Ils rapportent l’arrivée d’étranges colis en provenance de Chine avec des masques contre le coronavirus (Covid-19) Il y a quelques jours des conteneurs avec des graines ont été signalés et ont provoqué une grande alarme dans la population On sait que personne ne les a commandés et qu’ils contiennent également les données personnelles des destinataires

Quelque chose d’étrange se produit aux États-Unis depuis que l’apparition de mystérieux paquets avec des graines de Chine a été signalée et que personne n’a commandé et maintenant la même chose se produit mais avec de rares emballages avec des masques qui sont utilisés contre le coronavirus (Covid-19), selon aux informations publiées par le portail d’informations El Clarín.

Selon les informations sur ce portail, les colis ont été envoyés à différents foyers dans les États de Floride, Virginie, Ohio et Pennsylvanie.

Il en va de même lorsque plusieurs citoyens ont également signalé il y a quelques jours l’arrivée d’étranges colis contenant des graines de Chine.

Maintenant, certains habitants ont reçu ces colis mystérieux, mais le plus étrange est que personne ne les a demandés.

Les données qui inquiètent le plus les résidents et maintenant les autorités des États-Unis, c’est que les étiquettes des colis contiennent des données personnelles du même et des masques contre Covid-19.

Sur le papier des colis, le nom du citoyen, son adresse et ses numéros de téléphone peuvent être parfaitement appréciés.

Toutes ces coïncidences ont fortement attiré l’attention des personnes impliquées et c’est pourquoi les enquêtes sur l’affaire sont déjà envisagées.

Cependant, il est important de préciser qu’à ce jour, aucun des colis n’a présenté de risque ou de dommage pour les destinataires.

Bien que les autorités soient déjà dans l’affaire, elles ont elles-mêmes une hypothèse à ce sujet.

Selon la Federal Trade Commission, tout cela pourrait être une arnaque.

C’est pourquoi ils analysent chaque paquet avec détermination et étudient tous les enregistrements et tests pour parvenir à une conclusion.

Mais à la page suivante, nous vous donnerons plus de détails sur l’affaire et ce que la police demande de faire.