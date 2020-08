Mirwais et Rehana ont été dévastés lorsqu’ils ont été blâmés par certains pour l’explosion

Cela aurait dû être le plus beau jour de leur vie. Au lieu de cela, c’était le pire.

L’année dernière, le mariage de Mirwais et Rehana à Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, a été la cible d’un kamikaze de l’EI, tuant plus de 60 de leurs invités. Le couple a perdu des membres de sa famille et des amis proches, et l’attaque a eu de lourdes conséquences sur leur santé mentale.

Cette semaine marque l’anniversaire de l’attaque. Pour la première fois, Rehana, 18 ans, a décidé de parler publiquement de ce qui s’est passé ce jour-là.

«Chaque nuit, j’ai des cauchemars», a-t-elle déclaré à la BBC. « Je pleure et je ne peux pas dormir. »

Des foules de gens la rendent anxieuse, tout comme les déplacements en voiture. «Chaque fois que j’entends des coups de feu ou des explosions, cela me ramène à ce jour-là, et je pense que quelque chose va m’arriver à nouveau», a-t-elle déclaré.

Les proches de certains de ceux qui sont morts ce jour-là ont évoqué l’idée d’organiser une manifestation devant la salle des mariages où l’attaque a eu lieu, pour commémorer l’anniversaire et demander que les assaillants soient traduits en justice. Mais Mirwais ne sera pas présent, dit-il. Ses mains commencent à trembler à la seule pensée de l’explosion.

«Avant le mariage, nous étions si heureux», dit-il. « Tout d’un coup, c’était comme si nous étions tombés du ciel au sol. Nous avons perdu tout notre bonheur. »

Mirwais dansant le jour de son mariage, avant que la bombe ne frappe

Le mariage du couple a été ciblé parce qu’ils appartiennent à la minorité chiite d’Afghanistan, que le groupe État islamique considère comme hérétique. Les militants de l’EI ont lancé des attaques répétées contre la communauté chiite ces dernières années.

Pour Rehana et Mirwais, le traumatisme de l’attaque a été exacerbé de façon inattendue lorsque certains parents et connaissances les ont tenus pour responsables de l’effusion de sang.

«Un jour, je faisais du shopping et j’ai rencontré une femme qui avait perdu un parent lors de mon mariage», se souvient Mirwais. « Elle m’a traité de meurtrier. »

Certaines familles des victimes ont commencé à considérer le couple comme leurs « ennemis », a-t-il déclaré. Mirwais, un tailleur, a dû fermer sa boutique à cause des abus.

Rehana a également été ciblée, des gens suggérant que si le couple ne s’était jamais marié, l’attaque n’aurait pas eu lieu. «Tout le monde m’a blâmé pour ce qui s’est passé,» dit-elle doucement. « Je me tais juste et je ne dis rien. »

Des proches devant un hôpital de Kaboul en août dernier

L’EI, qui a revendiqué la responsabilité de l’explosion, est beaucoup moins puissant en Afghanistan que les talibans, mais le groupe a mené des dizaines d’attaques meurtrières. En mai, il a été blâmé pour un assaut horrible contre une maternité à Kaboul, où des militants ont tué 24 femmes, enfants et nourrissons. Plus tôt ce mois-ci, l’EI a assiégé une prison de la ville orientale de Jalalabad, libérant des centaines de détenus. Les violences surviennent malgré la perte de territoire du groupe et la détention d’un certain nombre de ses hauts dirigeants.

Pour Rehana et Mirwais, les troubles en cours les obligent à revivre leurs propres expériences.

« Quelques semaines après le mariage, il y a eu une explosion dans une autre partie de Kaboul, et ma femme avait tellement peur qu’elle s’est évanouie », a déclaré Mirwais.

Rehana bénéficie désormais d’un soutien psychologique rare, grâce à une association caritative basée à Kaboul, Peace of Mind Afghanistan. Elle a déclaré que la thérapie l’aidait à gérer la confusion et la douleur de l’attaque et qu’elle en était tenue responsable. « C’est bien pour moi de pouvoir au moins partager mes problèmes », a-t-elle déclaré.

Sa psychologue, Lyla Schwartz, s’est entretenue avec la BBC aux côtés du couple. Elle a dit que Rehana faisait des progrès prudents, mais « alors une explosion se produit et elle régresse vraiment ».

Malgré les milliers de morts ou de blessés chaque année en Afghanistan, rares sont ceux qui reçoivent des conseils. Dans un pays où l’accès aux soins de santé de base est faible, la santé mentale n’est souvent pas considérée comme une priorité. Rehana et Mirwais, qui autrement n’auraient pas les moyens de s’offrir une thérapie privée, ont bénéficié du travail de l’association.

La salle de mariage dévastée après l’explosion

Parler à un psychologue et partager ses problèmes l’avait énormément aidée, a déclaré Rehana. Mirwais était d’accord. «L’Afghanistan a besoin de beaucoup plus de personnes travaillant sur la santé mentale», a-t-il déclaré. «Chaque Afghan a souffert ou a perdu un membre de sa famille».

Les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans devraient commencer la semaine prochaine, mais les combats se poursuivent. L’EI ne fait pas partie des négociations. Rehana ne se sent plus en sécurité en Afghanistan, a-t-elle déclaré.

Mme Schwartz espère collecter des fonds pour permettre au couple de passer du temps à l’étranger, loin des attentats suicides, loin de la responsabilité de la tragédie qui a frappé leur mariage.

Mirwais a également reçu des conseils pour le traumatisme, mais comme Rehana, il reste déçu par les perspectives de paix.

« Avant mon mariage, ils disaient que la paix arrive. Cela fait un an maintenant, où est la paix? » il a dit.

« Je vous le dis, même après 10 ans, vous ne verrez ni paix ni stabilité en Afghanistan. »