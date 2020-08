Par Michael Erman et Jeff Mason

WASHINGTON (.) – Les fabricants de médicaments auront probablement des dizaines de millions de doses de vaccins contre les coronavirus au début de l’année prochaine, avec une production augmentant jusqu’à un milliard de doses d’ici la fin de 2021, a déclaré Anthony Fauci, le plus haut responsable américain des maladies infectieuses. dans une interview de . mercredi.

Fauci a déclaré qu’il espérait que le monde pourrait surmonter la pandémie qui a fait plus de 700 000 morts dans le monde d’ici la fin de l’année prochaine avec l’aide d’un vaccin.

Il a déclaré qu’il n’avait vu aucune pression de la Maison Blanche pour annoncer un vaccin réussi à l’approche des élections du 3 novembre dans l’espoir d’augmenter les chances de réélection du président Donald Trump.

Fauci a déclaré que les régulateurs de la santé ont promis « qu’ils ne laisseront pas les considérations politiques interférer » avec l’approbation d’un vaccin COVID-19 et que « l’innocuité et l’efficacité » seront les principales considérations.

L’interview de Fauci avec . a eu lieu le même jour que Trump a déclaré dans une interview à Fox News que le virus « disparaîtra. Il disparaîtra comme les choses disparaissent. »

Fauci a offert une évaluation plus mitigée, affirmant que certaines régions du pays avaient bien réussi à contenir la propagation du virus, tandis que d’autres étaient «en feu».

Il a qualifié les différentes réponses au virus de « disjointes » – en raison de la taille et de la diversité de la nation.

« J’espère, et je pense que c’est possible, que d’ici 2021 et que nous ferons le tour pour un autre cycle, nous aurons cela sous contrôle », a-t-il déclaré.

