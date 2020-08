MADRID, 2 août (EUROPA PRESS) –

Le procureur général de l’État mexicain de Guanajuato a annoncé la capture du chef du cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz alias « El Marro », qui avait menacé de mort le président du pays Andrés Manuel López Obrador.

Yépez, l’un des hommes les plus recherchés au Mexique, dirige une organisation connue pour avoir volé du carburant et fait de Guanajuato l’un des États les plus violents du pays avec plus de 47 policiers tués l’année dernière.

Les forces de sécurité ont capturé des membres de la famille de Yépez en juin, ce qui l’a incité à menacer de représailles dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Son cartel était également impliqué dans un conflit avec le cartel Jalisco Nueva Generación.

López Obrador avait envoyé des forces armées dans l’État pour renforcer la lutte contre le crime organisé après que la raffinerie de Salamanca à Guanajuato ait été attaquée à plusieurs reprises.

Guanajuato abrite également San Miguel de Allende, une ville pittoresque populaire auprès des voyageurs et des expatriés, mais qui est devenue le dernier lieu touristique harcelé par la violence des gangs.

« Cette arrestation est un grand pas vers le rétablissement de la paix » dans l’Etat, a écrit sur Twitter le gouverneur de Guanajuato, Diego Rodríguez. Les forces de sécurité ont également libéré une femme d’affaires d’Apaseo El Alto, détenue captive à son domicile et arrêté cinq autres personnes, selon le communiqué du bureau du procureur.