Agence .

Mis à jour dans

11h46 HAE (15h46 GMT) 2, 2020

Le deuxième membre du Congrès américain a été testé positif au COVID-19 cette semaine, il s’agit du législateur démocrate de l’Arizona Raúl Grijalva. Le républicain Louie Gohmert a été la semaine dernière le premier membre du Congrès à signaler le virus. Grijalva, d’un père mexicain, restera en quarantaine.

Le deuxième membre du Congrès américain teste le COVID-19 cette semaine. Le législateur démocratique de l’Arizona, Raúl Grijalva, a annoncé samedi qu’il avait été testé positif au COVID-19, devenant ainsi le deuxième membre du Congrès américain à avoir contracté la maladie en moins d’une semaine.

Mercredi dernier, le député républicain du Texas Louie Gohmert, qui selon les médias américains a refusé de porter un masque pendant la pandémie, a déclaré que le virus avait été détecté lors de deux tests qu’il avait subis avant d’accompagner le président Donald Trump dans un voyage dans votre état.

Grijalva, dont le père est né au Mexique, a déclaré dans un communiqué qu’il resterait en quarantaine sur recommandation du médecin du Congrès.

«Actuellement, je ne présente aucun symptôme, je me sens bien et j’espère avoir un rétablissement rapide et rapide», a ajouté le politicien de 72 ans.

Le représentant, qui est membre du Caucus hispanique, s’est plaint qu ‘ »il y a des membres du Congrès qui ne prennent pas cette crise au sérieux ».

« De nombreux membres républicains se pavanent régulièrement autour du Capitole sans masque », a déclaré Grijalva.

Le deuxième membre du Congrès qui a donné un avis positif au COVID-19 fait une alerte

Il était urgent de reconnaître la gravité du virus et de suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour assurer la sécurité de leur famille, de leurs amis et de leurs proches.

Les membres du Congrès Mario Diaz Balart, Neal Dunn, Morgan Griffith, Mike Kelly, Ben McAdams et Tom Rice, ainsi que le sénateur Rand Paul, ont jusqu’à présent contracté le virus.

Le deuxième membre du Congrès américain teste le COVID-19 cette semaine. PHOTO: .

Lundi dernier, la Maison Blanche a rapporté que Robert O’Brien, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, avait été testé positif pour le coronavirus et était isolé, faisant de lui le plus haut responsable de l’exécutif américain qui sachez que vous avez été affecté par la maladie.

Les États-Unis restent à la pointe des statistiques mondiales de cas, avec 4,6 millions d’infectés, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins, qui s’élève à 153 989 décès dans le pays en raison de la pandémie.

Filed Under: Un deuxième membre du Congrès teste le COVID-19 en une semaine

Un membre du Congrès qui a refusé de porter le masque a été testé positif cette semaine

Le député républicain texan Louie Gohmert, qui selon les médias américains a refusé de mettre un masque pendant la pandémie, a annoncé mercredi qu’il avait été testé positif au COVID-19, juste avant d’accompagner le président Donald Trump lors d’un voyage dans son État.

«Apparemment, j’ai le virus de Wuhan», a déclaré le législateur dans une vidéo qu’il a postée sur son compte Twitter, faisant référence au coronavirus.

De son bureau au Congrès, Gohmert a rapporté que ce mardi avant d’entrer à la Maison Blanche, il avait subi un test rapide dans lequel il a donné un test positif, il a donc été soumis à un nouveau test, cette fois avec l’hysope, qui a confirmé le diagnostic initial.

«Je suis asymptomatique. Je n’ai aucun des symptômes figurant sur la liste COVID-19 », a-t-il ajouté.

Le législateur, qui a participé mardi à la comparution du procureur général des États-Unis, William Barr, devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a déformé les allégations selon lesquelles il avait refusé de se couvrir le visage.

«J’ai porté un masque plus (de temps) la dernière semaine ou les deux dernières semaines qu’au cours des quatre derniers mois. Et je portais mon masque à l’audience »au sein du comité judiciaire, a-t-il ajouté.

Selon la presse, le républicain devait voler ce mercredi avec Trump lors du voyage au Texas.

Images d’un moment où Gohmert marchait derrière le procureur général, tous les deux sans le visage couvert, à travers l’une des salles du Congrès diffusées sur les réseaux sociaux.

La radio publique NPR a indiqué, citant un porte-parole du ministère de la Justice, que Barr serait testé.

Les membres du Congrès Mario Diaz Balart, Neal Dunn, Morgan Griffith, Mike Kelly, Ben McAdams et Tom Rice, ainsi que le sénateur Rand Paul, ont jusqu’à présent contracté le virus.

La Maison Blanche a rapporté lundi que Robert O’Brien, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, avait été testé positif au COVID-19 et était isolé, faisant de lui le plus haut responsable de l’exécutif américain connu pour avoir été touchés par la maladie.

Filed Under: Un deuxième membre du Congrès teste le COVID-19 en une semaine