Lorsqu’une souris mâle détecte une menace territoriale d’un autre mâle, une réaction agressive envers l’envahisseur se déclenche instinctivement. Lorsque la même souris détecte une femelle sexuellement réceptive, cependant, sa réaction a tendance à être une tentative d’accouplement, pas une attaque. Les messages peuvent à la fois commencer par l’odeur et la vue d’une autre souris. Mais où le cerveau de la souris trie-t-il les options pour la réaction sociale appropriée?

La recherche a déjà identifié deux zones dans une région appelée hypothalamus qui sont impliquées dans l’agression des souris et les réponses d’accouplement. L’hypothalamus, cependant, n’est qu’un arrêt dans un circuit qui canalise les signaux internes qui activent ces comportements sociaux. Dans des résultats publiés le 27 juillet dans Nature Neuroscience, les chercheurs montrent que deux autres populations de cellules dans une région du cerveau appelée l’amygdale envoient des projections, ou axones, vers deux zones hypothalamiques cibles et peuvent les activer ou les désactiver, selon les circonstances.

L’étude révèle que l’amygdale est importante dans le «circuit social» qui régule les comportements agressifs et d’accouplement dans le cerveau de la souris. «Il est intéressant de voir ces deux populations de l’amygdale postérieure qui semblent jouer des rôles largement non chevauchants dans le contrôle de l’agression et du comportement d’accouplement», déclare le neuroscientifique David Anderson, directeur du Tianqiao and Chrissy Chen Institute for Neuroscience au California Institute of Technology , qui n’a pas participé à ces travaux. Pour certaines des expériences, cependant, «les données sont beaucoup plus solides pour la projection de contrôle de l’agression que pour la projection qui est censée contrôler le comportement sexuel», dit-il.

Il a déjà été démontré que les deux régions hypothalamiques étaient impliquées dans l’agression et les comportements sexuels chez les souris mâles et femelles. Un domaine, le noyau préoptique médial (NPP), est lié aux comportements sexuels – généralement en train de monter pour les hommes et de soulever l’arrière-train pour les femmes. La deuxième zone, appelée de manière encombrante la partie ventrolatérale de l’hypothalamus ventromédial, ou VMHvl, est associée à l’agression.

L’inhibition ou la désactivation complète de ces zones hypothalamiques a diminué les comportements sexuels et l’agressivité des souris dans les études précédentes. Mais une question ouverte était l’emplacement de l’interrupteur pour exciter, plutôt qu’inhiber, ces cellules hypothalamiques.

Dans la nouvelle étude, Takashi Yamaguchi, stagiaire postdoctoral au Neuroscience Institute de NYU Langone Health, et ses collègues ont montré que dans l’amygdale postérieure, deux groupes distincts de cellules captent les signaux sensoriels entrants et excitent la cible hypothalamique appropriée.

Pour identifier ces connexions, les chercheurs ont d’abord utilisé des traceurs pour revenir en arrière le long des liens neuronaux entre l’hypothalamus et l’amygdale postérieure. Ils ont détecté des connexions VMHvl retournant à une population de cellules et des connexions MPN à un groupe de cellules différent. Travaillant dans l’autre sens, les scientifiques ont montré que la stimulation de ces populations de cellules d’amygdale postérieure séparées déclenchait des signaux excitateurs qui étaient envoyés directement à leurs cibles séparées VMHvl et MPN.

Dans des études comportementales, l’équipe a constaté que cette excitation battait son plein dans les neurones de l’amygdale postérieure se projetant dans le MPN pendant l’accouplement. Et il a augmenté dans les neurones menant au VMHvl lors de l’agression homme-homme. En outre, la stimulation de ces populations distinctes d’amygdale postérieure a amélioré les comportements connexes: les souris mâles tentaient même des relations sexuelles avec des femelles non réceptives et montraient de l’agressivité envers les mâles et les femelles.

Pour voir comment les souris se comportaient lorsque ces populations de cellules n’étaient pas fonctionnelles, les chercheurs ont utilisé différentes techniques pour éliminer leur activité. L’élimination des projections des cellules de l’amygdale postérieure vers le NPP signifiait une perte presque totale d’activité sexuelle chez les souris mâles. Mais retirer les projections du VMHvl a donné un résultat plus compliqué: l’agressivité des souris a diminué, mais elles ont également montré un enthousiasme sexuel quelque peu atténué.

Anderson dit qu’une des raisons de l’effet d’entraînement sur le comportement sexuel pourrait être que l’amygdale postérieure se projette vers de nombreuses autres structures qui, à leur tour, se connectent également au MPN. Que ces effets sur l’accouplement résultent de projections directes ou indirectes vers d’autres cibles régionales est quelque chose à découvrir, dit-il.

En plus de ce soupçon d’effets chevauchants, une autre caractéristique unit les deux régions de l’amygdale postérieure: leur niveau élevé d’une protéine qui interagit avec les œstrogènes. La présence de ce récepteur d’oestrogène suggère un rôle pour les hormones stéroïdes dans ces communications, bien que Yamaguchi et ses collègues n’aient pas abordé le facteur hormonal.

«C’est une question cruciale», déclare Yamaguchi, co-premier auteur de la nouvelle étude. Ces cellules fabriquent également une enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène, et il suppose que cette conversion pourrait être importante. Anderson dit qu’il est déjà lié à certains effets liés à la testostérone sur l’agression de la souris.

Une étude indépendante du groupe d’Anderson, publiée sous forme de pré-impression et non encore évaluée par des pairs, est également publiée sur le VMHvl. L’équipe a découvert que l’activation répétée de ces cellules chez des souris mâles génétiquement identiques pouvait amener la plupart des animaux à montrer une agressivité accrue. Mais environ un quart des souris n’ont pas répondu à cet entraînement à l’agression. Avec le traitement à la testostérone, cependant, ces animaux non agressifs sont devenus agressifs. Cette malléabilité dans un trait lié à une région cérébrale supposée être sous un contrôle génétique fort «entre dans toute la question des différences individuelles dans l’agression et la nature par rapport à l’éducation», dit Anderson.

Ces études se sont concentrées sur les hommes, mais ce fait ne signifie pas nécessairement que ces populations cellulaires auront un effet différent chez les femmes, explique Daphna Joel, professeur à l’École des sciences psychologiques de l’Université de Tel Aviv et co-auteur de Gender Mosaic: Beyond le mythe du cerveau masculin et féminin Le fait de lancer des comportements sexuels et agressifs comme «masculins» ou «féminins» peut être problématique parce qu’ils ne se situent pas le long des lignes nettes entre les deux, dit-elle. Les souris mâles et femelles peuvent montrer les mêmes comportements, «même si leur fréquence est très différente». Les femelles peuvent également attaquer d’autres souris ou essayer de les monter, souligne Joel. «Les hommes et les femmes ont la« machinerie neuronale »pour tous les comportements», dit-elle.

Yamaguchi dit que des travaux antérieurs avec des souris femelles ont montré que dans ces régions du cerveau, «le nombre et la structure des cellules sont presque les mêmes» que chez les mâles. Chez les femelles, deux zones de l’amygdale postérieure qui se projettent sur deux zones du VMHvl ont influencé l’agression et le comportement sexuel.

Ces résultats soulèvent également la question de savoir si l’un d’entre eux s’applique aux humains. L’une des limites de ces études est qu’elles reposent généralement sur une seule souche de souris dans des conditions de laboratoire contrôlées, explique Joel. Ces contrôles sont importants pour les études de cette taille et de cette complexité, ajoute-t-elle, mais «les gens sont souvent prompts à généraliser non seulement à des souches et conditions supplémentaires, mais aussi à des espèces», y compris les humains. En fait, dit Joel, toute différence de sexe entre les humains serait encore plus petite que celle des animaux de laboratoire.