La association médicale de L’Allemagne, Marburger Bund, a assuré ce mardi que le pays subit déjà une « deuxième vague » du coronavirus, en une journée où il a représenté environ 900 nouveaux cas.

« Nous sommes déjà dans une deuxième vague ascendante plate », a déclaré la présidente du Marburger Bund, Susanne Johna, dans des déclarations publiées par le journal allemand ‘Augsburger Allgemeinen’ qui recueille la DPA.

Johna a expliqué que, bien que les chiffres enregistrés actuellement ne soient pas comparables à ceux notés dans les mois de Mars et avril, le nombre d’infections augmente, donc « il y a un risque de gâcher les succès obtenus jusqu’à présent en Allemagne ».

L’Institut Robert Koch (RKI), l’agence gouvernementale dédiée à la surveillance des maladies infectieuses dans le pays, a signalé que en ces 24 heures, 879 nouveaux positifs et huit décès ont été ajoutés, pour un solde de 211 281 personnes infectées et 9 156 décès, bien que quelque 194 000 se soient également rétablis.

Il a également indiqué que la valeur R ou le taux de reproduction du virus au cours des dix derniers jours est de 1,09 – devant 1.11 le lundi -, ce qui signifie que chaque personne infectée infecte une personne en moyenne.

Le chef du Marburger Bund a assuré que Les hôpitaux allemands sont prêts pour une « deuxième vague », bien qu’en même temps, il ait préconisé de donner une réponse « échelonnée ».

Ainsi, dans un premier temps, un plus petit nombre de lits de soins intensifs sera disponible et, s’ils sont occupés, la deuxième phase entrera en vigueur 24 heures plus tard pour étendre la capacité de l’USI. « Cela se poursuivra étape par étape jusqu’à ce que, au stade de l’alarme maximale et de l’expansion, toutes les capacités de soins intensifs soient épuisées », a-t-il illustré.

Mesures préventives

En tout cas, Johna a insisté sur le importance du respect des mesures préventives Comparaison de l’utilisation du masque avec celle de la ceinture de sécurité dans les voitures, en raison du rejet initial et parce que les deux mesures «sauvent des vies».

Depuis le début de la désescalade, en mai dernier, L’Allemagne a détecté plusieurs foyers, la plupart associées aux travailleurs des abattoirs et des champs, mais aussi à l’activité sociale.

Le gouvernement a mis en garde contre une retour possible à des mesures restrictives si les recommandations ne sont pas suivies sanitaires pour empêcher la propagation du virus, comme garder une distance sociale, porter un masque et se laver les mains.

En réponse, certains 20000 personnes ont défilé le week-end dernier à Berlin, la plupart sans garder la distance sociale et sans masque, pour protester contre les mesures restrictives dans un appel soutenu par des groupes néo-nazis, qui a conduit à une contre-marche au cri « Sortez les nazis! », bien qu’il n’y ait pas eu d’incidents majeurs.