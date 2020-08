Le développement des centaines de vaccins et de thérapies contre le COVID-19 n’est en aucun cas limité aux zones métropolitaines entourant San Francisco, Boston ou Washington, DC Emprunt de décennies d’expérience dans la production d’antivenins de serpent, de scientifiques, de vétérinaires et de techniciens d’un institut scientifique et technique au Costa Rica ont travaillé sans relâche ces derniers mois pour produire une formulation thérapeutique d’anticorps équins contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable du COVID-19. Des efforts similaires sont en cours au Brésil et en Argentine pour aider ces pays jusqu’à l’arrivée d’un vaccin efficace.

Fin mars, après le diagnostic du premier cas de COVID-19 au Costa Rica, Román Macaya – un biochimiste et expert en santé publique qui dirige la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica, qui gère les cliniques et hôpitaux publics du pays – a lancé un appel pour communauté de recherche pour rejoindre la lutte contre la pandémie alors naissante. «Notre réponse au COVID-19 ne pourrait pas être seulement une réponse de soins de santé», dit Macaya. «Cela devait aussi être une réponse scientifique.»

Dans son appel à l’aide, il a désigné les spécialistes des antivenins de l’Institut Clodomiro Picado de l’Université du Costa Rica, qui porte le nom d’un scientifique costaricien renommé. «Le lendemain, nous avons reçu une lettre de Henning Jensen, alors recteur de l’Université du Costa Rica, disant:« Nous sommes entrés. Rassemblons-nous et travaillons là-dessus », se souvient Macaya.

L’objectif de l’effort était d’exploiter la technologie et l’expérience que l’Institut Clodomiro Picado a acquises dans son travail en utilisant des anticorps de cheval pour fabriquer des antivenins pour les morsures de serpents au cours des cinq dernières décennies. Chaque année, les antivenins contenant des anticorps équins purifiés produits à l’institut sauvent plus de 500 personnes au Costa Rica et des milliers d’autres dans d’autres pays du monde.

Anticorps équins fabriqués dans l’usine de production de l’Institut Clodomiro Picado. Crédit: Jenniffer Jiménez Oficina de Divulgación, Universidad de Costa Rica

L’Institut Clodomiro Picado compte plus de 100 chevaux qui ont développé une forte immunité aux venins de serpents après avoir été inoculés avec de petites quantités de toxines sur une période de plusieurs semaines à plusieurs mois. Outre leur utilisation dans les antivenins pour serpents, scorpions et araignées, depuis des décennies, des préparations pharmaceutiques d’anticorps équins ont été utilisées dans le monde entier pour traiter la rage, le botulisme et la diphtérie. Les essais cliniques des antivenins de l’institut, menés en Colombie, au Nigéria et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont montré que ces anticorps sont sans danger chez l’homme et provoquent rarement des réactions indésirables graves.

Plus récemment, la thérapie par immunoglobulines équines est apparue comme un traitement potentiel pour une gamme de virus dont les options thérapeutiques sont limitées. Parmi eux figurent les virus de la grippe aviaire hautement pathogènes H5N1 et H7N9 et le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). «Tout cela a inspiré plusieurs groupes de recherche à trouver des moyens de produire des immunoglobulines équines COVID-19 sûres et efficaces», explique Fan Hui Wen, chercheur et chef de projet à l’Institut Butantan au Brésil, qui possède également une longue expérience dans la fabrication de tels anticorps. Elle n’a pas été impliquée dans la recherche à l’Institut Clodomiro Picado.

Le projet costaricien a un air familier. «L’idée derrière la thérapie par anticorps pour les patients atteints de COVID-19 est similaire à celle de traiter les patients souffrant d’empoisonnement par morsure de serpent», explique Alberto Alape Girón, microbiologiste et chercheur principal du COVID-19 projet à l’Institut Clodomiro Picado. «Nous voulons générer des anticorps spécifiques contre les structures virales chez les chevaux, purifier les anticorps et les donner aux patients qui commencent à combattre l’infection mais dont le système immunitaire ne produit toujours pas assez d’anticorps pour éliminer les particules virales», ajoute-t-il.

Des particuliers qui voulaient aider à la recherche ont fait don de six chevaux à l’institut. Les animaux ont été inoculés avec des protéines modifiées du virus SARS-CoV-2. Trois des chevaux n’ont reçu que du S1, une partie de la protéine qui constitue les pointes saillantes qui dépassent de la surface du pathogène. Les trois autres animaux ont reçu une combinaison de quatre protéines du coronavirus, dont S1.

Après quatre séries d’inoculations administrées toutes les deux semaines, les chevaux ont produit le niveau d’anticorps souhaité. À ce stade, leur sang a été extrait et les globules rouges ont été séparés du plasma et renvoyés aux chevaux. «Le plasma est un mélange très complexe qui contient des centaines de protéines», explique Alape-Girón. «Les anticorps sont l’une des protéines les plus abondantes, mais il y en a d’autres.» À l’usine pharmaceutique, les chercheurs ont utilisé une technologie développée par l’Institut Clodomiro Picado pour séparer les anticorps des autres protéines du plasma, puis les ont purifiés pour obtenir la formulation thérapeutique destinée aux tests sur l’homme.

Au total, l’usine a produit 1 000 flacons de 10 millilitres d’anticorps équins purifiés. La moitié d’entre eux avaient des anticorps contre la protéine S1, et l’autre moitié contenait les quatre protéines présentes dans le coronavirus. «Un seul flacon de 10 ml contient environ 80 fois la quantité d’anticorps que vous pouvez trouver dans 800 ml de plasma de convalescence, qui est le plasma donné par quelqu’un qui a vaincu une infection par le SRAS-CoV-2», explique Alape-Girón.

Pour tester l’efficacité des anticorps équins, quelques flacons ont été expédiés au National Center for Biodefense and Infectious Diseases (NCBID) de l’Université George Mason. «Nous voulions déterminer si le virus SRAS-CoV-2 pouvait être neutralisé par les anticorps produits par le cheval», explique Charles Bailey, professeur de biologie et directeur exécutif du NCBID. «Le test que nous avons effectué sur les échantillons est appelé test de neutralisation de réduction de plaque, PRNTest. Nous avons exposé les anticorps produits chez les chevaux, à différentes dilutions, au virus SARS-CoV-2 croissant sur culture cellulaire. Le virus a été neutralisé. Les résultats de la recherche devraient être publiés prochainement.

La prochaine étape – tester les anticorps équins chez les patients COVID-19 – commencera par un essai clinique accéléré ce mois-ci. La sécurité et l’efficacité des anticorps seront examinées dans un groupe de 26 patients atteints de COVID-19 qui ont été hospitalisés mais non placés dans une unité de soins intensifs. Les résultats sont attendus pour la fin septembre. S’ils sont positifs, la recherche passera alors à un essai à grande échelle avec des centaines de patients. Et si les anticorps équins se révèlent efficaces, l’Institut Clodomiro Picado pourrait immuniser davantage de chevaux pour les développer et en produire suffisamment pour couvrir la demande du Costa Rica – et probablement celle de ses voisins. Il a reçu une subvention de 500 000 $ le 13 août de la Banque d’Amérique centrale pour l’intégration économique pour aller de l’avant avec la recherche sur les anticorps équins.

Contrairement aux anticorps monoclonaux, qui sont en cours de développement pour cibler une région moléculaire spécifique, ou un épitope, à la surface du SRAS-CoV-2 pour provoquer une réponse immunitaire, les anticorps polyclonaux de cheval contre le SRAS-CoV-2 reconnaissent plusieurs épitopes. La spécificité inférieure se traduit par un processus de fabrication moins coûteux. Alape-Girón estime qu’un flacon d’anticorps équins coûtera 100 dollars à produire, alors qu’un traitement avec des anticorps monoclonaux pourrait être 10 fois plus cher.

«Ce n’est pas la technologie la plus avancée», dit Macaya. «Ce n’est pas un anticorps monoclonal, mais cela nous permet de bénéficier de la vitesse, et c’est une approche très pragmatique.» De plus, «s’il s’agissait d’un anticorps monoclonal, vous auriez besoin d’une grande usine pour les produire», ajoute-t-il. «Ici, les chevaux sont les usines – du moins pour la partie production. Vient ensuite la partie purification, qui est un processus industriel, mais l’Institut Clodomiro Picado dispose déjà de cette infrastructure.

Fan dit que cette description reflète son expérience à l’Institut Butantan au Brésil. «Les produits d’anticorps polyclonaux peuvent être fabriqués en grandes quantités et à moindre coût pour répondre à des situations de pandémie à grande échelle, telles que l’infection par le SRAS-CoV-2», dit-elle.

Actuellement, l’Institut Butantan prépare les chevaux à être immunisés avec des portions de virus SARS-COV-2 inactivé, qui ont été isolées, cultivées et purifiées, en utilisant son expertise dans la production de vaccins contre le virus de la grippe. Même si les protocoles de développement diffèrent dans les instituts brésiliens et costaricains, Fan prédit que leurs anticorps «auront une efficacité et une sécurité équivalentes dans le traitement des patients atteints de COVID-19».

Encore plus au sud en Amérique du Sud, des scientifiques argentins développent également une thérapie potentielle pour les patients COVID-19 utilisant des anticorps équins, tandis que d’autres chercheurs du monde entier explorent des anticorps contre le SRAS-CoV-2 provenant de lamas et de vaches. L’objectif de tous ces projets est le même: sauver des vies en attendant qu’un vaccin soit disponible.

Le Costa Rica compte plus de 28 000 cas de COVID-19. «Nous avons plus de 100 patients à l’USI», dit Macaya. « Et notre capacité de soins intensifs, comme dans n’importe quel pays, est limitée. » Il espère que les anticorps équins s’avéreront être «un outil très précieux pour empêcher notre système de santé de s’effondrer au niveau des soins intensifs et, évidemment, pour prévenir les décès. C’est l’objectif ultime. »

