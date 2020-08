FORT HOOD, Texas (AP) – L’armée américaine demande l’aide du public dans la recherche d’un autre soldat disparu au Texas.

Les responsables de Fort Hood ont émis une alerte de soldat disparu jeudi soir pour le Sgt. Frère Fernandes, 23 ans. La police de Killeen, à proximité, a déclaré que Fernandes avait été porté disparu mercredi et qu’il avait été vu ou entendu pour la dernière fois lundi après-midi lorsque son sergent d’état-major avait déposé Fernandes chez lui à Killeen.

Une déclaration de la police a décrit Fernandes comme mesurant 5 pieds 8 pouces et pesant 133 livres (60,33 kilogrammes) et a été vue pour la dernière fois portant un short d’entraînement physique noir de l’armée et un t-shirt avec des chaussures de sport rouges.

Fernandes est un spécialiste de la chimie, de la biologie, de la radiologie et du nucléaire au sein de la brigade de soutien de la 1re division de cavalerie à l’installation de l’armée centrale du Texas. L’alerte de soldat disparu a déclaré que la principale préoccupation de l’armée était « d’assurer sa sécurité et son bien-être.

Les pronostiqueurs sont priés de contacter la police militaire de Fort Hood au 254-288-1170 ou le U.S. Army Criminal Investigation Command au 254-287-2722.

La disparition est survenue un an après la disparition de la FPC. Gregory Morales, 24 ans, un soldat de Fort Hood qui a été porté disparu le 20 août 2019. Ses restes ont été retrouvés le 21 juin dans un champ à Killeen, à un peu plus de 16 kilomètres de Stillhouse Hollow Lake. La police de Killeen enquête toujours sur sa mort.

Puis, le 1er juillet, des responsables de l’armée ont retrouvé des restes humains identifiés par la suite comme ceux de la FPC. Vanessa Guillén, 20 ans, soldat de Fort Hood porté disparu depuis avril. Ses restes ont été retrouvés près de la rivière Leon dans le comté de Bell, à environ 32 kilomètres à l’est de Fort Hood. SPC. Aaron Robinson, 20 ans, de Calumet City, Illinois, a tué et démembré Guillén et a fait disposer les restes dans les bois voisins, ont déclaré des enquêteurs fédéraux et étatiques.

Robinson s’est suicidé le 1er juillet, jour de la découverte de la dépouille de Guillén, ont indiqué des responsables. Cecily Aguilar, 22 ans, de Killeen, a été accusée d’avoir disposé des restes de Guillén pour Robinson et a été accusée de trois chefs de complot fédéral liés à la mort du soldat. Elle a plaidé non coupable.

Les chefs de l’armée ont retardé le transfert prévu du major-général Scott Efflandt, le commandant de Fort Hood, à une mission plus prestigieuse à Fort Bliss, au Texas, tandis qu’une équipe d’enquêteurs indépendants détermine si les échecs de leadership ont contribué aux décès et aux disparitions. Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré que Fort Hood avait l’un des taux de meurtre, d’agression sexuelle et de harcèlement les plus élevés de l’armée.