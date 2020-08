Le choix historique par Joe Biden du sénateur Kamala Harris en tant que candidat à la vice-présidence a marqué un tournant dans sa sensibilisation des électeurs noirs après des faux pas qui avaient inquiété certains partisans, d’éminents militants afro-américains et des donateurs ont déclaré à USA TODAY cette semaine.

Les dirigeants noirs ont prédit que la sélection générerait une nouvelle excitation pour le billet, renforçant la tentative de Biden de renverser le président Donald Trump.

«Je pense que le sénateur Harris fournit cette augmentation en termes d’enthousiasme, ce qui est essentiel pour obtenir le vote des Noirs», a déclaré Quentin James, co-fondateur de Collective PAC, dont la mission est d’aider à élire les candidats noirs dans les urnes.

Les militants démocrates exhortaient depuis des mois Biden à intensifier sa fréquentation des électeurs noirs, qui sont cruciaux pour ses chances de s’imposer dans des États du champ de bataille tels que la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan et de remporter des victoires bouleversées dans des États traditionnellement républicains comme le Texas et la Géorgie.

Alors que Biden présentait Harris, la fille d’immigrants de Jamaïque et d’Inde, lors de leur première apparition conjointe mercredi, il a déclaré qu’il espérait que la décision inspirerait les filles à travers le pays « en particulier les petites filles noires et brunes qui se sentent si souvent négligées et sous-évaluées dans leurs communautés. . »

L’ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate présumé à la présidence, invite son colistier, le sénateur Kamala Harris, à monter sur scène pour prononcer une allocution à Wilmington, Delaware.

Harris, D-Californie, serait la première vice-présidente noire du pays si son billet l’emportait le 3 novembre.

Ariel Singleton, une organisatrice de 25 ans de Georgia STAND-UP, qui aide à inscrire les gens à voter, a déclaré qu’elle se sentait liée à Harris, qui était membre de sa sororité et est diplômée de l’Université Howard, l’une des les collèges et universités historiquement noirs du pays.

«Cela touche à la maison. Ça me ressemble. Cela me ressemble », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que c’est juste là dans mon stade. »

Les enjeux pour Biden de renforcer son soutien aux électeurs noirs sont énormes. Un sondage du Pew Research Center cette semaine a révélé que Biden était en tête de Trump avec les électeurs dans l’ensemble, 53% -45%, avec une avance massive de 89% -8% avec les électeurs noirs. Les électeurs blancs ont préféré Trump de 54% à 45%.

Mais être le candidat préféré des électeurs noirs ne suffit pas. Pour gagner, Biden devra inspirer ses partisans à voter lors d’une élection au cours de laquelle la pandémie de coronavirus a ajouté aux incertitudes sur le taux de participation.

Vous devez d’abord gagner: Ce que Joe Biden a choisi de Kamala Harris nous dit sur Biden

LaTosha Brown, fondatrice de Black Voters Matter, a déclaré que les électrices, en particulier les femmes noires, avaient été galvanisées par Harris.

«Une partie des raisons pour lesquelles les gens sont enthousiastes, y compris moi-même, c’est que nous savons historiquement ce que cela signifie pour nous, qu’il ne s’agit pas seulement d’enthousiasme pour le candidat. C’est aussi une excitation sur les possibilités quand nous voyons la démocratie », a déclaré Brown. «Chaque fois que vous voyez le plafond se briser, vous voyez plus de lumière passer.»

‘Tu m’as ramené’

Jeudi, lorsque Biden acceptera officiellement la nomination présidentielle démocrate lors de la convention virtuelle du parti, il le fera six mois après une première victoire en Caroline du Sud au cours de laquelle il déclara aux électeurs là-bas: « Vous m’avez ramené ».

Le soutien écrasant des électeurs noirs de l’État a sauvé sa candidature après un trifet de pertes dans l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada.

11 noms, 120 heures d’entretiens: À l’intérieur de la recherche exténuante de VP qui a conduit Joe Biden à Kamala Harris

La victoire en Caroline du Sud a catapulté Biden à une série de victoires dans d’autres États primaires, lui permettant de vaincre le sénateur Bernie Sanders, le premier favori démocrate.

Le rôle de Biden en tant qu’ancien vice-président du président Barack Obama, le premier président noir, lui a valu un niveau de confiance avec les électeurs afro-américains, en particulier les électeurs noirs plus âgés.

Mais Biden, 77 ans, a eu du mal à obtenir le même niveau de soutien avec les jeunes électeurs noirs, dont beaucoup ont des opinions plus progressistes que lui.

La sénatrice Kamala Harris, D-Californie, prend la parole après que l’ancien vice-président Joe Biden l’ait présentée comme sa colistière lors d’un événement de campagne à Wilmington, dans le Delaware, le mercredi 12 août 2020.

Biden a également fait quelques gaffes verbales que Trump et ses alliés ont soulignées pour affirmer que l’ancien vice-président prend les électeurs noirs pour acquis.

Par exemple, Biden a déclaré à l’animatrice de radio Charlamagne que Dieu dans une interview éprouvante en mai que les gens sur la clôture sur l’opportunité de voter pour lui ou pour Trump «ne sont pas noirs». Il s’est excusé plus tard.

« Je n’aurais pas dû être aussi cavalier. Je n’ai jamais, jamais, jamais tenu la communauté afro-américaine pour acquise », a déclaré Biden.

La semaine dernière, Biden a suscité des critiques lorsqu’un journaliste de Black TV lui a demandé s’il serait prêt à passer un test cognitif au milieu des attaques en cours de Trump au sujet de sa forme physique. Biden a repoussé en disant: « C’est comme dire que vous, avant de participer à ce programme, vous faites un test où vous prenez de la cocaïne ou pas … Êtes-vous un drogué? »

Andra Gillespie, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Emory, a déclaré que la bévue de Biden mettait en évidence une préoccupation selon laquelle il n’avait pas suffisamment démontré « un niveau de croissance ou d’apprentissage » de l’interview de Charlamagne.

Elle a noté que Trump avait aliéné de nombreux électeurs noirs avec des politiques telles que le renversement des règles de logement équitables de l’ère Obama et des commentaires incendiaires tels que dire qu’il y avait « de très bonnes personnes des deux côtés » d’affrontements lors d’un rassemblement de la suprématie blanche à Charlottesville, en Virginie, en 2017. Mais Gillespie, auteur de «Race and the Obama Administration: Substance, Symbols and Hope», a déclaré que le bilan de Trump ne donne pas à Biden un «laissez-passer libre de dire et de faire tout ce qu’il veut en course».

« Le vice-président Biden ne devrait pas se reposer sur ses lauriers simplement parce qu’il a un énorme avantage perceptif sur Donald Trump en ce qui concerne les droits civiques », a déclaré Gillespie.

‘Sans regret’

Il n’a jamais été acquis que Biden choisirait une femme de couleur pour son colistier, bien qu’il se soit engagé à choisir une femme. En plus de Harris, sa liste de finalistes comprenait des femmes blanches telles que la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Et la gouverneure Gretchen Whitmer, D-Mich., Et des femmes de couleur, y compris l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice et la représentante Karen Basse, D-Calif.

Les rapports des médias qui ont débouché sur le processus de sélection de la vice-présidence de Biden ont suscité des inquiétudes parmi les partisans noirs du candidat démocrate.

Des rapports avaient révélé que certains conseillers de Biden se méfiaient de Harris, craignant qu’elle ne soit trop « ambitieuse » et plus concentrée sur la poursuite de ses propres ambitions présidentielles que sur la promotion du programme de Biden.

Selon POLITICO, l’ancien sénateur Chris Dodd, membre du comité de recherche de la vice-présidence de Biden, avait critiqué Harris pour son affrontement avec l’ancien vice-président lors du premier débat démocrate sur son bilan des droits civiques. Dodd aurait déclaré: « Elle a ri et a dit: » C’est de la politique. « Elle n’avait aucun remords. »

En réponse à ces informations, plus de 100 dirigeants masculins noirs, y compris des militants, des prédicateurs, des rappeurs et des célébrités, dans une lettre ouverte lundi, ont déclaré que l’urgence pour Biden de choisir une femme noire était passée de quelque chose qui devrait arriver à un impératif.

« Ne pas sélectionner une femme noire en 2020 signifie que vous perdrez l’élection », indique la lettre, signée par des dirigeants noirs dont le rappeur Sean «Diddy» Combs, l’animateur de radio Charlamagne et le commentateur politique Van Jones.

« Pourquoi le sénateur Kamala Harris doit-il montrer des remords pour avoir remis en question la position précédente de Biden sur le bus intégré lors d’un débat primaire démocratique? » demanda la lettre.

De rival à colistier: Ce que le « combattant intrépide » Harris apporte au ticket de Biden

Le groupe de défense She the People avait également mis en garde la campagne Biden de ses inquiétudes. En juillet, le groupe a rendu public un mémo critiquant la sensibilisation de Biden aux femmes de couleur après une série de séances d’écoute avec des politiciens et des militants.

Après la sélection de Harris par Biden, Aimee Allison, fondatrice et présidente du groupe, a déclaré qu’elle n’entendait plus les réserves et les critiques des femmes de couleur qu’elle avait entendues auparavant.

Allison a déclaré que le choix de Harris permettrait à la campagne de mieux se connecter avec les électeurs de couleur à un moment où le pays est confronté à un jugement sur la race après la mort de George Floyd, un homme noir, aux mains d’un policier blanc de Minneapolis.

« Elle pourrait parler de toutes ces choses, et elle le fait couramment, et c’est vraiment ce qui est nécessaire pour guérir et unir les gens qui souffrent sous Trump », a déclaré Allison.

Brown, le fondateur de Black Voters Matter qui a soutenu la sénatrice Elizabeth Warren lors de la primaire, a déclaré que les électeurs noirs étaient maintenant prêts à se regrouper autour du ticket démocrate.

«Si ce ticket continue à nous répondre, comme il a répondu en choisissant Kamala, et à répondre à nos besoins, et que nous commençons littéralement à nous voir dans les politiques, alors ce que vous allez voir est une participation remarquable», a déclaré Brown. .

Nykidra Robinson, fondatrice de Black Girls Vote, basée à Baltimore, a déclaré que l’engagement de Biden envers les femmes noires ne devrait pas s’arrêter à la sélection de Harris comme colistier.

Si Biden est élue, Robinson a déclaré qu’elle surveillerait pour voir si l’administration Biden plaide pour des questions importantes pour les femmes noires telles que l’équité salariale, l’accès aux soins de santé et une plus grande représentation aux postes de pouvoir politique.

«Nous avons mis son dos contre le mur», a déclaré Robinson. «Cela montre que nous (les femmes noires) sommes respectées et honorées comme nous le devrions.»

Erreurs de 2016

Moins de 80000 votes ont livré la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin à Trump en 2016, le propulsant à la victoire. Un taux de participation plus faible que prévu parmi les électeurs noirs a blessé Hillary Clinton dans les trois États, incitant à une introspection aux plus hauts niveaux du parti démocrate.

«La baisse de la participation noire (en 2016) a été essentielle à la défaite dans chacun de ces trois États, qui étaient très proches», a déclaré Steve Phillips, animateur du podcast politique «Democracy in Color».

Phillips est également l’auteur du livre de 2016 « Brown is The New White », qui soutient que le parti démocrate a commis une erreur en se concentrant trop sur la reconquête des électeurs blancs de la classe ouvrière qui forment maintenant le noyau de la base de Trump et pas assez sur la construction. enthousiasme avec les électeurs de couleur. Il dit que la stratégie a coûté des opportunités aux partis dans des États comme l’Arizona, la Géorgie et le Texas.

Phillips, un important donateur démocrate, a déclaré qu’il pensait que le choix de Harris aiderait à susciter l’enthousiasme. Les informations selon lesquelles Whitmer avait été interrogé par Biden dans la dernière phase préparatoire à la décision avaient conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait se tourner vers elle pour renforcer son soutien auprès des électeurs swing du Midwest.

Phillips a déclaré qu’il pensait que la campagne Biden devait investir plus de ressources dans la sensibilisation des électeurs noirs dans des villes comme Philadelphie, Milwaukee et Detroit, ainsi que dans des États comme la Géorgie, que les démocrates ont une chance de renverser en novembre.

James, qui a noté que les femmes noires sont le principal électeur démographique du pays, a déclaré que le choix Harris pourrait avoir un impact au-delà de ces électeurs.

«Il ne s’agit pas seulement de voter (les femmes noires), mais aussi d’emmener leurs enfants, leurs maris, leurs parents, leurs communautés avec eux aux urnes, et elles le font en faisant du bénévolat», a déclaré James.

Le représentant James Clyburn, le whip de la majorité de la Chambre qui a donné à Biden une approbation pour sauver la campagne avant la primaire de Caroline du Sud, a déclaré que la campagne démocrate de 2016 était coupable d’avoir pris les électeurs noirs pour acquis, malgré les avertissements de nombreux membres du parti.

Mais Clyburn a déclaré que choisir Harris était un bon début pour garder les électeurs noirs engagés.

« Je pense que mettre Harris sur ce ticket, je pense juste que c’était quelque chose qui sera un avantage significatif pour le ticket démocrate, avant les élections d’automne », a-t-il déclaré.

Le membre du Congrès de Caroline du Sud a averti que la sensibilisation ne pouvait pas s’arrêter là. Il a déclaré que la campagne allait devoir recruter de puissants substituts et faire une large publicité dans les médias appartenant à des Noirs.

« Nous devons mener une campagne dans la communauté noire pour obtenir l’engagement de la communauté noire et la maintenir engagée », a déclaré Clyburn.

Contribution: Deborah Barfield Berry et Nicquel Terry Ellis

