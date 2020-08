WASHINGTON – Un juge fédéral a lancé jeudi un procès dirigé par les républicains visant à mettre fin à un système de vote par procuration sans précédent établi par la Chambre des représentants en raison de la pandémie de coronavirus, statuant que la Chambre était à l’abri d’une telle contestation judiciaire.

Le procès, déposé devant le tribunal de district fédéral du district de Columbia par près de deux douzaines de républicains de la Chambre – dirigé par le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif. – à la fin du mois de mai, a fait valoir que les règles de vote par procuration enfreignaient la Constitution américaine car, en vertu de la Constitution, une majorité de législateurs doit être présente pour se lancer dans les affaires et voter la législation. La poursuite vise spécifiquement la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, ainsi que le greffier de la Chambre et le sergent d’armes.

Le juge de district américain Rudolph Cortreras a écrit dans un avis de 18 pages rejetant le procès que la Chambre « a incontestablement le pouvoir, en vertu de la Constitution, de » déterminer les règles de ses procédures « , » même si le vote par procuration n’avait jamais été utilisé auparavant dans la chambre telle qu’elle est maintenant.

«La Cour peut concevoir quelques autres actions, en plus de débattre, prendre la parole ou voter, qui pourraient être plus précisément décrites comme« législatives »que la réglementation sur la façon dont les votes peuvent être exprimés», a écrit Cortreras avant de conclure que les accusés étaient «immunisés». de telles poursuites en raison de la clause de discours ou de débat de la Constitution américaine, qui a été utilisée pour protéger les membres du Congrès contre les poursuites concernant des discours, des débats et des actes législatifs.

Entouré de collègues membres républicains de la Chambre, le représentant du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), prend la parole lors d’une conférence de presse à l’extérieur du Capitole des États-Unis, le 27 mai 2020 à Washington, DC. Qualifiant cela d’inconstitutionnel, les dirigeants républicains ont intenté une action en justice contre la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et des responsables du Congrès dans le but d’empêcher la Chambre des représentants d’utiliser un système de vote par procuration pour permettre le vote à distance pendant la pandémie de coronavirus.

Le GOP de la maison a officiellement fait appel de la décision vendredi.

McCarthy a déclaré dans un communiqué que « la décision ne nous dissuadera pas de continuer à travailler pour protéger la voix et la représentation du peuple américain ». .

« Il y a une histoire de défis contre les actions illégales prises par la Chambre des représentants des États-Unis, qui montrent que les actions inconstitutionnelles ne sont pas protégées par la parole ou le débat », a-t-il déclaré. « Bien que le Congrès rédige ses propres règles de procédure – et nous devrions – nous ne pouvons pas rédiger de règles qui violent la Constitution. »

Le licenciement a été bien accueilli par Pelosi, qui a déclaré qu’elle espérait que ce serait la fin de l’effort « triste » du GOP pour arrêter les règles de procuration.

« Le vote à distance par procuration est pleinement conforme à la Constitution et à plus d’un siècle de précédents juridiques, y compris des affaires de la Cour suprême, qui montrent clairement que la Chambre peut déterminer ses propres règles », a déclaré le démocrate californien dans un communiqué. « La nation est au milieu d’une pandémie dangereuse et la Chambre des représentants doit continuer à travailler. »

Elle a poursuivi: « Le rejet du procès contre le GOP de la Chambre est une bonne nouvelle et, espérons-le, la fin de ce triste effort républicain pour empêcher la Chambre de répondre aux besoins du peuple américain pendant la crise des coronavirus. »

La Chambre a développé et adopté ses règles historiques de vote par procuration en mai, alors que le nombre de cas de COVID-19 continuait d’augmenter, y compris dans les couloirs du Capitole américain. Il a permis aux membres incapables de venir à Capitol Hill pendant la pandémie de coronavirus de désigner un autre législateur comme leur «mandataire» et de voter en leur nom.

L’objectif était de permettre aux législateurs d’avoir une voix s’ils ne pouvaient pas se rendre à Washington en toute sécurité. Le changement est intervenu après que la Chambre a adopté un certain nombre de paquets de coronavirus qui s’élevaient à environ 3000 milliards de dollars, projets de loi sur lesquels la plupart des législateurs n’avaient pas grand-chose à dire dans les négociations.

Mais les républicains ont fait valoir que toute mesure adoptée dans le cadre de ce système, en particulier celles qui passent par de faibles marges dans lesquelles les mandataires émettent des votes décisifs, pourrait être remise en question et entraîner un effet domino pour les années à venir.

Le vote par procuration a été largement utilisé par les législateurs démocrates, bien que le républicain de Floride Francis Rooney ait voté par procuration le mois dernier après qu’un collègue républicain, le républicain Louie Gohmert, du R-Texas, ait été testé positif pour le virus. Gohmert était connu pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale et était fréquemment repéré sans masque facial dans le Capitole américain et ses immeubles de bureaux.

« Comme je l’ai déjà dit, le Congrès devrait utiliser la technologie moderne pour permettre le vote à distance. Alors que je voulais voter par procuration dès que le Président l’a mis en place, j’ai accepté d’attendre que le procès contestant sa légalité soit entendu, ce qui est maintenant arrivé. », A écrit Rooney, qui prend sa retraite, sur Twitter après le vote par procuration.

Il a poursuivi: «Les votes se déroulent à distance depuis plusieurs mois maintenant, sans conséquences néfastes. Compte tenu des récents résultats positifs du test COVID-19 pour mes collègues, dont Louie Gohmert aujourd’hui, cette méthode de vote est la ligne de conduite prudente et rationnelle. «

Le représentant de la majorité à la Chambre, Steny H. Hoyer, D-Md., A déclaré dans un communiqué: «Aujourd’hui, un tribunal fédéral a affirmé ce qui était déjà clair dans notre Constitution: la Chambre a le droit de déterminer ses propres règles, y compris l’allocation de vote par procuration comme mesure d’urgence pendant cette pandémie.

« J’espère que les républicains de la Chambre se joindront désormais aux démocrates pour utiliser cette mesure, si nécessaire, afin que le Congrès puisse continuer à faire son travail tout en empêchant la propagation du COVID-19 dans nos districts et sur Capitol Hill. »

Contributeur: Savannah Behrmann

