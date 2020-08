MADRID, 20 août (EUROPA PRESS) –

Le Congrès brésilien a annulé le veto du président, Jair Bolsonaro, qui a annulé l’utilisation obligatoire des masques pendant la crise des coronavirus, qui a déjà fait plus de 3,4 millions d’infectés et 111100 morts dans le pays sud-américain.

Bolsonaro avait décidé de mettre son veto à certains des points de ce projet de loi approuvé par le Congrès en juin, affirmant, dans le cas des masques, que le terme «espaces fermés» était trop ambigu, ce qui pouvait mettre en péril l’inviolabilité constitutionnelle du domicile. .

Ainsi, le projet législatif, une fois les veto non approuvés par le Congrès, doit être promulgué par le président brésilien dans les prochains jours.

Les membres du Congrès ont également décidé d’annuler les veto de Bolsonaro afin que les établissements qui ne fournissent pas de gel désinfectant pour leurs clients et de masques pour leurs employés ne soient pas condamnés à une amende sans frais pour eux, ni pour ceux qui n’utilisent pas de masque non plus. transport public.

Un autre point qui n’a pas eu l’approbation de Bolsonaro et qui a été révoqué est lié à l’obligation du gouvernement de faciliter et de fournir l’accès à l’eau potable et aux équipements d’hygiène aux populations autochtones pendant la crise sanitaire.

« De tous les veto, il n’y en a peut-être pas de plus cruel que celui qui refuse l’accès à l’eau potable à tout citoyen. On pourrait aller jusqu’à dire qu’il n’y a pas de président aussi insensible, mais malheureusement il y en a, son nom est Jair Bolsonaro », a condamné le président. Sénateur de la force politique Réseau Durable Randolfe Rodrígues.

Bolsonaro a pour sa part insisté une fois de plus sur la réticence à utiliser le masque, cette dernière fois aux portes du palais du Planalto, où, entouré de son inconditionnel, il a de nouveau remis en question la fiabilité de cette protection, depuis son « est presque nul », selon les propos publiés dans le journal « Folha de Sao Paulo ».