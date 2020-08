Fin juillet, l’administration Trump a nommé James DeHart premier coordinateur américain pour l’Arctique. Membre de carrière du Service extérieur principal, M. DeHart a consacré une grande partie de sa carrière de 28 ans à résoudre les conflits. Il a dirigé l’équipe de reconstruction provinciale des États-Unis en Afghanistan, dirigé le Bureau des affaires afghanes du Département d’État et, plus récemment, en tant que principal négociateur américain dans les pourparlers de partage des coûts de défense avec la Corée du Sud.

Si le poste de chef de mission adjoint de M. DeHart à Oslo lui confère trois années d’expérience dans l’Arctique, c’est son expertise de la concurrence armée et de la diplomatie des grandes puissances qui a retenu l’attention. Sa nomination fait suite à un discours inhabituellement combatif prononcé par le secrétaire d’État américain Mike Pompeo lors de la réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique de l’année dernière en Finlande. S’écartant radicalement des remarques conciliantes traditionnelles des anciens secrétaires, le secrétaire Pompeo a détaillé les dangers de l’investissement chinois et de la mobilisation militaire russe pour l’intérêt national américain dans la région, et a lancé un avertissement sévère à la Russie et à la Chine: respectez les intérêts américains dans l’Arctique, ou faire face aux conséquences.

Il n’ya qu’un problème: dans l’Arctique, la coopération prévaut systématiquement sur les conflits. C’est une région où la gouvernance transnationale est basée sur le dialogue, l’intérêt mutuel et le respect des droits autochtones. Le droit de la mer des Nations Unies dicte à qui appartient quoi, et le Conseil de l’Arctique reste un forum actif de coopération, de coordination et d’interaction entre tous les États de l’Arctique. Alors même que les tensions mijotent entre la Russie, l’Occident et la Chine plus au sud, le Nord continue de prouver qu’il est un endroit où le risque de conflit est minime.

Pourtant, bien qu’il n’y ait pas de nouvelle guerre froide dans l’Arctique, la région connaît une crise tout aussi catastrophique: le changement climatique. La région polaire septentrionale se réchauffe à environ trois fois le rythme du reste du monde. En juillet, la banquise arctique a atteint un creux historique. En juin, des vagues de chaleur ont déferlé sur la région, la ville de Verkhoyansk dans l’Arctique sibérien enregistrant un record historique pour le cercle polaire arctique de 100,4 degrés Fahrenheit. Et les feux de forêt dans l’Arctique font maintenant rage si violemment qu’ils ont brûlé d’un été à l’hiver et à l’été suivant sans mourir.

Le changement climatique n’est pas une menace lointaine dans le Nord. C’est déjà une réalité quotidienne qui met la vie en danger. Les quatre millions de personnes qui vivent dans l’Arctique vivent dans un état d’urgence continu, faisant face à des menaces pour la santé de leur famille, leur sécurité alimentaire et les économies locales qui soutiennent les industries mondiales de la pêche, des mines et du transport maritime. Les capacités impressionnantes de DeHart à négocier le statut de la force et la coopération en matière de défense sont essentielles pour diriger dans des régions déchirées par des conflits comme l’Asie centrale. Cela ne le prépare pas à coordonner la politique américaine dans une région où le changement climatique, et non les conflits armés, est la menace numéro un.

Avec un manque de leadership, des investissements inadéquats et aucune vision stratégique pour l’avenir de la région, les États-Unis sont souvent décrits comme une nation arctique réticente. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de maintenir leur ambivalence envers l’Arctique dans un monde qui se réchauffe rapidement. Nous avons besoin d’une approche pangouvernementale pour relever les défis économiques, d’intervention d’urgence et de sécurité humaine d’aujourd’hui. Je l’ai fait valoir lors d’un témoignage devant le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre l’automne dernier.

Mais nous n’avons pas le temps pour un coordinateur américain de l’Arctique qui doit apprendre sur le tas. Nous avons besoin d’un leadership fondé sur l’expertise régionale, l’expérience et le respect – quelqu’un qui non seulement comprend les défis spécifiques à l’Arctique comme le dégel du pergélisol et la fonte des glaces de mer, mais qui peut également diriger la coopération régionale au milieu de ces catastrophes climatiques de plus en plus courantes. Ces dirigeants arctiques chevronnés existent déjà parmi les nombreux diplomates autochtones d’Alaska hautement qualifiés qui servent dans des organisations autochtones qui ont le statut de participant permanent au Conseil de l’Arctique. Ces dirigeants représentent déjà les citoyens américains dans les négociations du Conseil de l’Arctique, comprennent la gravité des impacts climatiques et prennent des décisions politiques éclairées basées sur les connaissances nuancées et localisées qui découlent de la vie dans l’Arctique.

Présidents américains passés et actuels d’organisations comme l’Inuit Circumpolar Council; Conseil international des Gwich’in; et Aleut International Association offrent un solide bassin de candidats capables de coordonner la politique arctique américaine. Ces personnes peuvent instaurer un dialogue plus inclusif sur la diplomatie, les politiques et les investissements gouvernementaux dans et pour l’Arctique, et veiller à ce que les décisions prises à Washington, DC soient prises en fonction des effets du changement climatique qui coûtent déjà des milliards de dollars en dommages, dévastatrices des moyens de subsistance des familles et infligeant des pertes culturelles irremplaçables plus au nord.

Lors de sa première apparition publique en tant que coordinateur américain pour la région arctique, DeHart a noté que «80% du succès se manifeste.» Mais nous avons besoin de plus de nos dirigeants que de simplement se présenter. Nous avons besoin que nos dirigeants agissent, de manière ambitieuse et audacieuse, pour définir le rôle de l’Amérique dans le Nord. En choisissant DeHart pour diriger la politique américaine sur l’Arctique, nous nous préparons à la mauvaise menace. À un moment où la région subit des changements climatiques brusques et dangereux, c’est une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre de commettre.