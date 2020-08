J’avais 21 ans lorsque j’ai rencontré l’endroit où les requins et la télévision se croisent. C’était mon premier stage de recherche, travaillant avec un célèbre scientifique sur les requins que j’avais longtemps admiré mais que je venais de rencontrer. Ma deuxième semaine, j’étais sur un bateau avec une équipe de tournage, cherchant des requins en arrière-plan pendant que le scientifique principal dispensait son expertise au premier plan. À un moment donné, l’équipe de tournage m’a suggéré de m’asseoir à côté de mon héros devant la caméra et de répéter l’invite: «Alors, [Dr. Hero], pourquoi êtes-vous devenu un scientifique sur les requins?

Pour les beaux assistants aux yeux verts, bien sûr, »répondit-il en me désignant. Je me figeai, silencieux, un demi-sourire nerveux sur mon visage.

Ne t’inquiète pas », m’a assuré par la suite un membre de l’équipe de tournage. « Nous ne l’utiliserons pas. » J’ai ressenti une vague de soulagement et de gratitude. C’était des années avant que j’ai pensé à me demander pourquoi j’avais senti que c’était moi qui aurait eu mauvaise mine s’ils l’avaient fait.

Ce n’est pas la pire expérience que j’ai vécue en tant que femme dans la science des requins, ni même dans le top 10. Cela fait à peine partie de ma liste. Je m’en souviens principalement pour la petite taille et la honte que cela m’a fait ressentir dans les premiers instants de ma carrière de scientifique; pour la façon dont sa blague m’a dit clairement qui j’étais pour lui, et comment il pensait que je m’intégrais dans l’histoire.

La semaine des requins, une célébration des requins sur Discovery Channel qui attire des millions de téléspectateurs, est le premier événement télévisé annuel des sciences marines – et il présente rarement des femmes scientifiques ou des scientifiques de couleur dans des rôles de premier plan. De nombreuses femmes à qui j’ai parlé étaient des spectatrices passionnées dans leur enfance, mais lorsqu’elles sont devenues scientifiques, elles ont découvert que «ce n’était plus ce que c’était, ou ce dont je me souvenais», a déclaré Carlee Jackson, cofondatrice de Minorities en sciences des requins (MISS). Un autre scientifique m’a dit que Shark Week avait cessé de se sentir «pure», pour elle, parce qu’elle le voyait de plus en plus à travers une lentille entachée de sexisme… et je me demande ce qui serait différent si j’avais eu une expérience scientifique positive et inclusive de la début. »

Appeler la science des requins un «club de garçons» est un euphémisme – bien que plus de 60% des étudiants diplômés dans mon domaine soient des femmes, la grande majorité des scientifiques seniors sont des hommes blancs. Au cours de mon discours de recherche lors de ma première conférence scientifique sur les requins, un scientifique masculin senior a été si impoli et agressif pendant la période de questions qu’un autre scientifique masculin s’est excusé pour lui par la suite, en me disant «il fait cela à une étudiante diplômée tous les ans ou deux». J’ai vu cela arriver à d’autres depuis; au moins une femme ciblée a quitté le podium en larmes.

Pendant des années, la conférence annuelle s’est «officiellement» terminée au début du banquet de clôture, de sorte que les organisateurs ne seraient pas responsables de ce qui allait suivre. «Ensuite» comprenait une collecte de fonds au cours de laquelle des étudiantes diplômées légèrement vêtues étaient censées faire défiler des articles aux enchères dans la salle, un dîner au cours duquel un scientifique principal a demandé à s’asseoir avec seulement les étudiants les plus «jolis» et un mélangeur alimenté à l’alcool là où les femmes avaient besoin. être constamment en garde contre les mains errantes. Le premier doctorat masculin. un étudiant qui s’est porté volontaire pour exposer des articles aux enchères pour aider ses collègues de sexe féminin s’est fait gifler en riant par un scientifique senior masculin «pour le bon vieux temps». Une photographie d’une réunion passée montre un scientifique chevronné, les mains entre les jambes de deux étudiantes diplômées, les soulevant du sol – l’une souriante, l’autre au bord des larmes.

La culture misogyne en science peut être terriblement sombre. Dans une enquête mondiale de 2013 portant sur des disciplines scientifiques, 64% des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel sur le terrain et 20% d’agression sexuelle. La grande majorité a vécu ces expériences en tant que stagiaires ou au début de leur carrière. Ma liste de mes débuts de carrière – dans des milieux professionnels où je me serais décrit comme «au travail» – comprend le fait d’avoir été agressé sexuellement, ouvertement masturbé et harcelé verbalement. J’aurais aimé être le seul, mais je ne le suis pas. Je veux être sûr que les jeunes femmes savent que si cela leur est arrivé, elles sont loin d’être seules.

Les recherches sur le terrain sur les requins se déroulent souvent dans des endroits éloignés et peuvent nécessiter des espaces rapprochés, des espaces de couchage mixtes dans des bateaux ou des dortoirs et un contact physique entre les scientifiques (en particulier pendant la contention des animaux). J’ai entendu des étudiants diplômés de sexe masculin qui travaillent dans des programmes éducatifs qualifier les femmes de premier cycle arrivant sur le terrain de «viande fraîche» plus de fois que je ne peux le compter, reflétant avec désinvolture les attitudes de leurs aînés. Une femme m’a raconté comment, après une journée de travail sur le terrain aux côtés d’un éminent scientifique, elle était ravie d’être invitée à dîner avec lui:

«J’ai accepté et j’ai pensé que nous allions au restaurant. Il s’avère que nous sommes allés chez lui. De là, il a indiqué que je sentais mauvais et que ce serait mieux si je prenais une douche. J’ai trouvé ça bizarre, mais j’ai décidé de le faire. Pendant la douche, j’ai levé les yeux vers le plafond. J’ai vu une lentille d’appareil photo sortir de l’une des dalles du plafond. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. […] J’ai donné à l’appareil photo «l’oiseau» pour qu’il sache que je le savais. Je suis sorti, je n’ai rien dit et j’ai dîné. Je suis parti. Je ne l’ai pas confronté. Je n’ai pas eu le courage. J’aurais aimé l’avoir. Je suis seulement attristé de penser qu’il a fait cela à de nombreuses femmes. C’est humiliant de penser qu’il m’a regardé.

Il s’agit d’un exemple extrême, mais les sentiments de honte et d’humiliation de constater que ce n’est pas votre intelligence ou vos capacités qui ont attiré l’intérêt d’un mentor sont familiers à de nombreuses femmes. Les étudiants diplômés peuvent être invités à sortir par des scientifiques masculins chevronnés, y compris leurs propres conseillers, dans des circonstances où la liste des répercussions professionnelles potentielles du «non» est longue. Même s’il n’englobe pas le harcèlement, le viol ou les agressions, un comportement inapproprié et sexiste et ses conséquences peuvent modifier ou faire dérailler les trajectoires de carrière et fermer les opportunités pour les femmes. Ces expériences se poursuivent tout au long de notre carrière – selon une femme à qui j’ai parlé, son conseiller lui a dit que c’était «game over» pour elle professionnellement quand elle lui a dit qu’elle était enceinte; Un collègue lui a demandé une fois avant de recevoir un prix scientifique si elle avait couché avec l’homme qui en était responsable.

Presque toutes les femmes scientifiques sur les requins que je connais énumèrent volontiers ses rencontres avec la misogynie «légère» – des commentaires sur sa force «pour une fille» lorsqu’elle manipule un requin; Observations «amicales» sur son corps ou les vêtements qu’elle porte; des doutes exprimés, subtilement ou explicitement, sur sa compétence ou son expertise. Cela nous fatigue; combiné avec les grandes choses, il laisse beaucoup d’entre nous effilochés, épuisés ou désespérés.

Les femmes de couleur dans la science des requins doivent faire face aux effets croisés du sexisme et du racisme. Amani Webber-Schultz, co-fondatrice de MISS, a déclaré qu’elle choisissait avec soin avec qui travailler car, face à des menaces racistes potentiellement violentes, «j’ai besoin de sentir que quiconque pour ou avec qui je travaille aura mon dos et me défendre dans des situations où il n’est pas sûr pour moi de me défendre. Parallèlement aux dangers physiques exacerbés par la race, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le sexe, l’âge et le niveau de pouvoir, les espaces scientifiques majoritairement blancs et masculins envoient des signaux peu accueillants aux étudiants sur qui «appartient» et qui est susceptible d’avoir la chance de réussir dans le requin science.

Devenir scientifique ne devrait pas exiger de développer le courage de subir continuellement la misogynie, la discrimination, le harcèlement, les agressions ou l’intimidation. Mais dès leurs premières expériences, les femmes scientifiques apprennent que si elles se plaignent, elles seront qualifiées de «difficiles» ou de «problèmes»; s’ils ont le cœur brisé par la façon dont ils sont traités par rapport à leurs pairs masculins, on leur dira qu’ils sont «trop émotifs» et «doivent avoir une peau plus épaisse»; et s’ils quittent le terrain, le problème était eux: ils «n’étaient pas assez durs pour le pirater dans la science des requins».

C’est la toile de fond de la semaine des requins. Chaque année, les médias sociaux se plaignent du peu de femmes ou de personnes de couleur présentes et de la manière dont elles sont présentées lorsqu’elles apparaissent. Dans une émission, une femme titulaire d’un doctorat. a été désignée par son prénom, tandis qu’un étudiant masculin Shark Week inclus dans l’épisode (qui n’avait pas de doctorat) était appelé «Dr. [Lastname]». Lorsque les femmes scientifiques se sont opposées à cette erreur, certains scientifiques de sexe masculin ont clairement fait savoir qu’ils y voyaient un non-problème, une «simple erreur. Dans un épisode différent, des images ont été coupées pour créer un arc narratif trompeur si ridicule et scientifiquement inexact que la scientifique présentée l’a décrit comme «professionnellement humiliant». Plusieurs m’ont dit qu’ils craignaient de laisser tomber leurs collègues féminines si leur apparence allait mal.

Le choix des hôtes et des experts en vedette de Shark Week renforce ou confirme systématiquement l’autorité des scientifiques blancs tout en intégrant rarement les voix ou en présentant le travail de femmes ou de personnes de couleur. Ces choix ont des effets réels et significatifs sur la science des requins, car apparaître sur Shark Week est une opportunité professionnelle. Après avoir participé à une émission, Lisa Whitenack, professeure agrégée de biologie et de géologie à Allegheny College, a trouvé sa visibilité accrue:

«Notre journal local a publié un court article et mon institution a organisé un visionnement de l’émission. Certains nouveaux étudiants de première année savent qui je suis avant d’entrer sur le campus ou même de finir par visiter mon établissement parce que j’y travaille. Depuis mon apparition sur Shark Week, je suis plus souvent contacté par les médias pour commenter ou consulter des articles. Chaque fois que je fais cela, il y a une autre entrée sur mon CV qui me profitera plus tard lorsque je monterai pour la promotion au poste de professeur titulaire. Donc, bien que je ne sois pas une «star» à qui on demande de faire des dîners de charité ou de recevoir des fonds, même cette petite augmentation de visibilité a eu des avantages concrets pour ma carrière. «

La scientifique de Shark Melissa Cristina Márquez, qui a eu une bonne expérience en apparaissant sur deux émissions de la Shark Week, s’est décrite comme reconnaissante pour les opportunités professionnelles qui en résultent et pour «une plate-forme plus grande que je n’aurais jamais pu obtenir par moi-même». Ces avantages sont significatifs pour la carrière des personnes qui les reçoivent – et ils sont massivement reçus par les hommes blancs.

Cela signifie que la Shark Week concentre davantage le pouvoir (sous la forme de publicité et d’attention médiatique) entre les mains de «scientifiques vedettes» de race blanche, exacerbant les déséquilibres de pouvoir académiques. Un ancien élève d’un scientifique qui est apparu fréquemment sur Shark Week m’a dit:

«Je ne me suis plaint de rien – pas de ses sautes d’humeur, de son égomanie ou de ses massages aux épaules – parce que j’allais travailler avec des requins, et comme il l’avait dit, il y avait tellement de gens qui tueraient pour être à ma place. Au lieu de cela, je me suis adapté. J’ai appris à lire son comportement et à l’éviter les mauvais jours, à m’asseoir dos au mur, à sourire et à hocher la tête quand il se vantait de toutes les fois où il avait participé à la semaine des requins et des personnes célèbres qu’il avait rencontrées. «

Une autre m’a dit qu’elle savait ne pas se plaindre des mauvais traitements infligés à son conseiller car il ressortait clairement de sa renommée qu ‘«il valait bien plus que moi à l’université». Je me suis retrouvé dans la pénible position d’écouter les étudiants parler de leur rêve de travailler avec des scientifiques sexistes ou abusifs de la Shark Week, sachant d’expérience qu’être franc avec eux représentait un risque pour ma carrière. Une femme qui faisait partie d’un laboratoire lorsqu’elle a fondé un programme éducatif pour les filles en science a découvert plus tard que son ancien superviseur se présentait dans les médias en tant que fondateur et effaçait son implication. Lorsqu’elle l’a confronté, «il m’a dit que j’avais surestimé ma contribution et qu’à aucun moment je n’aurais dû me sentir propriétaire de mon travail. J’ai envisagé de me battre et de l’exposer, mais à l’époque, cela me semblait insurmontable. Il était protégé par une institution massive et je n’étais protégé par absolument rien.

Les critiques de la Semaine du requin portent souvent uniquement sur la représentation et sur l’importance pour les jeunes filles de voir en action des femmes scientifiques fortes, diverses et compétentes. La recherche montre certainement que la représentation est importante pour attirer et retenir divers talents et changer les perceptions de qui appartient à la science. Bien que pensant que les requins et la semaine des requins étaient «incroyablement cool» en tant qu’enfant, Amani Webber-Schultz a noté que voir presque exclusivement des scientifiques masculins blancs en vedette «m’a empêché de croire que devenir scientifique sur les requins était même une possibilité pour moi. La représentation compte clairement, mais le défi auquel nous sommes confrontés n’est pas seulement d’attirer des étudiants diversifiés – il s’agit d’apporter les changements structurels et culturels nécessaires pour faire de la science des requins un lieu sûr et accueillant pour eux.

Le manque de femmes scientifiques à la semaine du requin n’est pas quelque chose de mauvais pour les femmes dans l’abstrait. Cela fait du mal concret. Il déforme qui est visible dans la science des requins et façonne les voix dont on entend et à quel niveau. Cela rend les femmes invisibles et, dans certains cas, cela retient les hommes qui abusent de leur pouvoir sur les femmes comme des héros, leur donnant une plate-forme et améliorant leur carrière. J’espère vraiment que Discovery s’engagera à présenter plus de femmes scientifiques comme chefs de file de la Semaine des requins – non pas parce que je veux me voir à la télévision, mais parce que je veux que mes incroyables étudiants puissent imaginer une place pour eux-mêmes là-bas.

J’espère que les femmes pourront tirer parti de la Semaine des requins au profit de leur propre carrière – non pas parce que nous nous soucions de la renommée, mais parce que nous en savons suffisamment pour nous soucier profondément du pouvoir et de la façon dont il est distribué. Surtout, j’espère que tout ce que nous avons traversé – et le courage dont il a besoin – pourra être mis à profit dès maintenant pour changer notre domaine pour les femmes qui viennent après nous. Je ne veux pas qu’un seul de mes élèves ait une fichue liste.

Ils méritent tellement mieux.