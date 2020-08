WASHINGTON – L’armée américaine est en train de recycler des moteurs de fusée démilitarisés et de réutiliser les matériaux pour fabriquer des missiles de test et cela permet d’économiser de l’argent pour les services, selon Thomas Webber, directeur du centre technique de commandement de la défense spatiale et antimissile de l’armée.

Ces missiles de test sont appelés «zombies» et évitent à l’armée de devoir détruire d’anciens boosters, ce qui leur donne une nouvelle vie, a déclaré Webber lors de l’événement de débriefing du Symposium Defence News Space et Missile Defense le 5 août.

L’effort a commencé il y a plusieurs années lorsque le bureau exécutif du programme de l’armée pour les missiles et l’espace et le bureau des produits de niveau inférieur de la défense aérienne et antimissile Patriot ont commencé à manquer d’objectifs pour les tests et à dépenser «beaucoup» d’argent pour acheter plus de cibles, a déclaré Webber. .

Le centre technologique a proposé une solution «nettement moins chère» d’utilisation de moteurs recyclés atteignant la fin de leur vie opérationnelle, qui serait appropriée pour les tests de missiles de développement et opérationnels, qui sont fidèlement représentatifs des menaces de missiles balistiques, a-t-il déclaré.

Suite à une manifestation fin 2016, les zombies ont décollé.

«Nous avons eu beaucoup de succès», a déclaré Webber. Depuis lors, le programme s’est élargi, fournissant des cibles non seulement pour les tests Patriot, mais aussi pour l’Agence de défense antimissile et les événements de test des ventes militaires étrangères.

À ce jour, l’armée a construit sept cibles. Il existe trois variantes: Pathfinder Zombie; le Black Dagger Zombie qui ajoute un booster supplémentaire – le Terrier MK70 – pour des portées plus longues; et Sabre, une version à courte portée.

Un zombie a été la cible utilisée dans un test critique récent montrant que le système Patriot pourrait être interopérable avec le système de défense de zone à haute altitude du terminal de l’armée, a déclaré Webber.

Une autre cible a été déployée avec succès lors d’un test du 25 juin à White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique, pour un client des ventes militaires à l’étranger.

Les cibles seront utilisées dans certains des tests à venir qui aideront les responsables à prendre des décisions sur le capteur de défense aérienne de niveau inférieur, le futur radar du système intégré de défense aérienne et antimissile de l’armée pour remplacer Patriot, a noté Webber.

Plus précisément, une dague noire sera utilisée lors du test utilisateur limité du système de commande de combat IAMD le mois prochain.

«Cela a été une énorme aubaine pour nous de pouvoir fournir une cible plus abordable et plus efficace», a déclaré Webber.

Il a ajouté que l’armée économise environ 50% de ce qu’il en coûterait pour remplacer les cibles simplement en achetant plus. «Nous pouvons les inverser assez rapidement et prendre en charge ces événements de test opérationnel», a-t-il déclaré.

Et cela a fourni «la capacité nécessaire pour être en mesure de nous assurer que nous validons et testons ces systèmes d’armes opérationnels avec des événements de test réguliers et récurrents», a déclaré Webber.