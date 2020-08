Dans le tableau périodique, aucun élément n’est plus important qu’un autre. Mais dans le modèle standard – une théorie qui explique les plus petits constituants de l’univers et les forces qui les gouvernent, moins la gravité – le boson de Higgs est sans doute central. Comme d’autres bosons élémentaires – tels que les photons, les particules de lumière – le Higgs est un «porteur de force». Au lieu de transporter la force électromagnétique, forte ou faible, il transporte de la masse vers toutes les particules élémentaires via le champ dit de Higgs, qui imprègne l’univers.

Les particules qui interagissent ou se «couplent» fortement avec le champ de Higgs sont massives. Ceux qui s’y couplent faiblement sont plus légers. Les photons font pas du tout interagir avec les Higgs. Et en conséquence, ils n’ont pas de masse.

Mais prouver expérimentalement que toutes les particules élémentaires ayant une masse traversent le champ de Higgs est resté difficile. Aujourd’hui, les physiciens des particules ont, pour la première fois, trouvé des preuves directes que ce champ est le mécanisme qui donne de la masse aux muons, les cousins ​​les plus lourds des électrons. Des analyses d’ATLAS et de CMS, deux expériences au Grand collisionneur de hadrons (LHC) au CERN près de Genève, ont montré que le boson de Higgs peut se désintégrer en deux muons – ce qui démontre que les muons se couplent avec le champ de Higgs, où ils obtiennent leur masse.

Les physiciens des particules ne sont pas surpris du résultat. Le modèle standard, qui s’est avéré obstinément précis, prédit que le champ de Higgs donne de la masse à toutes les particules élémentaires. Mais pour confirmer réellement cette idée, les scientifiques ont besoin de preuves expérimentales pour chaque type de particule, déclare Stefania Gori, physicienne théorique à l’Université de Californie à Santa Cruz, qui n’a pas participé à la recherche.

«De toute évidence, le modèle standard est une excellente théorie», dit-elle. «Mais en voyant [the Higgs interact] dans la nature a un poids très différent de celui de simplement l’assumer à cause de notre théorie.

Lorsqu’une nouvelle particule a été découverte par ATLAS et CMS en 2012, elle a été initialement surnommée «semblable à Higgs», car personne ne savait combien de propriétés elle partagerait avec le boson de Higgs qui avait été postulée par une cohorte de physiciens au début Années 60. «Je ne pense pas que, parce qu’en 1964, ils ont écrit quelque chose, que tout de suite à partir d’une mesure, toutes les autres choses suivent», explique Tristan du Pree, physicien expérimental à ATLAS. «C’est pourquoi je pense [a Higgs decaying into two muons] était encore un test très important qui aurait pu disparaître et être autre chose.

Alors que le boson de Higgs a passé plus de tests et est devenu de plus en plus «semblable à Higgs», le qualificatif «comme» a été discrètement abandonné. Mais l’effort pour comprendre les propriétés de la particule n’a fait qu’augmenter.

Comment trouver un Higgs

Pour créer un boson de Higgs à partir de zéro, les physiciens écrasent des particules ensemble comme un crash test subatomique. Le LHC fournit le punch nécessaire: il accélère les protons à presque la vitesse de la lumière, donnant à chacun d’eux une énergie de 6 500 giga électron volts, ou GeV (au repos, les protons ont une énergie d’environ 1 GeV). Ces protons accélérés circulent dans le tunnel de 26,7 kilomètres du LHC jusqu’à ce qu’ils entrent en collision. De telles rencontres créent un jet de débris de particules – et dans de rares cas, l’insaisissable boson de Higgs.

Il n’est pas possible d’observer réellement le boson de Higgs, qui dure environ un sextillionième de seconde. Mais les scientifiques peuvent voir en quelles particules il se désintègre. La preuve initiale du Higgs provenait de sa décomposition en ses compagnons bosons.

Les désintégrations de particules sont une question de hasard aléatoire décrite par des rapports dits de ramification. Chacun des nombreux processus de désintégration possibles est une «branche» avec une certaine probabilité, un peu comme lancer un dé pour choisir la route à prendre à une intersection avec de nombreuses fourches. En général, le Higgs – qui possède une énergie de 125 GeV – se désintègre plus facilement en particules lourdes que légères. Ainsi, par exemple, sa désintégration créera une pulvérisation de quarks inférieurs de 4 GeV 10 fois plus souvent qu’une pluie de quarks charme de 1 GeV. Un boson de Higgs se désintégrant en deux muons (qui pèsent 0,17 GeV chacun) est relativement rare – cela ne se produit qu’une fois sur 5 000 fois. Lorsqu’une telle désintégration se produit, ATLAS et CMS voient deux muons d’une énergie combinée de 125 GeV s’envoler dans des directions opposées.

La dernière mesure combinée est statistiquement significative à près de quatre sigma, ce qui signifie qu’il y a environ une chance sur 15000 que le résultat soit un coup de chance aléatoire, en supposant que le Higgs ne se désintègre pas en muons. De telles preuves sont solides mais inférieures à la norme des cinq sigma (une chance sur 3,5 millions) que les physiciens préfèrent.

Auparavant, les preuves que le Higgs se désintégrait en deux muons étaient si faibles que les efforts des théoriciens pour trouver des modèles dans lesquels le muon obtenait sa masse ailleurs étaient parfaitement justifiés. Une proposition d’un autre physicien que du Pree appelait effrontément le «modèle TRISTANdard», par exemple, utilisait trois variétés différentes du boson de Higgs pour donner de la masse à chaque génération de particules.

La convention veut que les 12 fermions (particules de matière) du modèle standard soient divisés en trois générations. Les particules d’une génération ont des contreparties dans une autre qui présentent des propriétés et un comportement identiques – pour autant que nous puissions le dire – à l’exception de leur masse. Sous cette universalité, les taus sont des versions plus massives de muons, qui ne sont que des versions plus massives d’électrons. Et parce que ce que nous appelons «masse» est juste le résultat de la quantité d’interaction d’une particule avec le champ de Higgs, la différence entre chaque génération pourrait être seulement de combien chaque particule se couple avec le boson de Higgs. Mais jusqu’à présent, il n’y avait aucune preuve du Higgs couplé avec des fermions en dehors de la troisième génération.

«C’était la première fois qu’il y avait une interaction entre les Higgs et la deuxième génération», explique Marc Sher, physicien théoricien au College of William & Mary, qui n’était pas impliqué dans la recherche. « C’est vraiment un test spécial d’universalité, car s’il y avait quelque chose de différent avec les générations, c’est peut-être le premier endroit où vous le verriez. »

Malheureusement pour les physiciens qui cherchent à s’écarter des prédictions du modèle standard, le muon semble obtenir sa masse au même endroit que le tau. Mais à bien des égards, la chasse à la nouvelle physique de Higgs ne fait que commencer.

En juin, le rapport 2020 du European Strategy Group, un consortium de physiciens des particules qui se réunissent périodiquement pour déterminer les priorités de recherche pour l’Europe, a déclaré que ses objectifs les plus prioritaires étaient d’étudier les propriétés du Higgs. «Le boson de Higgs est une particule unique qui soulève de profondes questions sur les lois fondamentales de la nature», indique le rapport. «Il fournit également un outil expérimental puissant pour étudier ces questions.»