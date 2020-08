Petites-filles d’un boucher, les sœurs Raffaelli Ils ont adopté le véganisme non seulement comme une façon de manger plus respectueuse de l’environnement et des animaux, mais aussi comme une philosophie de vie. Avec ses sœurs Lolét et Sabri, Mariela a formé le blog à succès Salut végétalien, où il partage des recettes originales et des conseils pour vivre une vie sans cruauté envers ses plus de 130 000 abonnés sur Instagram et 50 000 sur YouTube. Elle, «La vegan au milieu», est journaliste, productrice de mode, enseignante et créatrice de vêtements. Elle est l’auteur, avec ses sœurs, de Argentine Vegan (disponible sur Leamos.com) et Nourriture végétalienne internationale. Pour sa part, il a écrit une série d’articles exclusifs pour les lecteurs de Leamos, tels que Le jour où je suis devenu végétalien, Être végétalien est plus que de la nourriture et Les mythes qui me hantent.

Dans une interview par Carolina Balibiani dans Lisons l’expérience, le cycle que la plateforme Leamos.com offre comme un avantage exclusif à ses abonnés, parlait du véganisme et de son avenir. Le journaliste a expliqué qu’il ne s’agissait pas seulement de changer ce que nous mettons dans l’assiette, mais aussi comment nous interagissons avec tout le monde autour de nous: « avec le véganisme, vous ouvrez des portes, le monde s’agrandit pour vous ».

Le véganisme cherche à ce que les êtres humains endommagent le moins possible l’écosystème, ce qui implique non seulement de ne pas consommer de produits animaux dans les aliments, mais aussi dans les cosmétiques, les vêtements, lors de l’achat de produits quotidiens et dans d’autres domaines. il essaie de vivre de manière plus consciente, de voir ce qu’il y a derrière chaque produit ». Et s’il est vrai que beaucoup ont certaines limites économiques ou logistiques en matière de consommation responsable, il a souligné qu’il s’agit «d’essayer, d’essayer», d’essayer au mieux dans les paramètres de chacun.

Un tatouage en faveur du véganisme (. / Leon Kuegeler)

La première chose qui a changé chez Mariela a été sa relation avec les allergies. Il en souffrait constamment, au point que les mouchoirs jetables étaient sa main droite. « Quand je suis devenu végétalien, ces allergies ont disparu. » Alors qu’un ami médecin lui a toujours conseillé d’arrêter les produits laitiers, elle n’a pas ressenti le besoin avant d’avoir appris ce mode de vie « et j’ai dû admettre qu’elle avait raison! » Le véganisme, en même temps, l’a encouragée à se connecter plus que jamais à son alimentation; «En tant que société, nous manquons de nutrition, cela nous effraie de penser à une variante de la nourriture. Il attribue ce manque de conscience au fait que depuis le début ils ne nous apprennent pas bien à bien manger: «puisque la carrière de nutrition est une carrière distincte de la carrière de médecine me fait du bruit. Nous parlons d’un médecin qui ne connaît pas la nutrition alors que la nourriture est le carburant que nous mettons dans le corps pour bien fonctionner », a-t-il déclaré.

Pourquoi dépensons-nous autant de céréales pour produire un kilo de viande qui nourrit si peu de monde?

Concernant l’avenir du véganisme, il ne pense pas que tout le monde l’adopte comme philosophie de vie, mais il souhaiterait qu’une large majorité le fasse, notamment pour les bénéfices environnementaux. «Le bétail est l’un des principaux polluants de la planète», a-t-il expliqué. Cela génère, à partir de la décomposition de ses matières fécales, près d’un quart de toutes les émissions de gaz méthane de la planète, ce qui contribue à 15% au réchauffement climatique. En même temps, a-t-il expliqué, il y a la variable de la justice alimentaire: si pour produire 1 kilo de viande, il faut entre 12 et 14 kilos de céréales. « Pourquoi dépensons-nous autant de céréales pour produire 1 kilo de viande qui nourrit si peu de monde? »

Mais; Qu’arrive-t-il à ceux qui vivent de l’industrie de la viande? Le journaliste n’est pas content lorsqu’une ferme ferme et laisse tous les ouvriers dans la rue. « Des moyens seront trouvés, si nous commençons à varier notre consommation, il y aura plus de personnes employées dans la production de légumes. » En tant que société, nous évoluons, pour Raffaelli, comme certaines technologies devenaient obsolètes, cette façon de se nourrir qui ne prend pas en compte les autres êtres restera également dans le passé. En fin de compte, « on ne parcourt pas le monde sans laisser une empreinte, mais le but est de laisser la plus petite empreinte possible ».

Voir l’interview complète dans Leamos Experience.

Lisons est une nouvelle façon de vivre des livres et de lire. Une communauté qui vit le plaisir de lire, qui aime vivre des histoires, les partager, parler et débattre. Chaque semaine dans Leamos Experience, de nouvelles conversations ont lieu avec des écrivains, des musiciens, des politiciens, des acteurs, des philosophes, des psychologues. Vous pouvez également participer à des ateliers de lecture et à un club de lecture exclusif pour les abonnés. Informez-vous et commencez à profiter de toutes les activités dès maintenant.

LIRE PLUS

Verónica Alfie: « La mode sans genre est le monde à venir »

Federico Kukso et une histoire culturelle des odeurs