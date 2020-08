Sur la photo, le Premier ministre de Trinité-et-Tobago, Keith Christopher Rowley. . / Alva Viarruel

(.I0499 /)

San Juan, 19 août (.) .- Le nouveau gouvernement de Trinité-et-Tobago a pris ses fonctions ce mercredi, neuf jours après les élections générales, présidé par le Premier ministre Keith Christopher Rowley, qui a opté dans son cabinet pour les jeunes avec qui espère donner la priorité à l’aspect socio-économique du pays des Caraïbes.

Rowley, au cours de son deuxième mandat, dirige un cabinet de 22 membres appelé à mettre en œuvre des politiques visant à modifier considérablement les conditions socio-économiques à Trinité-et-Tobago.

Rowley, qui a mené le Mouvement populaire national (PNM) au pouvoir à la victoire aux élections générales du 10 août contre le principal Congrès national uni (UNC) de l’opposition, a inauguré un cabinet composé de jeunes politiciens expérimentés.

Parmi eux, le ministre des Finances, Colm Imbert, ainsi que le ministre du Plan et du Développement, Camille Robinson-Regis et le procureur général Faris Al-Rawi.

Le ministre de la Sécurité nationale, Stuart Young, est également de retour au cabinet; Santé, Terrence Deyalsingh et Shamfa Cudjoe en tant que ministre des Sports et du Développement communautaire.

Parmi les nouveaux visages figure Brian Manning, fils de l’ancien Premier ministre Patrick Manning, qui occupera le poste de ministre des Finances.

Rowley a déclaré aux nouveaux membres du Cabinet que son mandat devrait être considéré comme 60 mois, « au lieu d’années », ajoutant que « parfois, lorsque vous comptez cette période en années, certaines personnes se reposent sur leurs lauriers ».

« Soyez assuré que personne dans ce gouvernement ne sera autorisé à s’endormir parce que … la performance sera continuellement mesurée. En tant que Premier ministre, j’assumerai l’entière responsabilité », a-t-il déclaré.

Rowley a déclaré que le nouveau ministre des Affaires étrangères, Amery Browne, qui remplace Dennis Moses, sera assermenté à un stade ultérieur car il est en quarantaine après être rentré dans le pays de son poste diplomatique au Panama.

Il a indiqué que la nomination de Nyan Gadsby-Dolly comme ministre de l’Éducation avec Lisa Morris-Julian comme ministre d’État, souligne son intention de renouveler radicalement le secteur de l’éducation.

« Je demande à la communauté de prendre note que j’ai placé les enfants de la nation entre les mains de deux mères et j’espère qu’ils ne peuvent pas être mieux nommés » car ils seront non seulement « responsables » de leur propre famille mais « aussi de la des enfants de Trinité-et-Tobago « .

Il a en outre déclaré que « la tâche la plus importante qu’il s’attendrait à accomplir pendant son mandat » est une réforme radicale du programme du pays, du primaire au secondaire.

Dans son bref discours, la Présidente de la Trinité-et-Tobago, Paula Mae Weekes, a déclaré que l’électorat avait rendu au pouvoir le gouvernement qui lui avait « De nombreux problèmes restent à résoudre, notamment l’autonomie gouvernementale à Tobago, la réforme constitutionnelle et la lutte contre le racisme », a-t-il conclu.