MADRID, 15 août (EUROPA PRESS) –

L’Argentine a défendu ce vendredi l’importance de la tenue d’élections au Venezuela comme «seul moyen» de parvenir à un «chemin consensuel» dans le pays, malgré l’appel du Groupe de Lima à une «transition rapide et pacifique».

Le ministère argentin des Affaires étrangères a transféré dans un communiqué qu’il ne partageait pas la décision de ne pas participer aux prochaines élections législatives dans le pays – prévues le 6 décembre.

Ainsi, ils ont souligné que cette décision laisserait de nombreux citoyens vénézuéliens « sans l’instrument valable pour défendre leurs droits à l’Assemblée nationale ».

« La non-participation électorale aggravera la fracture politico-sociale au Venezuela et marginalisera des secteurs importants de la population qui seront laissés sans représentation politique », a assuré l’organisation.

Cependant, les autorités argentines ont précisé qu’elles soutiennent la tenue des prochaines élections pour autant qu’elles soient « libres, justes et impartiales et avec la participation de tous les partis et mouvements politiques ».

« Ni le Groupe de Lima, ni d’autres États ou groupes d’États ne peuvent dire à un Vénézuélien de l’étranger, s’il est enclin à voter pour l’opposition ou en faveur du gouvernement actuel, que son suffrage n’est pas valable », a-t-il déclaré. le ministère argentin.

De même, ils ont considéré qu’il est « contradictoire » d’affirmer que la seule issue pour le Venezuela est de parvenir à un « gouvernement de transition présumé » tout en « méprisant » l’importance de se conformer à la Constitution vénézuélienne.

L’Argentine a averti que l’adoption de positions « extrêmement irréalistes » ne pouvait que développer la violence dans le pays et a souligné qu’il y avait un « manque d’action » pour collaborer.

Les autorités argentines ont indiqué qu’elles comprenaient le « rejet » des secteurs de l’opposition et des pays du Groupe de Lima concernant le processus mené pour les élections législatives, bien qu’elles aient souligné l’importance de la participation de « tous les secteurs » à Les élections.

LE GROUPE LIMA APPELLE À UNE «TRANSITION RAPIDE»

Près de trente pays, dont les États-Unis, les membres du groupe de Lima et deux États de l’UE – l’Estonie et la Hongrie – ont appelé ce vendredi toutes les régions du Venezuela à placer les intérêts nationaux « avant les intérêts nationaux. politique »et s’engageant« d’urgence »dans une« transition rapide et pacifique »qui garantit« un avenir pacifique, prospère et démocratique ».

Les pays signataires de ce texte ont proposé la mise en place d’un «gouvernement de transition inclusif» qui donnera lieu à des élections présidentielles «libres et équitables, dans les meilleurs délais». « Les élections parlementaires en elles-mêmes ne présentent pas de solution politique; au contraire, elles peuvent polariser davantage une société déjà divisée », ont-ils prévenu, faisant allusion au processus que prépare le gouvernement de Nicolás Maduro.

Ils sont convaincus que «toutes les institutions de l’État vénézuélien» peuvent participer à ce processus, dans lequel l’actuelle Assemblée nationale, contrôlée par l’opposition, doit «remplir pleinement ses fonctions». Il a également réclamé que «l’indépendance» de la Cour suprême de justice (TSJ) et du Conseil national électoral (CNE) soit récupérée.