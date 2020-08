Les producteurs de « »Élite » » Carlos Montero (i) et Darío Madrona posent à leur arrivée à certains prix à Madrid. . / JuanJo Martín / Archives

Los Angeles (USA), 13 août (.) .- Le producteur et scénariste espagnol Darío Madrona, co-créateur avec Carlos Montero du phénomène télévisé « Elite », sera le « showrunner » (responsable d’une série) de » One of Us Is Lying « , un projet pour le petit écran que prépare la plateforme Peacock.

« Je ne peux pas dire qu’un rêve devienne réalité parce que je ne me suis jamais donné à rêver autant! », A déclaré Madrona sur Twitter.

Les médias américains ont souligné mercredi que cette nouvelle série tournait autour de cinq jeunes qui sont punis au lycée, mais seuls quatre d’entre eux sortent vivants de cette réprimande disciplinaire.

Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Barrett Carnahan, Jessica McLeod et Melissa Collazo seront les protagonistes.

« One Of Us Is Lying » aura huit épisodes et adaptera le roman de Karen M. McManus.

Le premier épisode (connu dans l’industrie en tant que pilote et qui sert à donner une impression préliminaire avant de décider s’il faut aller de l’avant avec une série hypothétique) a déjà été tourné avec un scénario d’Erica Saleh et la mise en scène de Jennifer Morrison, qui en tant qu’actrice était bien connue. pour sa participation à « House » (2004-2012).

Le projet « One Of Us Is Lying » convient parfaitement à Madrona car il a quelques caractéristiques de « Elite », une série Netflix qui a pris d’assaut le monde grâce à son mélange passionnant de mystère et de problèmes de jeunesse.

« Elite » terminera son périple avec sa quatrième saison.

De son côté, Peacock fait le pari pour le «streaming» du groupe NBCUniversal et a commencé à opérer aux Etats-Unis le 15 juillet.

Vendredi dernier, dans les jours de la Television Critics Association (TCA), Peacock a détaillé certaines de ses lettres pour l’avenir, qui incluent des séries telles que « MacGruber », « Girls5eva » ou « Rutherford Falls ».

De plus, la semaine dernière, on a appris que Peacock aurait les droits de diffusion aux États-Unis pour les huit films de la saga Harry Potter à partir d’octobre, qui jusqu’à présent pouvaient être vus sur HBO Max. .

