L’absence de mise en quarantaine au début de l’épidémie de coronavirus a conduit à l’entrée de 10000 personnes infectées au Royaume-Uni, accélérant la propagation de la maladie, selon une enquête menée par des députés.

Le comité multipartite des affaires intérieures a déclaré que la décision « inexplicable » du gouvernement de lever les restrictions sur environ un million de personnes arrivées au Royaume-Uni entre le 13 mars et le verrouillage le 23 mars avait contribué au rythme et à l’ampleur de l’épidémie de Covid-19.

Ils ont dit que cette « approche très inhabituelle » de la pandémie contrastait avec d’autres pays – de Singapour et de la Nouvelle-Zélande à l’Espagne – qui introduisaient des mesures plus complètes, y compris la quarantaine et l’auto-isolement pour les arrivées internationales.

Des experts de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont déclaré aux députés qu’ils avaient calculé jusqu’à 10000 personnes infectées, en grande partie d’Espagne, de France et d’Italie – y compris des familles revenant de vacances à mi-parcours – ont importé du Covid-19 au Royaume-Uni.

Cela a été confirmé par Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, qui a souligné que des centaines de souches différentes de Covid-19 avaient été introduites au Royaume-Uni après que le gouvernement a abandonné les mesures spéciales pour les arrivées internationales le 13 mars.

« L’expérience britannique de Covid-19 a été bien pire en raison de la décision du gouvernement de ne pas exiger de quarantaine en mars, ce qui aurait réduit le nombre d’infections importées », ont déclaré les députés.

«Les preuves montrent qu’il est très probable que les importations incontrôlées du virus en provenance des pays européens aient contribué à l’augmentation rapide de la propagation du virus à la mi-mars et à l’ampleur globale de l’épidémie au Royaume-Uni. L’absence de frontière spéciale mesures prises pendant cette période était une grave erreur. «

De la mi-février au 13 mars, le gouvernement a demandé aux arrivées de pays comme la Chine, l’Iran et la Corée du Sud de s’auto-isoler même si elles étaient asymptomatiques. Pour une deuxième catégorie de pays comme le Japon et le nord de l’Italie, il a recommandé l’auto-isolement si les personnes développaient des symptômes.

Celles-ci ont été abandonnées en faveur de l’orientation volontaire de «rester à la maison» jusqu’à ce que le verrouillage complet et légalement imposé soit instauré le 23 mars. le 13 mars était une raison suffisante pour retirer tous les conseils aux voyageurs ou visiteurs de retour.

Une étude publiée mardi a affirmé que le prix que le gouvernement était prêt à payer pour sauver des vies était inférieur à celui de nombreux autres pays développés.

Les chercheurs ont déclaré que 20 000 vies au Royaume-Uni auraient été sauvées si le gouvernement avait imposé le verrouillage trois jours plus tôt.

Ils ont évalué cela parallèlement au blocage des coûts financiers et ont constaté que le «prix de la vie» au Royaume-Uni était parmi les plus bas à environ 100 000 dollars.