables américains.

__

16 h 10

Le Pape François a renouvelé son appel à l’unité au Liban et à l’aide de l’étranger alors que la nation se remet de l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth.

Dans une allocution dimanche devant le public sur la place Saint-Pierre, le pontife a déclaré que «la catastrophe appelle tout le monde, à commencer par les Libanais, à travailler ensemble pour le bien commun de ce pays bien-aimé».

François a cité ce qu’il a appelé «l’identité particulière» du Liban, qui «a émergé au fil du temps comme un modèle de vivre ensemble».

Mais il a reconnu la fragilité d’une telle coexistence dans une période aussi éprouvante. Pourtant, dit-il. il prie pour que, «avec l’aide de Dieu et une véritable participation de tous», le Liban puisse «renaître libre et fort».

Il a également appelé la communauté internationale à aider généreusement le Liban en cette période de tragédie.

___

14 h 55

Une équipe d’ingénieurs allemands envoyée au Liban pour aider à rechercher des personnes piégées dans les décombres après l’explosion de la semaine dernière à Beyrouth est de retour chez elle, n’ayant pas trouvé de survivants.

Joerg Eger, qui dirige l’équipe de sauvetage rapide de l’agence THW au Liban, a déclaré dimanche qu’un certain nombre d’ingénieurs spécialisés resteraient à Beyrouth jusqu’à jeudi pour aider à déterminer la sécurité des bâtiments touchés par l’explosion.

TWF est une agence fédérale, mais la plupart des personnes qui partent en mission sont des bénévoles.

___

14 h 35

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’une conférence internationale des donateurs visait à montrer un soutien mondial au Liban après l’explosion dévastatrice de Beyrouth.

Plus de 30 dirigeants internationaux et responsables gouvernementaux participaient dimanche à la vidéoconférence co-organisée par la France et les Nations Unies pour collecter des fonds, dont le président Donald Trump, le roi de Jordanie Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Des responsables chinois, européens et du Golfe étaient également présents.

La Turquie et la Russie, absentes de la conférence, devraient également apporter leur aide, a déclaré Macron dans son discours d’ouverture.

Macron, qui a été le premier dirigeant étranger à se rendre à Beyrouth à la suite de l’explosion, a déclaré que l’aide d’urgence se concentrera sur la fourniture de médicaments, de soins, de nourriture et de logement.

«Il est important que l’aide parvienne le plus rapidement possible aux acteurs publics et privés, aux ONG et à la société civile», a-t-il ajouté sous la supervision de l’ONU.

Macron a également appelé les autorités libanaises à mener des réformes politiques et économiques essentielles pour lutter contre la corruption dans le pays.