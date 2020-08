FILE PHOTO: Le commissaire de la FDA, Gottlieb, s’exprime lors d’un entretien avec . à New York

Le Dr Scott Gottlieb, ancien chef de la Food and Drug Administration, a averti que le Nord-Est pourrait voir une autre vague de cas de coronavirus alors que le virus continuait de « tourner à travers différentes parties du pays ».

« Je pense que nous allons probablement voir cela continuer là où il y aura ces épidémies dans différentes parties du pays et, dans le cadre d’une action compensatoire, pour le maîtriser », a déclaré l’ancien commissaire de la FDA dans une interview sur CBS News ‘ «Faites face à la nation».

Gottlieb a déclaré qu’il pensait que tandis que les États du nord-est et de New York « vivaient vraiment une parodie », « de nombreuses régions du pays ont été fermées mais n’étaient en grande partie pas affectées » par le coronavirus, provoquant une disparité dans la façon dont certains États pourraient réagir poussées d’infections.

L’ancien chef de la Food and Drug Administration a émis un avertissement selon lequel le Nord-Est pourrait voir une nouvelle augmentation des cas de coronavirus alors que le virus continue de « tourner dans différentes parties du pays ».

Le Dr Scott Gottlieb, qui était auparavant commissaire de la FDA, est apparu dimanche sur « Face the Nation » de CBS News pour discuter de l’impact de l’épidémie de coronavirus dans le nord-est et dans diverses régions du pays, où des cas dans des États comme New York se sont produits une grande majorité des infections américaines.

« Nous avons vu une épidémie très dense dans le nord-est. Ils l’ont maîtrisée avec des verrouillages très stricts », a déclaré Gottlieb. «Nous avons ensuite vu une épidémie dense dans les États de la Sun Belt. … Ils commencent à la maîtriser. … Ainsi, alors que les États de la Sun Belt diminuent en ce moment, nous voyons les taux d’infection augmenter dans le Midwest. «

Gottlieb a attribué la baisse des cas de coronavirus à «certaines actions» que les gouvernements des États ont prises pour atténuer la propagation, mais c’était «plus probable avec l’action collective d’individus commençant à se retirer un peu de l’activité et à porter davantage de masques et à exprimer plus de vigilance, » il ajouta.

Cependant, l’ancien commissaire de la FDA a averti que « il va être difficile de garder le virus à l’écart » alors que le virus continue de se propager à travers les États-Unis.

« Même dans le Nord-Est en ce moment, il va être difficile pour cette partie du pays de ne pas être réensemencée », a déclaré Gottlieb, « et donc vous le voyez juste tourner à travers différentes parties du pays. »

« Je pense que nous allons probablement voir cela continuer là où il y aura ces épidémies dans différentes parties du pays et, dans le cadre d’une action compensatoire, pour la maîtriser », a-t-il poursuivi. « Et ça va être cette combustion lente, malheureusement, pour le reste de l’année. »

Gottlieb a déclaré qu’il pensait que, alors que les États du nord-est et de New York « vivaient vraiment une parodie, de nombreuses régions du pays ont été fermées mais n’étaient en grande partie pas affectées » par le coronavirus.

«Je pense qu’il y a un élément du fait que tant que vous n’êtes pas touché par cela, vous n’appréciez vraiment pas toute la signification de cela», a-t-il déclaré. « Et donc je pense qu’il va y avoir une certaine prudence résiduelle de la part des États qui ont maintenant été touchés. »

Il a ajouté: « J’espère que ce n’est pas le cas que chaque partie du pays a besoin d’avoir un certain niveau d’épidémie pour obtenir une action collective qui va garder cela à distance, mais il y a un élément de cela. »

