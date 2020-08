Le blogueur Alexei Navalni, le principal chef de l’opposition en Russie, a été hospitalisé pendant la nuit de mercredi à jeudi avec « symptômes d’empoisonnement », selon sa porte-parole, Kyra Yarmish. Le militant Il volait de Tomsk à Moscou quand il a commencé à se sentir mal, forçant l’avion à mi-vol à effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport d’Omsk.

« Nous supposons qu’Alekséi a été empoisonné avec une substance mélangée dans le thé « , qu’il aurait eu dans un bar de l’aéroport d’origine, Yarmish a décliné sur les réseaux sociaux. « C’est la seule chose qu’il a bu ce matin », a-t-il souligné. Le propriétaire de l’établissement a déclaré à l’agence Interfax qu’il examinait les images des caméras en circuit fermé de l’établissement pour savoir ce qui s’était passé.

Les médecins de l’hôpital d’urgence de Tomsk ont l’entrée du blogueur anti-corruption populaire et son sérieux confirmé, précisant qu’il était inconscient et connecté à un respiration assistée.

Il y a un an, une « allergie »

L’année dernière, après des rassemblements contre la manipulation électorale lors des élections locales et régionales, Navalni a également été hospitalisé, cette fois à Moscou. Les médecins moscovites ont assuré que c’était une allergie, alors que le médecin personnel parlait alors ouvertement d ‘ »empoisonnement » utilisant un « produit chimique inconnu ». Yarmish soutient que cette fois Navalni « a encore souffert la même chose » (un empoisonnement).

Au cours des dernières années, Navalni a réussi à pousser l’opposition libérale russe hors des marges et à lui donner une grande visibilité. le les appels du politicien et de l’activiste rassemblent régulièrement des milliers de personnes à Moscou lors de manifestations non autorisées par les autorités, soit contre la corruption, soit contre les manipulations dans les appels électoraux. De plus, il a réalisé ce qui était jusqu’à récemment une chimère pour les mouvements contre Vladimir Poutine: quitter ses fiefs traditionnels de Moscou et Saint-Pétersbourg, où se concentrent l’intelligentsia et les classes moyennes, et étendre sa base aux villes de province. .