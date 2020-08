Narrative | Mercredi 19 août 2020

Le nombre de cas dus à une infection au COVID-19 atteint déjà 22 113 406 personnes dans le monde, dont ils ont déjà récupéré 14 003 380. Etats-Unis concentre le plus grand nombre de cas avec 5 494 239, suivi de Brésil, Inde et Russie avec 3.407.354, 2.767.273 et 935.066 cas chacun.

Tendances globales

Infection activeInfectéDécédéRétabliTotalTotalDernier jourTotalDernier jourTotalDernier jour1. USA: 1. USA: 5.494.2391. Brésil: 47,7841. États-Unis: 172.0481. Brésil: 1.3521. Brésil: 2 751 246

1. Brésil: 52.1662. Inde: 2. Brésil: 3.407.3542. États-Unis: 13,7522. Brésil: 109.8882. Mexique: 7512. Inde: 2 037 8702. Colombie: 10.7983. Brésil: 3. Inde: 2.767.2733. Colombie: 12,4623. Mexique: 57,7743. USA: 3693. USA: 1.898.1593. Russie: 6 757

De même, ils ont rejoint 140 435 nouveaux positifs pour le coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui se traduit par une augmentation 0,64% par rapport au dernier rapport. Brésil est le pays qui a confirmé le plus de nouvelles infections avec 47 784, suivi de Etats-Unis après avoir signalé 13 752 nouveaux patients. Ils les accompagnent La Colombie après avoir signalé 12 462 nouveaux cas et Pérou avec 7 828 nouvelles infections dans le pays.

Depuis son apparition, le solde mondial des décès dus au coronavirus dans le monde est de 770638 personnes, après avoir rejoint 4 001 nouveaux décès au dernier décompte. Etats-Unis est le pays avec le plus grand nombre de victimes à ce jour avec 172 048 décès, suivis de Brésil, Mexique et Inde avec 109.888, 57.774 et 53026 décès respectivement.

Les premières manifestations de l’épidémie de coronavirus se sont produites en Chine, dans la ville de Wuhan, il 31 décembre 2019. Depuis lors, l’infection s’est propagée sur tout le continent asiatique jusqu’à ce qu’elle se propage à d’autres pays du monde. Le dernier jour, ils ont été détectés 46 nouveaux cas dans le pays et actuellement 1 307 les gens sont sous l’influence de maladies causées par le virus.

