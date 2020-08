LONDRES (.) – Le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson a fait face jeudi à de nouvelles critiques concernant sa gestion de la notation des examens scolaires après le retrait des résultats de centaines de milliers d’étudiants.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a été accusé d’avoir supervisé un fiasco sur la façon dont les notes ont été attribuées aux adolescents qui n’ont pas pu passer leurs examens en raison de la pandémie COVID-19.

Le comité d’examen Pearson a annoncé mercredi soir qu’il recalculerait les notes des BTEC, des qualifications professionnelles liées au travail, quelques heures à peine avant que les étudiants ne reçoivent leurs résultats.

Sa décision est intervenue quelques jours après que le gouvernement se soit plié à la pression d’élèves, d’enseignants et de législateurs en colère et a abandonné un algorithme qui avait dégradé les résultats de niveau A pour près de 40% des sortants de l’école la semaine dernière, ceux des zones défavorisées étant plus affectés.

Les étudiants ont été informés lundi qu’ils recevraient désormais la note que leurs enseignants avaient prévue pour eux sur la base des performances passées, et ce processus est également adopté pour les plus jeunes élèves recevant leurs résultats GCSE jeudi.

Cependant, Pearson a déclaré que ce changement signifiait qu’il devait maintenant changer ses qualités BTEC.

« Nous sommes devenus préoccupés par l’iniquité, y compris la cohérence avec les approches actuellement utilisées pour GCSE et A Levels », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Williamson a été accusé d’avoir ignoré les avertissements selon lesquels le système de notation conduirait à des résultats injustes et lui et Johnson ont été ridiculisés par les médias pour leur gestion du problème.

«À chaque étape de cette façon, il y a des problèmes que vous devez rencontrer et résoudre, et nous les traitons rapidement», a déclaré le ministre des écoles Nick Gibb à la télévision de la BBC. « Nous travaillons, comme je l’ai dit, nuit et jour pour résoudre ces problèmes. »

Il a fait écho aux excuses de Williamson pour l’incertitude et la confusion causées.

« Gavin Williamson a été averti à maintes reprises des problèmes liés à l’algorithme de notation, et à chaque fois, il n’a rien fait », a déclaré Kate Green, la porte-parole du Parti travailliste pour l’éducation. « Ce modèle incompétent sans fin n’est pas une façon de diriger un pays. »

(Cette histoire se renouvelle pour corriger l’erreur d’orthographe dans le premier paragraphe)

(Reportage de Michael Holden, reportage supplémentaire de Sarah Young; édité par Kate Holton)