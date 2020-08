BRASILIA (.) – Le ministre brésilien de l’Économie, Paulo Guedes, a qualifié mercredi la décision du Sénat d’annuler un veto présidentiel bloquant les augmentations de salaire du secteur public pendant la pandémie COVID-19 de « catastrophe » et de « crime » contre le peuple.

Le veto du président Jair Bolsonaro, interdisant les augmentations de salaire des fonctionnaires en échange du versement de 60 milliards de reais (11 milliards de dollars) d’aide aux États et aux autorités locales, sera désormais voté jeudi à la chambre basse.

S’adressant aux journalistes à Brasilia, Guedes a déclaré que l’annulation du veto pourrait voir les gouvernements locaux retirer des fonds des dépenses de santé et les canaliser vers les salaires du secteur public. Pas moins de 20 milliards de reais pourraient être « perdus », a déclaré Guedes.

« Prendre de l’argent à la santé et permettre qu’il soit transformé en une augmentation de salaire pour les fonctionnaires est un crime contre le pays », a déclaré Guedes aux journalistes à Brasilia, selon des images diffusées sur le site d’information G1.

Un Guedes visiblement irrité a qualifié à plusieurs reprises la décision de « terrible », de « désastre » et de « signal extrêmement mauvais » du Sénat alors que le Brésil tente de maîtriser à la fois la crise sanitaire et les finances publiques.

« Espérons que la Chambre (des députés) sauve la situation », a-t-il déclaré.

Les marchés financiers brésiliens sont devenus de plus en plus secoués ces dernières semaines en raison des préoccupations budgétaires croissantes, craignant que le gouvernement ait du mal l’année prochaine à contenir le déficit budgétaire record et la dette accumulée cette année en raison de la crise des coronavirus.

Le real brésilien a atteint cette semaine son plus bas niveau par rapport au dollar en trois mois, et les taux d’intérêt et les écarts basés sur le marché se sont élargis à leur plus haut en trois mois.

