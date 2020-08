Trop souvent, les figures imposantes de la science restent des figures de bâton dans les livres d’histoire, connues pour leurs découvertes et leurs réalisations, mais pas comme les personnes compliquées et trop humaines derrière ces réalisations. La version en forme de bâton de Marie Curie, l’une des scientifiques les plus célèbres de tous les temps, décrit un chercheur pionnier sur la radioactivité qui a découvert deux nouveaux éléments et dont les découvertes révolutionnaires sur l’atome ont eu des applications répandues tout au long du XXe siècle – de la médecine à l’atome bombe. Curie a été la première femme à remporter un prix Nobel, la première et la seule femme à remporter deux prix Nobel, et la seule personne à les remporter dans deux domaines scientifiques différents, la physique (1903) et la chimie (1911). Ce sont des réalisations phénoménales, indépendamment du sexe.

Mais si le nouveau film Radioactive célèbre à juste titre l’éclat de Madame Curie, il révèle également son courage en tant que femme scientifique aux prises avec la communauté scientifique dominée par les hommes. Elle a dû se battre pour le plus rudimentaire des espaces de laboratoire et face cachée à ceux qui se dressaient sur son chemin. Heureusement, elle a trouvé un partenaire scientifique et plus tard son mari, Pierre Curie, qui a partagé ses passions et s’est battu avec elle pour la justice scientifique.

Le film permet également à Curie de quitter son piédestal scientifique alors qu’elle fait face à la mort prématurée tragique de Pierre en 1906 à 46 ans et à un scandale international sur sa liaison en 1911 avec un collègue marié, Paul Langevin, qui a fait la une des journaux punissants et une foule en colère. à sa porte, criant des épithètes et la pressant de «rentrer chez elle» dans sa Pologne natale.

Le film n’est pas une leçon de science complète, mais il donne une fenêtre sur l’importance des découvertes des Curie et sur la vie difficile des scientifiques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Nous regardons l’équipe époux-épouse mener des expériences minutieuses dans leurs laboratoires sous-financés et endurer un travail éreintant pour pelleter, broyer et faire bouillir des tonnes de minerai de pitchblende pour mesurer les signes de radioactivité cachés à l’intérieur.

Née Maria Salomea Skłodowska à Varsovie, Pologne, le 7 novembre 1867, elle émigre à Paris en 1891, à 24 ans, pour étudier la physique, la chimie et les mathématiques à l’Université de Paris. Elle a finalement réussi à obtenir de la place dans le laboratoire de Pierre Curie; leur travail scientifique commun les a réunis, aboutissant au mariage le 26 juillet 1895. Son costume de mariée était d’un bleu marine pratique. Marie aurait dit à Pierre: «Je n’ai pas de robe à part celle que je porte tous les jours. Si vous voulez avoir la gentillesse de m’en donner un, laissez-le être pratique et sombre pour que je puisse le mettre ensuite pour aller au laboratoire.

Les Curie adoraient les longs trajets à vélo. Avec une fioriture romantique, le nouveau film les montre chevauchant côte à côte dans la campagne, s’arrêtant en chemin, se déshabillant pour nager nus dans un lac et allongés nus sur une couverture au bord du rivage (Quoi? Les scientifiques ont aussi des relations sexuelles?).

Le film dépeint les Curie comme des égaux scientifiques, bien que Marie ait souvent été le chef de file dans la compréhension précoce des rayonnements – elle a inventé le mot «radioactivité» – et la découverte des nouveaux éléments radium et polonium (du nom de sa Pologne natale). Cependant, le sexisme inévitable de l’époque a failli conduire Marie à être initialement exclue du Nobel de physique de 1903, que Pierre devait partager avec le physicien Henri Becquerel, dont la découverte accidentelle d’une nouvelle forme de rayonnement a précédé les travaux des Curie.

Heureusement, Pierre a été informé à l’avance de la mention élogieuse et a insisté pour que Marie partage également l’honneur. «Je leur ai dit que s’il y avait un Nobel à gagner, nous le gagnerions ensemble», annonce-t-il dans une scène de film. On a le sentiment que si Marie n’avait pas été ajoutée, il y aurait eu un enfer à payer dans le monde personnel et professionnel des Curie. Dans le film, leur mariage est fort et Pierre est le champion ultime des réalisations de sa femme, en lui disant: «Vous avez fait l’extraordinaire. Vous avez changé le monde.

Madame Curie est représentée avec une force admirable de «ne pas me gâcher» par la remarquable actrice britannique Rosamund Pike. Sa Madame Curie est audacieuse – voire arrogante – et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. À un moment donné, elle dit à son mari: «Vous avez l’un des meilleurs esprits que j’ai jamais rencontrés. Il se trouve que le mien est plus fin. Après la mort tragique de Pierre, qui a été piétiné par un chariot tiré par des chevaux, elle perd son stoïcisme, s’effondrant en privé dans des sanglots de désespoir déchirants. « Voici cette créature brillante, assez sévère, parfois étrange qui en dessous a ce puits d’émotion et d’amour que la plupart des gens n’ont jamais vu », a noté Pike dans une interview.

En tant que film, Radioactive a rencontré des critiques mitigées, en partie parce que la romancière et réalisatrice irano-française Marjane Satrapi a choisi un dispositif risqué pour montrer comment le travail des Curie a eu un impact ultérieur sur le monde. Son approche didactique du «retour vers le futur» passe de l’époque historique du travail de Marie Curie à l’utilisation de la radiothérapie à la fin des années 50 pour traiter un jeune garçon atteint d’un cancer. Il explique également comment la recherche fondamentale des Curie a finalement conduit aux bombes atomiques larguées il y a 75 ans sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, aux essais nucléaires au Nevada en 1961 et à l’accident du réacteur nucléaire de Tchernobyl en 1986. Relier les points dans ce La manière est distrayante – et un peu maladroite – mais elle montre les impacts stupéfiants que le travail de transformation des Curie aurait sur l’histoire du monde.

À son époque, Mme Curie a vu à la fois les effets positifs et négatifs du rayonnement sur la santé, y compris sa capacité à réduire les tumeurs. Avant sa mort prématurée, Pierre, en proie à une toux hachée, montrait déjà des signes de maladie suite à une exposition répétée aux radiations dans leurs recherches. Elle aussi est la proie de maladies liées aux radiations, entraînant sa mort à 66 ans le 4 juillet 1934 des suites d’une anémie aplasique, une maladie du sang probablement due à une exposition à de grandes quantités de radiations au cours de sa vie.

De nombreux livres, pièces de théâtre et films ont dessiné des portraits de la Première Dame – et du premier couple – de la science. Ce que j’ai aimé à propos de Radioactive, c’est la façon complexe et nuancée dont Pike dépeint la motivée Marie Curie et son ambition, sa détermination et ses imperfections dans la poursuite d’une vie digne de son esprit brillant. L’image en forme de bâton que j’avais de Marie Curie est remplacée par une femme en chair et en os qui mène sa science minutieuse portant les robes étouffantes à col haut et au sol de l’époque.

Mais quand elle enlève ses vêtements, on la voit comme une femme dont les désirs romantiques et sexuels l’ont amenée à risquer son illustre réputation pour une histoire d’amour malheureuse. Marie Curie était une grande célébrité de son temps, idolâtrée par le public puis vicieusement démolie par la presse – un cycle que nous ne connaissons que trop bien aujourd’hui. Les idoles tombent dur, et Marie Curie a subi le mépris de la France et du monde, mais a remporté un deuxième prix Nobel cette année-là.

Madame Curie a également aidé l’effort de guerre français, luttant pour le financement et offrant même de faire fondre l’or de ses médailles Nobel pour des unités de radiographie mobiles qui pourraient être emmenées sur le champ de bataille pour aider à réduire le nombre d’amputations inutiles. Le film la montre au volant d’une telle unité – on les surnommait petites Curies – avec Irène, l’une de ses deux filles, qui travaillait dans un hôpital et commençait sa propre carrière de chercheuse scientifique. (Irène Joliot-Curie et son mari Frédéric Joliot-Curie remporteront un prix Nobel de chimie en 1935 pour leur découverte de la radioactivité artificielle. Ils moururent également de maladies liées à une surexposition aux radiations).

Marie Curie a regardé fixement le sexisme et les obstacles auxquels elle était confrontée à son époque, offrant un héritage de réalisations et de reconnaissance qui a inspiré des générations de scientifiques, en particulier les femmes intéressées à poursuivre des recherches. Elle aurait probablement été surprise de la lenteur de la réalisation de l’égalité dans les sciences, en particulier dans ses domaines de la physique et de la chimie, qui s’est poursuivie jusqu’à ce jour.

Au milieu de la pandémie COVID-19, Radioactive, récemment publié sur Amazon Prime Video, est un rappel opportun de l’importance de la science et des scientifiques dans notre société. « Le film peut être vu non seulement comme un biopic de Marie Curie, mais aussi comme une défense énergique de la science elle-même », a déclaré un article du Los Angeles Times intitulé « Pourquoi il est temps que les scientifiques deviennent des super-héros cinématographiques. » Le réalisateur Satrapi et l’actrice Pike (tous deux anciens nominés aux Oscars) voulaient que le film soit héroïque et inspirant, montrant Madame Curie en tant que superstar scientifique, ainsi que sa femme et sa mère qui sont liées à un public non scientifique. Comme l’a noté Pike, «Nous supposons qu’un enfant se rapportera plus facilement à Wonder Woman qu’à Marie Curie. Mais pourquoi? »

Aujourd’hui encore, dit Satrapi, plus de 150 ans après sa naissance, Marie Curie «est une femme du futur».