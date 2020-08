Cette année marque le 100e anniversaire du 19e amendement aux États-Unis, qui garantit à toutes les femmes américaines le droit de vote.

Bien que l’amendement ait été ratifié le 18 août 1920, il a été précédé par des décennies d’organisation et de manifestations – menées par des personnalités du droit de vote des femmes américaines comme Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton.

Le 19e amendement était une loi fondamentale, mais pour les femmes appartenant à des minorités – en particulier les femmes afro-américaines, hispaniques et amérindiennes – il y avait un long chemin à parcourir pour garantir un accès complet au vote.

Pour marquer le centenaire de cette année, la BBC s’est entretenue avec un certain nombre de femmes candidates – à la fois républicaines et démocrates – pour voir ce qui a été accompli et ce qu’il reste à faire.

‘Petit à petit, ces plafonds de verre s’effondrent’

Jennifer Carroll Foy, candidate au poste de gouverneur de Virginie (démocrate)

Jennifer Carroll Foy espère être la première femme noire gouverneur aux États-Unis

« Il est poétique que nous ayons une élection présidentielle si conséquente dans la 100e année que les femmes ont pu voter », a déclaré Jennifer Carroll Foy. Originaire de Petersburg, en Virginie, elle a été élevée par sa grand-mère – dont l’adage de marque était «si vous l’avez, vous devez le donner».

C’est une vérité que Mme Carroll Foy cherche à utiliser dans sa politique.

Bien qu’elle soit ravie de célébrer le centenaire du 19e amendement, elle est parfaitement consciente que l’amendement n’était pas totalement inclusif. Les femmes noires et brunes ont dû faire face à un parcours ardu pour parvenir à l’égalité d’accès au vote qui n’a été conférée qu’à la Voting Rights Act de 1965.

«En tant que femme noire, il y a encore du travail à faire», dit-elle. « Tant que toutes les femmes n’auront pas le droit de vote complet et sans entraves, la lutte pour le droit de vote des femmes se poursuit. »

Pour Mme Caroll Foy, à l’occasion du centenaire du 19e amendement, il est encore plus important d’avoir une femme de couleur sur le bulletin de vote. «Lorsque vous ne voyez pas de femmes au pouvoir, il est difficile de comprendre que c’est une possibilité», a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas perdu pour moi que je serais la première femme noire gouverneur de notre pays. »

De même, en cet anniversaire, la place du sénateur Kamala Harris sur le ticket démocrate est particulièrement propice pour Mme Carrol Foy, car elle ouvre la voie aux filles noires et brunes du monde entier pour « se voir en elle ».

« J’espère que nous avons tellement plus de femmes qui se présentent aux élections »

Beth Van Duyne, candidate à la Chambre des représentants des États-Unis au Texas, district 24 (républicain)

« Je pense au chemin parcouru », a déclaré Beth Van Duyne. « C’est incroyablement humiliant d’être l’une des femmes républicaines qui se présentent au Congrès cette année. »

Selon Mme Van Duyne, la ratification du 19e amendement a annoncé des décennies de progrès pour les femmes. De la ratification de l’Amendement sur l’égalité des droits au nombre de femmes inscrites dans l’enseignement supérieur, en passant par les nouvelles entreprises créées par des femmes. «C’est très gratifiant de voir que les femmes sont autonomisées, sont soutenues et réussissent en plus grand nombre», a-t-elle déclaré.

Mais les 16 ans de carrière de Mme Van Duyne en politique ont été marqués par la misogynie à différents moments. En tant que première femme maire d’Irving, au Texas, elle se souvient avoir dû surmonter un «réseau de vieux garçons» composé exclusivement de membres masculins du conseil municipal. «Je l’ai approché de l’extérieur vers l’intérieur», se souvient-elle. « Je ne sais pas combien d’hommes ont été appelés » chéri « lors d’une réunion du conseil. »

À l’avenir, Mme Van Duyne est encouragée par le nombre de femmes qui entrent en politique. «À mesure que vous obtenez un corps plus réfléchissant, vous verrez moins de division», dit-elle.

« Je pense toujours que nous avons encore un long chemin à parcourir pour que tout le monde puisse voter »

Julie Oliver, candidate à la Chambre des représentants des États-Unis au Texas, district 25 (démocrate)

Julie Oliver fait sa deuxième course au Congrès au Texas

Enfant, élevée dans un ménage à faible revenu par un parent seul, Julie Oliver ne savait pas comment sa mère mettait la nourriture sur la table. « Je n’avais aucune idée de comment elle l’a fait, mais elle l’a fait », a déclaré Mme Oliver. La ténacité de sa mère a inspiré la propre course de Mme Oliver au Congrès. C’est sa deuxième course pour le district 25 au Texas, qui englobe Austin et le centre du Texas.

« Je dis toujours, ‘pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait le Congrès venant du cœur d’une mère?’ », A-t-elle déclaré à BBC News. Lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois au Congrès en 2018, elle a plaisanté en disant que son mari aurait dû la dissuader de l’idée. Au lieu de cela, elle se souvient comment il l’a encouragée à courir. «Je suis reconnaissante pour les hommes éclairés de ma vie», a-t-elle ajouté.

En tant que femme politique, Mme Oliver estime qu’une plus grande représentation à la Chambre conduirait à une approche politique plus collaborative entre les partis. « Les femmes ont des objectifs similaires en matière d’éducation, d’accès aux soins de santé et d’investissement dans les infrastructures. »

Bien que l’anniversaire du 19e amendement soit un motif de célébration pour donner «à un certain groupe de femmes le droit de vote», Mme Oliver estime que le centenaire est l’occasion de réfléchir au travail qui reste pour émanciper les femmes appartenant à des minorités à travers le pays.

« Cela inclut toutes les femmes, pas seulement les femmes blanches », a-t-elle déclaré. Veiller à ce que les voix noires et brunes soient autonomes fait partie de ce que Mme Oliver cherche à refléter dans sa campagne – dont la majorité est composée de personnes de couleur.

«Mais j’espère que les gens m’appelleront quand je n’en fais pas assez», dit-elle. « Je veux être tenu responsable. »

«En tant que mère qui travaille, comment dois-je prendre soin de mon peuple?

Valerie Ramirez Mukherjee, candidate à la Chambre des représentants des États-Unis dans l’Illinois, district 10 (républicain)

Valerie Ramirez Mukherjee voit la poussée pour le vote par correspondance comme un avantage pour les femmes

Tout au long de sa carrière dans les affaires et la finance, Valerie Ramirez Mukherjee a déclaré qu’elle avait de la chance de ne pas subir de discrimination sexuelle, mais qu’elle entendait souvent des femmes qui l’ont fait. «Je veux aider à résoudre ce problème», dit-elle. « Comment faire vivre aux autres ce que j’ai vécu? »

Mme Ramirez Mukherjee et son frère ont été les premiers de leur famille à fréquenter l’université et elle se souvient que leur mère ne les a pas élevés pour voir une différence entre les sexes. «Je n’ai pas vu qu’il y avait un ‘rôle’ d’une fille ou d’un garçon», dit-elle. « Il s’agissait de savoir qui avait la compétence ou l’intérêt pour faire le travail. »

C’est lorsque Mme Ramirez Mukherjee a voulu fonder une famille, qu’elle a pris conscience de son sexe. Ses deux grossesses ont été difficiles et elle s’est rendu compte qu’essayer de trouver du temps pour les rendez-vous médicaux nécessaires pendant la journée de travail déstabiliserait ses collègues masculins.

Désormais, lors de sa première candidature à une fonction publique, Mme Ramirez Mukherjee se concentre sur la création de transparence pour les femmes sur le lieu de travail. « 100 ans plus tard et nous avons toujours cette conversation », dit-elle. « Si une femme décide de fonder une famille, comment en parler davantage? »

Cette année, la poussée vers le vote par correspondance pour de nombreux Américains est un sous-produit bienvenu de la pandémie pour Mme Ramirez Mukherjee. «Je suis reconnaissante que nous parlions de cela maintenant», dit-elle. « Tout le monde n’a pas le privilège de descendre au bureau de vote. »