Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un exploite ses réserves de céréales privées pour nourrir les victimes des récentes inondations.

Près de 1500 acres de rizières ont été inondées et environ 730 maisons à un étage et 179 blocs de logements détruits début août, selon la Corée du Nord.

La décision de Kim d’utiliser ses réserves peut être une évolution inquiétante.

« Cela reflète la tempête parfaite de tensions économiques dont souffre actuellement la Corée du Nord », a déclaré à Insider un ancien chef de la branche de la CIA en Corée du Sud.

De graves inondations causées par des pluies de mousson intenses ont incité le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à une réponse atypique qui pourrait signaler une situation désastreuse dans le pays isolé au milieu de la pandémie de coronavirus.

Près de 1500 acres de rizières ont été inondées et environ 730 maisons à un étage et 179 blocs d’habitation ont été détruits début août, a annoncé la Corée du Nord.

Les pluies pendant la saison de la mousson ont généralement dévasté la Corée du Nord en raison de son manque d’infrastructure. Environ 15% des terres arables du pays ont été détruites par les inondations dans les années 1990, selon une estimation, et une autre étude a estimé que plus de 2 millions de personnes sont mortes. La Corée du Nord affirme qu’environ 225 000 sont morts pendant cette période.

Plus tôt ce mois-ci, Kim a visité des villages endommagés par les récentes inondations. Bien que les visites de Kim dans tout le pays ne soient pas inhabituelles, car elles permettent aux médias d’État de diffuser de la propagande, ses directives sur la situation actuelle ont attiré l’attention des observateurs nord-coréens.

Selon l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA) du régime, Kim a ordonné que des céréales de ses réserves alimentaires spéciales soient distribuées aux victimes des récentes inondations. Le régime a également affirmé que personne du comté visité par Kim n’était mort dans les inondations, bien que des inondations similaires aient tué des dizaines de personnes en Corée du Sud et en Chine.

« Il est de première importance de fournir immédiatement aux victimes la literie, les produits de première nécessité, les médicaments et autres produits de première nécessité pour stabiliser leur vie le plus tôt possible », a déclaré Kim en citant la KNCA.

«Après avoir reçu le grain, les habitants ont exprimé leur profonde gratitude au père bienveillant des gens qui considère leur malheur comme sa plus grande douleur et n’épargne rien pour le soulager», a déclaré KCNA dans une autre dépêche.

Cette décision a cependant attiré l’attention de Thae Yong-ho, un ancien diplomate nord-coréen de haut rang qui a fait défection en Corée du Sud et a récemment remporté un siège parlementaire. Thae, qui était l’ambassadeur adjoint de la Corée du Nord au Royaume-Uni, est le plus haut fonctionnaire à avoir fait défection et a fourni un examen plus approfondi de la direction du régime.

« Je pense que tout le monde sait que la réserve de céréales de Kim Jong Un réserve un stock spécial de céréales qui ne peut être utilisé qu’en cas de guerre », a déclaré Thae lors d’un panel organisé par le groupe de réflexion Heritage Foundation.

« Je pense … que cela signifie que la situation alimentaire actuelle de la Corée du Nord est vraiment, vraiment difficile; et la seconde, à cause de [these] cas de coronavirus, la Corée du Nord est vraiment dans un état difficile « , a ajouté Thae. » Je pense que Kim Jong Un veut envoyer une sorte de signal SOS à la Chine, qui est la seule à pouvoir envoyer une aide d’urgence à la Corée du Nord. «

Thae a déclaré que si la Corée du Nord devait s’appuyer sur l’aide de la Chine, elle pourrait devoir tempérer ses provocations envers les États-Unis.

« Au second semestre de cette année, si Kim Jong Un a besoin de toute urgence de l’aide de la Chine, il ne peut pas [conduct] de grandes provocations militaires contre l’Amérique », a déclaré Thae.

La Corée du Nord a déclaré qu’elle avait le coronavirus sous contrôle et a fourni peu de détails sur son nombre de cas, n’en réclamant qu’un seul fin juillet. Pyongyang a affirmé que le cas était un transfuge nord-coréen qui s’était échappé en Corée du Sud, puis avait nagé en arrière après avoir fait l’objet d’une enquête sur une agression sexuelle, bien que la Corée du Sud ait déclaré que lui et d’autres personnes autour de lui n’avaient jamais été testés positifs.

Compte tenu des relations commerciales de la Corée du Nord et de sa proximité avec la Chine, un expert a déclaré que l’évaluation optimiste du régime était en fait plutôt sombre.

« Cela reflète la tempête parfaite de tensions économiques que subit actuellement la Corée du Nord », a déclaré Bruce Klingner, ancien chef de la branche de la CIA en Corée du Sud, à Insider. « Il souffrait déjà d’être isolé du monde. »

Les mesures dures de la Corée du Nord en réponse au coronavirus ont nui à sa bouée de sauvetage économique, a déclaré Klingner, ajoutant que la lutte était probablement exacerbée par les récentes inondations. Du rappel de ses diplomates en Russie – qui sont soupçonnés de contourner les sanctions en acheminant de l’argent vers Pyongyang – à l’arrêt des opérations de contrebande parrainées par l’État avec la Chine, les mesures prises par le régime ont été «un coup de un-deux-trois» contre son économie.

Malgré quelques dommages aux cultures pendant la récolte d’automne, qui est censée soutenir le pays tout au long de l’année, la Corée du Nord a également annoncé qu’elle n’accepterait pas l’aide étrangère.

Lors d’une réunion du bureau politique jeudi, Kim a cité « la propagation du virus malin dans le monde » et a annoncé que le pays « n’autoriserait aucune aide extérieure pour les dégâts causés par les inondations » et promulguerait des mesures plus strictes près de la frontière.

« Ce qu’ils devraient faire et ce qu’ils vont faire sont deux choses très différentes », a déclaré Klingner. « Chaque pays est aux prises avec le COVID-19. »

«Il y a cette nécessité conflictuelle à la fois de se fermer contre le COVID-19 mais aussi de s’ouvrir à l’aide, ou à l’assistance humanitaire et médicale», a ajouté Klingner. « Ainsi, le régime, comme d’autres pays, va avoir du mal à trouver un équilibre entre ces deux objectifs contradictoires. »

