Le chef de la police de Portland, Oregon, Chuck Lovell, prend la parole lors d’une conférence de presse le 5 août 2020.

Le chef de la police de Portland a appelé un petit groupe d’agitateurs qui ont lancé de violentes ramifications des manifestations largement pacifiques de Black Lives Matter, affirmant qu’ils avaient «enlevé» le mouvement.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi matin, le chef de la police de Portland, Chuck Lovell, qui est noir, a déclaré que la violence « ne transmet pas les objectifs qui vont conduire à de meilleurs résultats pour les personnes de couleur ».

« Ce mouvement est vraiment puissant, mais la violence l’a emporté … Ce n’est pas le but de Portland. Ce n’est pas ce dont nous avons besoin dans notre ville », a déclaré Lovell, selon KGW.

Mercredi a marqué le 70e jour consécutif de manifestations dans la ville, qui a commencé après le meurtre par la police de George Floyd, un Noir à Minneapolis, fin mai.

Un homme est vu à l’aide d’une clé pour essayer de briser la vitre avant d’un commissariat de police de Portland dans le sud-est de Portland mercredi soir.

Les manifestations de Portland ont eu lieu dans le centre-ville, près du siège de la police et d’un palais de justice fédéral. Ils étaient en grande partie pacifiques jusqu’au début juillet, lorsque le président Donald Trump a envoyé des agents fédéraux dans la ville pour apaiser les troubles.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a conclu un accord avec la Maison Blanche la semaine dernière pour commencer à réduire la présence fédérale à Portland, et les manifestations sont redevenues plus pacifiques depuis.

Cependant, ces dernières nuits, de plus petits groupes se sont séparés et ont organisé des manifestations séparées devant les commissariats de police et les bâtiments du syndicat dans d’autres parties de Portland, et ce sont ces manifestations qui sont devenues violentes.

La police de Portland a déclaré des émeutes lors de ces manifestations mardi et mercredi soir.

Mardi soir, un groupe a fait irruption dans le bureau de la Portland Police Association à North Portland et a mis le feu, selon The Oregonian. Selon KGW, des agents se sont fait jeter des pierres et des briques et trois personnes ont été arrêtées.

« Si vous essayez de brûler, cambrioler des bâtiments ou lancer des cocktails Molotov, des pierres ou d’autres objets qui blessent les agents … pour moi, il n’y a pas de message là-bas », avait déclaré Lovell lors de la conférence de presse quelques heures plus tard mercredi matin, selon The Oregonian.

Cette nuit-là, quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de police du sud-ouest de Portland, une personne essayant de briser une fenêtre et une autre allumant un feu dans une poubelle à côté de l’entrée, a rapporté The Oregonian.

La police a répondu à cette émeute avec des grenades assourdissantes et a arrêté au moins quatre personnes.

Des manifestants défilent à Portland après un rassemblement au palais de justice Mark O. Hatfield des États-Unis le 2 août 2020.

Noah Berger / AP

Lors de sa conférence de presse de mercredi matin, Lovell a déclaré qu’il était difficile de continuer à rediriger les officiers vers les manifestations d’hommes à un moment où la ville connaît une augmentation de la violence armée.

Selon la police, il y a eu 99 fusillades en juillet, 35 de plus que l’année dernière.

Lovell a déclaré qu’il s’exprimait pour inspirer Portland à se réunir sur cette question, affirmant que la violence ne cesserait pas tant que la ville ne prendrait pas position unie contre elle.

« Les Portlanders doivent envoyer un message fort indiquant que ça suffit », a déclaré Lovell.

Lovell a également écrit lundi un éditorial dans le New York Times, dans lequel il différenciait les manifestations essentiellement pacifiques du sous-ensemble d’agitateurs à l’origine de la majeure partie de la violence.

« En tant que policiers, notre devoir est de faire respecter le droit de quiconque de se réunir pacifiquement et de se livrer à la liberté d’expression », a-t-il écrit. « Mais au fil des mois de manifestations, une dynamique inquiétante s’est développée. Les gens ont manifesté pacifiquement, tandis que d’autres se sont livrés à des activités dangereuses qui auraient pu entraîner des blessures et même la mort. »

«En tant qu’homme noir et fonctionnaire, j’ai un point de vue unique. Je suis d’accord avec un pasteur local, ED Mondainé, qui a déclaré que ces ‘spectacles’ étouffent les voix qui doivent être entendues pour apporter un changement positif. Cette violence est ne rien faire pour promouvoir le mouvement Black Lives Matter. «

