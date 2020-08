WASHINGTON – Les autorités fédérales ont saisi des millions de dollars en crypto-monnaie dans le cadre d’une opération de démantèlement des campagnes en ligne visant à lever des fonds pour les principaux groupes terroristes étrangers, a annoncé jeudi le ministère de la Justice.

Le département a déclaré qu’al-Qaïda, l’État islamique et les brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, avaient sollicité des dons de crypto-monnaie du monde entier en utilisant divers outils en ligne pour financer leurs activités terroristes – un signe de la façon dont différents groupes terroristes ont appris à tirer parti. nouvelles technologies.

Les enquêteurs américains ont saisi 2 millions de dollars, dont plus encore susceptibles de confiscation, et environ 300 comptes de crypto-monnaie dans ce que les autorités ont décrit comme une saisie sans précédent et à grande échelle de crypto-monnaie liée à des groupes terroristes étrangers. Sont également saisis quatre sites Web et quatre pages Facebook qui ont servi à solliciter des fonds.

Michael Sherwin, procureur américain pour le district de Columbia, a déclaré que les responsables fédéraux ne pouvaient pas encore lier la sollicitation de crypto-monnaie à de réels incidents liés au terrorisme, mais les responsables ont déclaré que les fonds saisis représentaient une entrave significative aux opérations du groupe. Le procureur général adjoint à la sécurité nationale, John Demers, a déclaré que les saisies avaient privé les groupes de fonds qu’ils auraient utilisés pour acheter des armes et du matériel, former des terroristes et se rendre dans d’autres pays.

L’enquête qui a conduit aux saisies a impliqué des opérations d’infiltration. Les enquêteurs ont travaillé avec des sources secrètes qui communiquaient avec les groupes terroristes et ont fourni aux autorités fédérales des informations sur les comptes de crypto-monnaie, a déclaré Sherwin.

« Cela ne devrait surprendre personne que nos ennemis utilisent la technologie moderne, les plates-formes de médias sociaux et la crypto-monnaie pour faciliter leurs programmes diaboliques et violents », a déclaré le procureur général William Barr dans un communiqué. « Les réseaux terroristes se sont adaptés à la technologie, effectuant des transactions financières complexes dans le monde numérique, y compris par le biais de crypto-monnaies. »

Les tactiques en ligne impliquaient de demander ouvertement des dons pour financer des activités terroristes, d’inciter les gens à faire des dons à de faux organismes de bienfaisance et d’exploiter la pandémie de coronavirus en prétendant vendre des équipements de protection individuelle ou des EPI, a déclaré Don Fort, chef des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service.

Image de FaceMaskCenter.com, un faux site Web qui prétendait contenir des masques respiratoires N95, dans le cadre d’une campagne terroriste visant à collecter des fonds de crypto-monnaie. (Département de la justice)

L’État islamique, par exemple, a ciblé les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les services d’incendie aux États-Unis en proposant de vendre des quantités massives d’EPI à l’aide de faux sites Web et de comptes de médias sociaux, selon deux hauts responsables du ministère de la Justice. Un site Web, FaceMaskCenter.com, a affirmé avoir des fournitures illimitées de masques respiratoires N95 approuvés par la FDA. Les responsables ont déclaré que le site Web était un stratagème de Murat Cakar, un facilitateur d’ISIS chargé de gérer les opérations de piratage de l’organisation.

Certaines tactiques étaient plus flagrantes.

Des responsables ont déclaré qu’al-Qaïda exploitait un réseau de blanchiment d’argent bitcoin pour solliciter des dons, agissant parfois en tant qu’organismes de bienfaisance dont le but est de financer des armes pour les terroristes syriens. Les agents d’infiltration qui ont communiqué avec l’un de ces organismes de bienfaisance se sont fait dire que l’objectif était de détruire les États-Unis, ont déclaré des responsables.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’al-Qaïda avait utilisé des organisations caritatives pour rechercher des dons de crypto-monnaie afin d’acheter des armes pour les terroristes syriens. (Département de la justice)

Croyant à un faux sentiment d’anonymat fourni par les cyber-outils, les groupes ont peu fait pour cacher leurs efforts, ont déclaré des responsables.

Les Brigades al-Qassam, par exemple, ont annoncé début 2019 sur les réseaux sociaux l’utilisation de Bitcoin pour des causes violentes et se sont vantées que les dons étaient introuvables. Le groupe a dirigé les utilisateurs vers leurs sites Web, où ils ont offert des instructions sur la façon de faire un don anonyme et ont créé plusieurs comptes de crypto-monnaie pour recevoir des fonds, selon les archives judiciaires.

Les fonds ont ensuite été convertis en monnaie traditionnelle ou échangés contre des cartes-cadeaux, selon les archives judiciaires. Les enquêteurs ont pu suivre 150 comptes de crypto-monnaie qui blanchissaient des fonds vers et depuis les comptes du groupe terroriste.

Deux ressortissants turcs qui, selon les autorités, ont agi en tant que blanchisseurs d’argent ont été inculpés. Le ministère de la Justice enquête également sur plusieurs personnes, y compris des citoyens américains, qui ont sciemment donné des fonds pour des causes terroristes. Un Américain fait face à des accusations dans une affaire de drogue non liée, ont déclaré des responsables.

