Le président bélarussien Alexander Loukachenko a déclaré samedi que le russe Vladimir Poutine avait proposé de contribuer à assurer la sécurité du pays, alors que les manifestants de l’opposition maintenaient la pression sur le chef vétéran pour sa réélection.

Des milliers de partisans de l’opposition se sont rassemblés dans la capitale à l’endroit où un manifestant est mort lors de la répression policière de cette semaine contre les manifestations contre l’affirmation de Loukachenko selon laquelle il aurait été réélu dimanche dernier.

Alors que l’opposition prend de l’ampleur après des jours de manifestations, la principale candidate aux élections de Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaya, a demandé à ses partisans de se rassembler ce week-end.

Les manifestants ont amassé des fleurs à l’endroit où Alexander Taraikovsky, 34 ans, est décédé lundi. La foule a scandé « Merci! » et a soulevé des signes de victoire tandis que la police faisait profil bas.

Beaucoup ont brandi des photos de manifestants battus pendant la répression, tandis qu’un homme se tenait en sous-vêtements, révélant les ecchymoses violettes sur ses cuisses, ses fesses et son dos.

Plus tard, des milliers de personnes ont manifesté devant le centre de télévision d’État biélorusse, se plaignant que leurs émissions soutenaient Loukachenko et donnaient une image faussée des manifestations.

La police anti-émeute est arrivée plus tard au bâtiment et a bloqué l’entrée du bâtiment.

Confronté au plus grand défi lancé à son règne depuis sa prise de pouvoir en 1994, Loukachenko a appelé l’aide de Moscou et s’est entretenu au téléphone avec Poutine, après avoir averti qu’il y avait « une menace non seulement pour la Biélorussie ».

Il a par la suite déclaré aux chefs militaires que Poutine avait offert « une aide globale » pour « assurer la sécurité de la Biélorussie ».

Le Kremlin a déclaré que les dirigeants ont convenu que les «problèmes» au Bélarus seraient «bientôt résolus» et que les liens entre les pays seraient renforcés.

Alors que Loukachenko joue périodiquement Moscou contre l’UE voisine, la Russie est l’allié le plus proche de la Biélorussie et les pays ont formé un «État d’union» reliant leurs économies et leurs armées.

Loukachenko a critiqué la Russie au cours de sa campagne électorale et la Biélorussie a arrêté 33 Russes soupçonnés de planifier des émeutes avant les élections.

Les manifestants de l’opposition ont critiqué Loukachenko pour avoir demandé l’aide de Moscou et ont dit qu’ils craignaient une intervention russe.

« Il est évident que notre président ne peut plus traiter avec son propre peuple, il cherche de l’aide dans l’Est », a déclaré Alexei Linich, un programmeur de 27 ans.

«Si la Russie intervient, ce serait le pire. J’en ai vraiment peur», a déclaré Olga Nesteruk, une paysagiste.

Rencontrant les chefs militaires, Loukachenko a exclu toute médiation étrangère entre lui et les manifestants.

« Nous n’abandonnerons le pays à personne », a-t-il déclaré dans des commentaires télévisés.

« Nous n’avons besoin d’aucun gouvernement étranger, d’aucun intermédiaire. »

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a exhorté samedi Loukachenko à « s’engager avec la société civile » lors de sa visite en Pologne, qui a proposé de jouer le rôle de médiateur.

L’opposition prévoit une grande démonstration de force dimanche avec une «Marche pour la liberté» dans les rues du centre de Minsk.

Tikhanovskaya, une novice politique de 37 ans qui a couru après que d’autres candidats de l’opposition, dont son mari, aient été emprisonnés, accuse Loukachenko d’avoir truqué le vote et a exigé qu’il se retire pour que de nouvelles élections puissent avoir lieu.

L’homme de 65 ans a dirigé l’ex-pays soviétique avec une poigne de fer et prétend avoir remporté les élections avec 80% des voix.

Tikhanovskaya a quitté le pays mardi pour la Lituanie voisine, ses alliés disant qu’elle avait subi des pressions officielles. Elle a appelé à un week-end de « rassemblements de masse pacifiques » dans les villes du pays.

Elle demande également que les autorités soient tenues de rendre compte de la répression, qui a vu la police utiliser des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes et, dans au moins un cas, des balles réelles pour disperser les manifestants, avec au moins 6700 personnes détenues et des centaines de blessés.

Les responsables ont confirmé deux morts dans les troubles, dont Taraikovsky qui, selon eux, est mort lorsqu’un engin explosif a explosé dans sa main lors d’une manifestation, et un autre homme qui est mort en détention dans la ville du sud-est de Gomel.

– Appel à un vote « libre et juste » –

Vendredi, les autorités ont commencé à libérer des centaines de personnes arrêtées et nombre d’entre elles ont fait des récits horribles de passages à tabac et de torture.

Dans certaines des plus grandes manifestations à ce jour, des milliers de personnes ont défilé vendredi à Minsk pour dénoncer les violences policières et demander à Loukachenko de démissionner.

Les travailleurs des usines de tracteurs et d’automobiles ont abattu des outils pour la première fois et se sont rendus sur la place centrale.

Samedi, Loukachenko a qualifié les frappes de « couteau dans le dos ».

Les ministres de l’Union européenne ont convenu vendredi de dresser une liste d’objectifs au Bélarus pour un nouveau cycle de sanctions en réponse à la répression post-électorale.

La ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a déclaré dans un tweet que ceux-ci puniraient « les responsables des violences, des arrestations et des fraudes liées aux élections ».

Les dirigeants des trois anciens États baltes soviétiques – l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie – ont condamné samedi la répression et appelé à un nouveau vote.

Loukachenko a qualifié les manifestants de « moutons » contrôlés par des étrangers et de « personnes au passé criminel qui sont maintenant au chômage », accusant à plusieurs reprises les gouvernements étrangers de comploter sa chute.

Tikhanovskaya a annoncé vendredi la création d’un Conseil de coordination pour assurer un transfert de pouvoir, demandant aux gouvernements étrangers de « nous aider à organiser un dialogue avec les autorités biélorusses ».

